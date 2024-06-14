Сыроварня Шаакен Дорф – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Сыроварня Шаакен Дорф» в Калининграде, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сыроварня Шаакен Дорф»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
  2. Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
  3. Тур в Калининград и область с ночью в замке
  4. История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Сыроварня Шаакен Дорф" можно забронировать 4 тура от 22 900 до 28 800.
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