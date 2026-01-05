Автомобиль — самое удобное средство передвижения для экскурсий. У нас будет 3 часа, чтобы прогуляться по истории города Калуга.
Вы узнаете о жизни ученого Константина Циолковского и увидите старинные усадьбы купцов, посетите военные мемориалы и насладитесь видами на город со смотровой площадки. В конце экскурсии вы взглянете на Калугу с другой стороны и захотите узнать о городе еще больше!
Вы узнаете о жизни ученого Константина Циолковского и увидите старинные усадьбы купцов, посетите военные мемориалы и насладитесь видами на город со смотровой площадки. В конце экскурсии вы взглянете на Калугу с другой стороны и захотите узнать о городе еще больше!
Описание экскурсииНа авто-экскурсии: - Вы увидите историческую и современную части города и храмы. - Вас ждут объекты, связанные с космическими страницами в жизни города. - Познакомитесь с архитектурой и историей Калуги - Сможете «попробовать историю на вкус» — только здесь производится уникальная сладость «калужское тесто». По следам Циолковского Экскурсия начнется с «космической заставы Калуги» — именно так называли бывшие в Калуге космонавты Площадь Мира. Здесь вы увидите памятник К. Э. Циолковскому на фоне ракеты, затем, проехав вдоль сквера Мира, вы окажетесь возле памятника 600-летия Калуги — местные называют его «Шарик». Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства. По пути вам встретится памятник Ю. А. Гагарину и ракета, о назначении которой я подробно расскажу во время прогулки. А возле композиции «Встреча Королева и Циолковского» поговорим о спорах о реальности их встречи, которые ведутся до сих пор. Кроме того, вы пройдетесь по парку, где на протяжении 43 лет почти каждый день гулял или катался на велосипеде знаменитый теоретик космонавтики. При желании, посетите его могилу, а также увидите здание одной из старейших школ Калуги, где Циолковский преподавал физику и астрономию. Исторический центр Калужской губернии В сердце города вы встретите дом Билибина, где долгое время жил имам Чечни и Дагестана. У самого старого жилого здания поговорим об истории палат купцов Коробовых и легендах, связанных с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек в Калуге. Во дворе усадьбы Золотаревых вы познакомитесь с планировкой комплекса, задуманного для приема царственных особ. На примере палат купца Макарова я расскажу об особенностях калужской гражданской архитектуры 18 века. В программе также будет мост, построенный по принципу древнеримских виадуков. По пути вы узнаете, где в 18 веке располагались границы Калуги, и увидите пограничный обелиск. На прогулке по Золотой аллее встретите величественное и богатое здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги. А в парке культуры и отдыха вас будет ждет рассказ о деревянной крепости, которая здесь располагалась раньше. Панорамные виды, храмы и бывшие торговые ряды Со смотровой площадки вам откроется изумительный вид на лежащую внизу реку Оку. Вы увидите мост на Правый берег, новостройки и золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Около фонтана «Девушка с зонтиком» вы узнаете любопытную историю его восстановления. После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли. Кроме того, вы осмотрите комплекс административных зданий Калужской губернии, выстроенных согласно Екатерининскому плану застройки города. А история Гостиного двора погрузит вас во времена старинных торговых рядов. Военные мемориалы и памятные места Калуги На площади Победы поговорим о тяжелых временах Великой отечественной войны. Вы увидите статую Родины-матери, держащей в руках ленту реки Оки и спутник земли, Вечный огонь, памятник маршалу Жукову и другие мемориалы, связанные с военными сражениями. По центральной улице Калуги вы вернетесь в начальную точку путешествия. По пути увидите бронзовые скульптуры, усадьбу купца Ракова, первый в Калуге звуковой кинотеатр. Мы сделаем остановку около калужского Арбата — улицы Театральной, где вы сможете загадать желание возле одного из популярных местных памятников и сфотографироваться на фоне памятника Циолковскому. Экскурсия проводится как на вашем транспорте, так и на арендованном по вашему запросу. В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026 г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1–5 человек составляет 7000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера. Важная информация:
- Транспорт не включен в указанную стоимость экскурсии. Экскурсия может проводиться на вашем транспорте или на арендованном по запросу.
- В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026 г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1–5 человек составляет 7000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мира
- Памятник К.Э. Циолковскому
- Памятник 600-летия Калуги
- Дом-музей Циолковского
- Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария
- Памятник Ю.А. Гагарину
- Дом Билибина
- Усадьба Золотаревых
- Золотая аллея
- Здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги
- Парк культуры и отдыха
- Смотровая площадка
- Золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы
- Фонтан «Девушка с зонтиком»
- Свято-Троицкий кафедральный собор (посещение)
- Церковь Косьмы и Дамиана (посещение)
- Комплекс административных зданий Калужской губернии
- Гостиный двор
- Площадь Победы
- Памятник маршалу Жукову и другие мемориалы
- Калужский Арбат - улица Театральная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт. Стоимость аренды авто:/n /nЛегковой на 1-3 чел. - 2500 р. /n /nМинивэн 4-6 чел. - 4000 р. /n /nМикроавтобус 7-18 чел. - 6000 р.
- Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Ул. Королева, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Транспорт не включен в указанную стоимость экскурсии
- Экскурсия может проводиться на вашем транспорте или на арендованном по запросу
- В связи с повышенным спросом на даты 2-4 ноября, 31 декабря 2025 г., 1-11 января, 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-3 и 9-11 мая и 12-14 июня 2026 г. цена на экскурсию в эти дни выше: стоимость работы гида для группы 1-5 человек составляет 7000 рублей. Стоимость для большего количества людей уточняйте у менеджера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Все понравилось, было очень интересно, познавательно! Рекомендую Екатерину!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Инна Олеговна - замечательный экскурсовод. Чувствуется, что человек знает историю родного края и гордится им. Мы были с детьми, попросили Инну Олеговну построить экскурсию таким образом, чтобы было интересно в первую очередь детям. В итоге детям очень понравилось. Инне Олеговне удалось заинтересовать их своим рассказом, старший не отходил от нее ни на шаг. Экскурсией довольны. Рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большое спасибо за очень интересную экскурсию по чудесному городу. Хочется особо поблагодарить замечательного экскурсовода Юлию за глубокое знание темы, интересную подачу информации, дружелюбную атмосферу, которую она смогла создать,на протяжении всей экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия очень понравилась! Анна с такой любовью и вдохновением рассказывает о Калуге, что постепенно город преображается, и ты тоже начинаешь в него влюбляться. Именно благодаря этой экскурсии открыли для себя Калугу, как место, куда хочется непременно вернуться!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсоводу Анне от нашей группы большое спасибо. Человек, который любит свой город, своих гостей и свою профессию. Три часа экскурсии, как одна минута и целая куча положительных эмоций.
С уважением.
С уважением.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Экскурсоводу Анне от нашей группы большое спасибо. Человек, который любит свой город, своих гостей и свою профессию. Три часа экскурсии, как одна минута и целая куча положительных эмоций.
С уважением.
С уважением.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии на «Авто-прогулка по Калуге»
Индивидуальная
до 4 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
14 авг в 10:00
15 авг в 16:30
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга космическая: экскурсия по городу и Музею космонавтики
Понять, почему Калугу зовут «колыбелью космонавтики» и как происходит освоение Вселенной
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6450 ₽ за всё до 3 чел.
-20%
7200 ₽ за экскурсию