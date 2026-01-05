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Т Татьяна Все понравилось, было очень интересно, познавательно! Рекомендую Екатерину! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Инна Олеговна - замечательный экскурсовод. Чувствуется, что человек знает историю родного края и гордится им. Мы были с детьми, попросили Инну Олеговну построить экскурсию таким образом, чтобы было интересно в первую очередь детям. В итоге детям очень понравилось. Инне Олеговне удалось заинтересовать их своим рассказом, старший не отходил от нее ни на шаг. Экскурсией довольны. Рекомендуем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгений Большое спасибо за очень интересную экскурсию по чудесному городу. Хочется особо поблагодарить замечательного экскурсовода Юлию за глубокое знание темы, интересную подачу информации, дружелюбную атмосферу, которую она смогла создать,на протяжении всей экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия очень понравилась! Анна с такой любовью и вдохновением рассказывает о Калуге, что постепенно город преображается, и ты тоже начинаешь в него влюбляться. Именно благодаря этой экскурсии открыли для себя Калугу, как место, куда хочется непременно вернуться! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Экскурсоводу Анне от нашей группы большое спасибо. Человек, который любит свой город, своих гостей и свою профессию. Три часа экскурсии, как одна минута и целая куча положительных эмоций.

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