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Авто-прогулка по Калуге

5
1 отзыв
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Приглашаем на первое знакомство с Калугой.

На нашей обзорной экскурсии 🧭 мы покажем Калугу, какая она есть.

За 3 часа вы увидите и историческую, и современную части Калуги.

Храмы и объекты, связанные с космическими страницами в жизни города, палат купцов Коробовых и военные мемориалы.

Вы познакомитесь с историей 📖 Калуги, с ее основными достопримечательностями 🏛️ А еще — попробуете уникальную сладость «калужское тесто».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Авто-прогулка по Калуге
Авто-прогулка по Калуге

Что вы увидите

  • Площадь Мира
  • Памятник К. Э. Циолковскому
  • Памятник 600-летия Калуги
  • Дом-музей Циолковского
  • Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария
  • Памятник Ю. А. Гагарину
  • Дом Билибина
  • Усадьба Золотаревых
  • Золотая аллея
  • Здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги
  • Парк культуры и отдыха
  • Смотровая площадка
  • Золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Фонтан «Девушка с зонтиком»
  • Свято-Троицкий кафедральный собор (посещение)
  • Церковь Косьмы и Дамиана (посещение)
  • Комплекс административных зданий Калужской губернии
  • Гостиный двор
  • Площадь Победы
  • Памятник маршалу Жукову и другие мемориалы
  • Калужский Арбат — улица Театральная

На авто-экскурсии:

  • Вы увидите историческую и современную части города и храмы.
  • Вас ждут объекты, связанные с космическими страницами в жизни города.
  • Познакомитесь с архитектурой и историей 📖 Калуги
  • Сможете «попробовать историю на вкус» — только здесь производится уникальная сладость «калужское тесто».
По следам Циолковского
Экскурсия начнется с «космической заставы Калуги» — именно так называли бывшие в Калуге космонавты Площадь Мира. Здесь вы увидите памятник К. Э. Циолковскому на фоне ракеты, затем, проехав вдоль сквера Мира, вы окажетесь возле памятника 600-летия Калуги — местные называют его «Шарик». Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей 🖼 истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства. По пути вам встретится памятник Ю. А. Гагарину и ракета, о назначении которой я подробно расскажу во время прогулки. А возле композиции «Встреча Королева и Циолковского» поговорим о спорах о реальности их встречи, которые ведутся до сих пор. Кроме того, вы пройдетесь по парку, где на протяжении 43 лет почти каждый день гулял или катался на велосипеде 🚲 знаменитый теоретик космонавтики. При желании, посетите его могилу, а также увидите здание одной из старейших школ Калуги, где Циолковский преподавал физику и астрономию.
Исторический центр Калужской губернии
В сердце города вы встретите дом Билибина, где долгое время жил имам Чечни и Дагестана. У самого старого жилого здания поговорим об истории палат купцов Коробовых и легендах, связанных с жизнью Лжедмитрия II и Марины Мнишек в Калуге. Во дворе усадьбы Золотаревых вы познакомитесь с планировкой комплекса, задуманного для приема царственных особ. На примере палат купца Макарова я расскажу об особенностях калужской гражданской архитектуры 18 века. В программе также будет мост, построенный по принципу древнеримских виадуков. По пути вы узнаете, где в 18 веке располагались границы Калуги, и увидите пограничный обелиск. На прогулке 👣 по Золотой аллее встретите величественное и богатое здание управления Сызрано-Вяземской железной дороги. А в парке 🌳 культуры и отдыха вас будет ждет рассказ о деревянной крепости, которая здесь располагалась раньше.
Панорамные виды, храмы и бывшие торговые ряды
Со смотровой площадки вам откроется изумительный вид на лежащую внизу реку Оку. Вы увидите мост на Правый берег, новостройки и золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Около фонтана ⛲ «Девушка с зонтиком» вы узнаете любопытную историю его восстановления. После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли. Кроме того, вы осмотрите комплекс административных зданий Калужской губернии, выстроенных согласно Екатерининскому плану застройки города. А история Гостиного двора погрузит вас во времена старинных торговых рядов.
Военные мемориалы и памятные места Калуги
На площади Победы поговорим о тяжелых временах Великой отечественной войны. Вы увидите статую Родины-матери, держащей в руках ленту реки Оки и спутник земли, Вечный огонь, памятник маршалу Жукову и другие мемориалы, связанные с военными сражениями. По центральной улице Калуги вы вернетесь в начальную точку путешествия. По пути увидите бронзовые скульптуры, усадьбу купца Ракова, первый в Калуге звуковой кинотеатр. Мы сделаем остановку около калужского Арбата — улицы Театральной, где вы сможете загадать желание возле одного из популярных местных памятников и сфотографироваться на фоне памятника Циолковскому.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится как на вашем транспорте, так и на арендованном по вашему запросу.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Королева, 2
Авто-прогулка по Калуге
Авто-прогулка по Калуге
Авто-прогулка по Калуге
Авто-прогулка по Калуге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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1 отзыв оставили туристы

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