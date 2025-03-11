Планетарий Калуги

Найдено 4 экскурсии в категории «Планетарий» в Калуге, цены от 3990 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
«Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе»
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
4850 ₽ за всё до 5 чел.
Калуга - колыбель космонавтики
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим круглый купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18»
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Улица Калужских достопримечательностей
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Увидим круглый купол планетария, увидим стоящие рядом метеорологические ракеты и ракету СС-18»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
3990 ₽ за экскурсию
Авто-прогулка по Калуге
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
«Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства»
Расписание: По договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
4990 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    11 марта 2025
    Авто-прогулка по Калуге
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию по чудесному городу. Хочется особо поблагодарить замечательного экскурсовода Юлию за глубокое знание темы, интересную подачу информации, дружелюбную атмосферу, которую она смогла создать,на протяжении всей экскурсии.
  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение Планетария
    Очень большой музей, территория. Много что можно потрогать и попробовать. Интересная история, красивые памятники, эрудированный экскурсовод. Спасибо.
  • Л
    Леонид
    2 марта 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
    Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании
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    экскурсии планетарий, в который мы сами можем сходить. И наверное трудно совместить космическую тему и историю города за два часа, который мы практически не увидели. Скорее всего повлияла отвратительная погода и хождение по неубранному и неопрятному городу.

  • Н
    Надежда
    3 января 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского
  • А
    Анна
    12 сентября 2022
    Калуга - колыбель космонавтики
    Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по
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    ходу меняла информацию для детей. 6-10 лет детям рановато. Много интересного поняли и запомнили, но Ольге было с нами непросто. Она конечно профессионал и город свой знает.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Планетарий»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Авто-прогулка по Калуге
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Дом-музей Циолковского
  7. Драматический театр
  8. Церковь Косьмы и Дамиана
  9. Палаты купцов Коробовых
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Планетарий" можно забронировать 4 экскурсии от 3990 до 4990. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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