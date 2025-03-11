Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
«Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе»
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
4850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
«Осмотрим круглый купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18»
Расписание: Ежедневно
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
«Увидим круглый купол планетария, увидим стоящие рядом метеорологические ракеты и ракету СС-18»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 апр в 10:00
12 апр в 10:00
3990 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Авто-прогулка по Калуге
Начало: Ул. Королева, 2
«Увидите дом-музей Циолковского и Государственный музей истории космонавтики с куполом планетария, познакомитесь с его историей и той стороной жизни города, которая неразрывно связана с освоением космического пространства»
Расписание: По договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
4990 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений11 марта 2025Большое спасибо за очень интересную экскурсию по чудесному городу. Хочется особо поблагодарить замечательного экскурсовода Юлию за глубокое знание темы, интересную подачу информации, дружелюбную атмосферу, которую она смогла создать,на протяжении всей экскурсии.
- ООксана19 июля 2024Экскурсия «Калуга космическая» и посещение ПланетарияОчень большой музей, территория. Много что можно потрогать и попробовать. Интересная история, красивые памятники, эрудированный экскурсовод. Спасибо.
- ЛЛеонид2 марта 2024Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании
- ННадежда3 января 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского
- ААнна12 сентября 2022Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Планетарий»
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