читать дальше экскурсии планетарий, в который мы сами можем сходить. И наверное трудно совместить космическую тему и историю города за два часа, который мы практически не увидели. Скорее всего повлияла отвратительная погода и хождение по неубранному и неопрятному городу.

Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании