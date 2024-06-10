Монастыри калужского края

Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
В путешествии вы увидите ту самую реку — Угру, или Пояс Богородицы. Это на её берегах произошли события, завершившие свержение монголо-татарского ига на Руси.

В окрестностях Угры вы посетите Воротынский монастырь, Калужскую Свято-Тихоновскую пустынь и Владимирский скит с музеем-диорамой.

Познакомитесь с архитектурными стилями построек и оцените красоту мест, среди которых они находятся.
Монастыри калужского края
Монастыри калужского края
Монастыри калужского края
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём путешествие с посещения села Спас, где уже в 11 веке стоял древнерусский город. Вы узнаете об археологических находках и версиях, касающихся названия поселения. Мы поговорим о древнем княжеском роде Воротынских, которым принадлежали эти земли. Вспомним о Стояния на Угре в 1480 году и представим, что тогда происходило у деревни Спас.

Женский Спасо-Преображенский Воротынский монастырь

На макушке кургана вы увидите обитель 15-16 вв. При входе нас встретит два белоснежных храма:

  • Введенская церковь. Она одновременно и двухглавая, и шатровая, что само по себе большая редкость. На примере храма вы познакомитесь с особым явлением в русской архитектуре — узорочьим.
  • Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм монастыря. Я расскажу, что указывает на то, что собор имеет мемориальное значение, и в честь какого события он установлен.

Вся территория монастыря необыкновенно ухожена. Здесь есть смотровая площадка, с которой вы оцените красоту окрестных пейзажей. Некрополь — это отдельная летопись и история обители в лицах. Мы рассмотрим и почитаем надписи на старинных плитах, прикоснёмся ко времени. Также в монастыре своё подворье — в чайной мы выпьем ароматный кофе, полакомимся мороженным и пирожными местного производства.

Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы, Калужская Свято-Тихоновская пустынь

По живописной дороге через сосновый бор мы отправимся в монастырь, основанный в 15 веке преподобным Тихоном Калужским. Святое место находится в селе Льва Толстого Дзержинского района.

Вы осмотрите интереснейший музей монастыря, Успенский собор, Преображенский и Никольский храмы, колокольню. Познакомитесь с величественным нововизантийским архитектурным стилем. Увидите часовню над дубом преподобного Тихона, узнаете истории и легенды этого места. В магазине монастырской выпечки попробуете вкусный монастырский хлеб. А в трапезной сможете перекусить и пообедать.

Владимирский скит Тихоновой пустыни

В завершение вы посетите село Дворцы — здесь находится скит монастыря, где расположен музей-диорама «Великое стояние на Угре», последняя работа художника Рыженко, уроженца Калуги. Вы познакомитесь с историей музейного комплекса и рассмотрите холст, посвящённый эпохальной точке, поставленной в 260-летнем монголо-татарском иге.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на просторном и комфортном кроссвэне Kia Carnival 3 с удобными индивидуальными креслами
  • Дополнительные расходы: билет в музей-диораму «Великое стояние на Угре» — 500 руб. /взрослого, пенсионеры — 250 рублей, дети от 7 до 14 лет — 100 рублей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Калуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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