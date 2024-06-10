В путешествии вы увидите ту самую реку — Угру, или Пояс Богородицы. Это на её берегах произошли события, завершившие свержение монголо-татарского ига на Руси. В окрестностях Угры вы посетите Воротынский монастырь, Калужскую Свято-Тихоновскую пустынь и Владимирский скит с музеем-диорамой. Познакомитесь с архитектурными стилями построек и оцените красоту мест, среди которых они находятся.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём путешествие с посещения села Спас, где уже в 11 веке стоял древнерусский город. Вы узнаете об археологических находках и версиях, касающихся названия поселения. Мы поговорим о древнем княжеском роде Воротынских, которым принадлежали эти земли. Вспомним о Стояния на Угре в 1480 году и представим, что тогда происходило у деревни Спас.

Женский Спасо-Преображенский Воротынский монастырь

На макушке кургана вы увидите обитель 15-16 вв. При входе нас встретит два белоснежных храма:

Введенская церковь . Она одновременно и двухглавая, и шатровая, что само по себе большая редкость. На примере храма вы познакомитесь с особым явлением в русской архитектуре — узорочьим.

. Она одновременно и двухглавая, и шатровая, что само по себе большая редкость. На примере храма вы познакомитесь с особым явлением в русской архитектуре — узорочьим. Спасо-Преображенский собор. Первый каменный храм монастыря. Я расскажу, что указывает на то, что собор имеет мемориальное значение, и в честь какого события он установлен.

Вся территория монастыря необыкновенно ухожена. Здесь есть смотровая площадка, с которой вы оцените красоту окрестных пейзажей. Некрополь — это отдельная летопись и история обители в лицах. Мы рассмотрим и почитаем надписи на старинных плитах, прикоснёмся ко времени. Также в монастыре своё подворье — в чайной мы выпьем ароматный кофе, полакомимся мороженным и пирожными местного производства.

Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы, Калужская Свято-Тихоновская пустынь

По живописной дороге через сосновый бор мы отправимся в монастырь, основанный в 15 веке преподобным Тихоном Калужским. Святое место находится в селе Льва Толстого Дзержинского района.

Вы осмотрите интереснейший музей монастыря, Успенский собор, Преображенский и Никольский храмы, колокольню. Познакомитесь с величественным нововизантийским архитектурным стилем. Увидите часовню над дубом преподобного Тихона, узнаете истории и легенды этого места. В магазине монастырской выпечки попробуете вкусный монастырский хлеб. А в трапезной сможете перекусить и пообедать.

Владимирский скит Тихоновой пустыни

В завершение вы посетите село Дворцы — здесь находится скит монастыря, где расположен музей-диорама «Великое стояние на Угре», последняя работа художника Рыженко, уроженца Калуги. Вы познакомитесь с историей музейного комплекса и рассмотрите холст, посвящённый эпохальной точке, поставленной в 260-летнем монголо-татарском иге.

Организационные детали