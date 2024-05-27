Ракета-носитель «Восток» – экскурсии в Калуге

Найдено 5 экскурсий в категории «Ракета-носитель «Восток»» в Калуге, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Юлия провела для нас интересную экскурсию по Калуге. В целом все понравилось, спасибо!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
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    были максимально вовлечены и получили (помимо большого кол-ва интересных фактов) массу удовольствия!!! Ольга учла наши пожелания (были с пожилыи родителями) и организовала маршрут с максимальным комфортом для всех участников!!! Так же очень понравилось, что материал был очень грамотно структурирован, сопровождался дополнительным визуальным подкреплением (архивные фото), поэтому информация "не прошла мимо"))) Очень благодарны Ольге за прекрасно проведённое время!!!! И конечно влюбились в Калугу!!!)

  • Р
    Регина
    2 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Прекрасная экскурсия! Подача информации интересна и информативна. Не было вопроса, на который экскурсовод не смог бы ответить. Спасибо!
  • Л
    Леонид
    2 марта 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
    Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании
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    экскурсии планетарий, в который мы сами можем сходить. И наверное трудно совместить космическую тему и историю города за два часа, который мы практически не увидели. Скорее всего повлияла отвратительная погода и хождение по неубранному и неопрятному городу.

  • О
    Ольга
    29 января 2024
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на
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    второй день нашего отдыха. Три часа пролетели как один миг. В результате мы получили много новой информации о Циалковском как человеке и учёном. Успели побывать в музее Циалковского и Чижевского, везде нам очень повезло с индивидуальными экскурсиями. И вечером отправились домой. По дороге делились воспоминаниями и давали обещания ещё раз вернуться в этот город. А всё благодаря Вере, она влюбила нас в свой город, за что мы ей искренне благодарны.

  • О
    Ольга
    12 января 2024
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Хотим выразить огромную благодарность Вере-лучшему экскурсоводу!!! Очень рады, что попали именно к Вере! Очень интересно, познавательно, не скучно. 4 января,
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    в -27, дети слушали с невероятным интересом, а это показатель профессионализма ☝. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым, и конечно по возможности приедем еще! Процветания вам и блеска в глазах!!!!!!!

  • Н
    Надежда
    3 января 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Ракета-носитель «Восток»»

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  5. Москва - Луна, Калуга - Марс
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  2. Гостиный Двор
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  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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