1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ЮЮрий5 мая 2024Юлия провела для нас интересную экскурсию по Калуге. В целом все понравилось, спасибо!
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
- ССветлана3 мая 2024Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
- РРегина2 мая 2024Прекрасная экскурсия! Подача информации интересна и информативна. Не было вопроса, на который экскурсовод не смог бы ответить. Спасибо!
- ЛЛеонид2 марта 2024Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании
- ООльга29 января 2024Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на
- ООльга12 января 2024Хотим выразить огромную благодарность Вере-лучшему экскурсоводу!!! Очень рады, что попали именно к Вере! Очень интересно, познавательно, не скучно. 4 января,
- ННадежда3 января 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Ракета-носитель «Восток»»
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