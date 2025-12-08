Приглашаю вас в особенное путешествие — в мир русских православных монастырей, удивительных человеческих судеб, живой истории и философии старчества, которая и сегодня продолжает вдохновлять и наставлять.
Вы побываете в уютном Козельске, посетите Оптину пустынь — центр духовной мудрости, заглянете в уединённые женские обители, а также прикоснётесь к современному монастырскому возрождению в Клыкове.
Описание экскурсии
Дорога занимает примерно 45 минут в одну сторону
Козельск (1 час)
- Обзорная экскурсия по древнему Козельску, названному в летописях «злым городом» за мужество в битве с Батыем
- Посещение краеведческого музея
- По желанию — прогулка по детскому парку «Вихляндия»
Оптина пустынь (2 часа)
- Экскурсия по всей территории монастыря: Казанский храм, Храм Владимирской иконы Божией Матери, Храм Преображения Господня, часовня Воскресения Христова
- Посещение монастырского некрополя — и история 14 оптинских старцев
- Дорога к Иоанно-Предтеченскому скиту через лес, памятник Достоевскому, келья и колодец старца Амвросия
- Беседа о духовных связях Оптиной пустыни с жизнью Достоевского, Гоголя, Толстого
- Время на обед в монастырской трапезной (по желанию)
Феклина женская пустынь (1 час)
- Единственный монастырь в России, освящённый в честь святой первомученицы Феклы
- Посещение двух храмов: Успения Божьей Матери и святой Феклы
- Чудотворная икона «Троеручица», чудесным образом проявившаяся в 2009 году, а также мироточащая икона «Утоли моя печали» и распятие из Сосенского храма
Шамордино-Казанская Амвросиевская женская пустынь (2 часа)
- Один из красивейших монастырей России — 15-купольный Казанский собор, монастырская территория, святые источники
- История основания монастыря, судьбы монахинь и строителей, прозорливость старца Амвросия, вклад Сергея Перлова
- Рассказ о монахине Марии Николаевне Толстой, дочери Л. Н. Толстого, и её пути в обители
- Посещение смотровой площадки с видом на долину реки Серены
Спасо-Нерукотворный мужской монастырь в Клыкове (30 минут)
- Памятник святому Кукше, храм Спаса Нерукотворного, храм Кукши Киево-Печерского
- Келья и место захоронения старицы схимонахини Сепфоры
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Nissan Serena с климат-контролем
- Дополнительно по желанию оплачиваются: посещение краеведческого музея — 250 ₽, парк «Вихляндия» — 800 ₽ взрослый, 600 ₽ детский, обед
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
