ДеньОтдыха – Гид из Калуги

Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге.



Во время экскурсии 🧭 увидим город 🏙️ в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и легенды, услышим историю 📖 о призраках и духе пивовара, а еще погадаем.



Почувствуйте себя не просто экскурсантами, а настоящими исследователями!