Старт на площади Старый торг, откуда пойдем по улицам Никитская и Воскресенская. Это старые улочки со старыми домами. А кто живет в старых домах? Верно, призраки прежних хозяев!
На улице Московской, у дома Фишеров, узнаем как дух пивовара помогал исправить испорченные партии пива советским технологам пивного завода.
На Театральной площади поймем, почему у здания театра плохая энергетика. Здесь Вы узнаете все тайны Театральной улицы. Узнаете вы и о себе... Ведь мы будем гадать.
А на «вкусненькое» экскурсовод расскажет вам про места силы нашего города. Скучно точно не будет!
Важная информация:
Свой путь мы начнем под покровом ночи, поэтому желательно при себе иметь фонарики.
Экскурсию проводит профессиональный экскурсовод. Но экскурсоводы бывают разные. Анна серьезно изучает краеведческие материалы, поэтому мы уверенны — те, кто уже был на городских экскурсиях, из рассказов Анны узнают новые факты. Стиль работы Анны — неспешные, вдумчивые, глубокие рассказы.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (вода, перекус и др. )
Фонарик
Начало
🚩 Площадь Старый Торг, 4/1
Место завершения
🏁 Драмтеатр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.