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Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского

5
1 отзыв
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге.

Во время экскурсии 🧭 увидим город 🏙️ в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и легенды, услышим историю 📖 о призраках и духе пивовара, а еще погадаем.

Почувствуйте себя не просто экскурсантами, а настоящими исследователями!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского

Что вы увидите

  • Площадь Старый Торг
  • Улица Никитская
  • Улица Воскресенская
  • Дом Фишеров на ул. Московской
  • Театральная площадь

Маршрут экскурсии 🧭 «Таинственная Калуга»:

  • Старт на площади Старый торг, откуда пойдем по улицам Никитская и Воскресенская. Это старые улочки со старыми домами. А кто живет в старых домах? Верно, призраки прежних хозяев!
  • На улице Московской, у дома Фишеров, узнаем как дух пивовара помогал исправить испорченные партии пива советским технологам пивного завода.
  • На Театральной площади поймем, почему у здания театра плохая энергетика. Здесь Вы узнаете все тайны Театральной улицы. Узнаете вы и о себе... Ведь мы будем гадать.
  • А на «вкусненькое» экскурсовод расскажет вам про места силы нашего города. Скучно точно не будет!

Важная информация:

  • Свой путь мы начнем под покровом ночи, поэтому желательно при себе иметь фонарики.
  • Экскурсию проводит профессиональный экскурсовод. Но экскурсоводы бывают разные. Анна серьезно изучает краеведческие материалы, поэтому мы уверенны — те, кто уже был на городских экскурсиях, из рассказов Анны узнают новые факты. Стиль работы Анны — неспешные, вдумчивые, глубокие рассказы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (вода, перекус и др. )
  • Фонарик
Начало
🚩 Площадь Старый Торг, 4/1
Место завершения
🏁 Драмтеатр
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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1 отзыв оставили туристы

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