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Сияй, вечерняя Калуга!

Варвара К.
Варвара К. – Гид из Калуги
Сияй, вечерняя Калуга!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Сияй, вечерняя Калуга!
Сияй, вечерняя Калуга!

Что вы увидите

  • Каменный мост
  • парк Культуры и Отдыха
  • смотровая площадка
  • дома купцов
  • иллюминация
  • резиденция императоров
  • памятник 600-летию Калуги
Ночь — самое таинственное и очаровательное время суток. Черный бархат небес, приглушенное мерцание фонарей, блеск неоновой подсветки: Калуга предстанет перед вами в вечернем наряде. Вместе мы пройдем по главным площадям и аллеям, заглянем в сквер и отдохнем в Парке 🌳 культуры. И, конечно, поговорим о загадках и сюжетах городских памятников и домов.
Что вас ожидает
1. Дома богатых горожан
Мы встретимся на площади Победы, окутанной причудливыми тенями, прогуляемся по аллее и полюбуемся домом Ракова. Улица Ленина выведет нас к центру города: на пути встретятся украшенные иллюминацией особняки богатейших купцов, в сквере Карпова вы отыщете отличный ракурс на здание бывшей Николаевской мужской гимназии, а чуть позже услышите грустную и таинственную историю 📖 ЗАГСа.
2. Центральная Калуга в свете ночных огней
Выйдя к Старому торгу — здесь и зародился наш город 🏙️ — мы заглянем за корпусы Гостиных рядов и осмотрим Плац-парадную площадь. После погрузимся в сумрак Парка культуры и отдыха. Древний дуб, старинный кафедральный собор, изящная статуя девушки-кокетки и история Лжедмитрия II — я поделюсь секретами этого места.
3. Панорамы набережной
Перейдя через Каменный мост, раскинувшийся над глубоким оврагом, мы выйдем к Краеведческому музею и его филиалу — дому Шамиля. Конечным пунктом прогулки станет памятник 600-летия города. Вы узнаете, почему горожане прозвали его «шариком», и насладитесь одним потрясающим вечерним видом на Правый берег со стороны Гагаринского моста.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • хорошее настроение
Что не входит
  • При желании можем взять кофе на вынос
Начало
🚩 пл. Победы, памятник Жукову
Место завершения
🏁 памятник 600-летию Калуги
Сияй, вечерняя Калуга!
Сияй, вечерняя Калуга!
Сияй, вечерняя Калуга!
Сияй, вечерняя Калуга!
Сияй, вечерняя Калуга!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Варвара К.
Варвара К.
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