Ночь — самое таинственное и очаровательное время суток. Черный бархат небес, приглушенное мерцание фонарей, блеск неоновой подсветки: Калуга предстанет перед вами в вечернем наряде. Вместе мы пройдем по главным площадям и аллеям, заглянем в сквер и отдохнем в Парке 🌳 культуры. И, конечно, поговорим о загадках и сюжетах городских памятников и домов.

Что вас ожидает

1. Дома богатых горожан

Мы встретимся на площади Победы, окутанной причудливыми тенями, прогуляемся по аллее и полюбуемся домом Ракова. Улица Ленина выведет нас к центру города: на пути встретятся украшенные иллюминацией особняки богатейших купцов, в сквере Карпова вы отыщете отличный ракурс на здание бывшей Николаевской мужской гимназии, а чуть позже услышите грустную и таинственную историю 📖 ЗАГСа.

2. Центральная Калуга в свете ночных огней

Выйдя к Старому торгу — здесь и зародился наш город 🏙️ — мы заглянем за корпусы Гостиных рядов и осмотрим Плац-парадную площадь. После погрузимся в сумрак Парка культуры и отдыха. Древний дуб, старинный кафедральный собор, изящная статуя девушки-кокетки и история Лжедмитрия II — я поделюсь секретами этого места.

3. Панорамы набережной

Перейдя через Каменный мост, раскинувшийся над глубоким оврагом, мы выйдем к Краеведческому музею и его филиалу — дому Шамиля. Конечным пунктом прогулки станет памятник 600-летия города. Вы узнаете, почему горожане прозвали его «шариком», и насладитесь одним потрясающим вечерним видом на Правый берег со стороны Гагаринского моста.