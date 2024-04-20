Д Джульетта Сияй, вечерняя Калуга Отлично! Очень понравилось!!!

Е Елена Сияй, вечерняя Калуга Варвара, большое спасибо 🤗🫶👏 Нам с мужем всё очень понравилось. Это было прекрасное начало дня. Интересно, позитивно. 2 часа пролетели незаметно, легко. Всем рекомендую. PS: отдельное спасибо за Променад. Кухня очень достойная.

Ю Юлия Сияй, вечерняя Калуга Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте, что встречаетесь на площади Победы, а заканчиваете у Шарика (памятник 600летию Калуги) недалеко от Шератона. Мне за машиной пришлось ехать на такси))

М Мишиева Таинственная Калуга: ночная экскурсия Нам понравилась экскурсия. Показали интересные места. Гид рассказывала хорошим языком, с юмором. Чувствовалось, что человек любит своё дело и относится неформально. Угостила всех калужским тестом, загадки загадывать. Все прошло легко и непринуждённо. Ставим пятёрку.