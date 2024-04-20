1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
«Вы узнаете, почему горожане прозвали его «шариком», и насладитесь одним потрясающим вечерним видом на Правый берег со стороны Гагаринского моста»
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
«Черный бархат небес, приглушенное мерцание фонарей, блеск неоновой подсветки: Калуга предстанет перед вами в вечернем наряде»
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
Начало: Площадь Старый Торг, 4/1
«Приглашаем вас на прогулку по ночной Калуге»
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
«Прогулка в вечернее время будет стоить на 500 руб»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
«По пути будем общаться, рассматривать интересные здания и скульптуры и наслаждаться вайбом вечернего гостеприимного города»
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДжульетта20 апреля 2024Отлично! Очень понравилось!!!
- ЕЕлена12 апреля 2024Варвара, большое спасибо 🤗🫶👏 Нам с мужем всё очень понравилось. Это было прекрасное начало дня. Интересно, позитивно. 2 часа пролетели незаметно, легко. Всем рекомендую. PS: отдельное спасибо за Променад. Кухня очень достойная.
- ЮЮлия7 апреля 2024Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте, что встречаетесь на площади Победы, а заканчиваете у Шарика (памятник 600летию Калуги) недалеко от Шератона. Мне за машиной пришлось ехать на такси))
- ММишиева6 ноября 2022Таинственная Калуга: ночная экскурсияНам понравилась экскурсия. Показали интересные места. Гид рассказывала хорошим языком, с юмором. Чувствовалось, что человек любит своё дело и относится неформально. Угостила всех калужским тестом, загадки загадывать. Все прошло легко и непринуждённо. Ставим пятёрку.
- ЛЛидия13 октября 2021Экскурсия мне очень понравилась, Анна очень позитивный и открытый экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Вечерние»
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