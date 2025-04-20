Оптина Пустынь и Шамордино

Экскурсия, во время которой вы сможете погрузиться в уникальное духовное наследие мужского монастыря Введенская Оптина Пустынь, куда приезжали Достоевский, Толстой и Гоголь. Отправьтесь в маленькое путешествие, чтобы погрузиться в историю и культуру этих святых мест!
Оптина Пустынь и Шамордино
Оптина Пустынь и Шамордино
Оптина Пустынь и Шамордино
Ближайшие даты:
20
апр27
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мая8
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия в Мужской монастырь Введенская Оптина Пустынь

Мужской монастырь Введенская Оптина Пустынь, расположенный недалеко от города Козельска, является уникальным местом, где можно ощутить атмосферу спокойствия и умиротворения. Этот монастырь находится у опушки соснового бора и отрезан от суеты мира рекой Жиздрой. Здесь создавались идеальные условия для отшельнической созерцательной жизни.

Историческое значение Оптиной Пустыни

Оптина Пустынь оставила яркий след в истории и культуре нашей страны. Сюда приезжали великие писатели и мыслители, такие как:

  • Федор Достоевский
  • Лев Толстой
  • Николай Гоголь
  • Сергей Аксаков

Каждый из них находил здесь вдохновение и утешение, что подчеркивает значимость этого места.

Что мы увидим во время экскурсии

Во время нашей экскурсии мы посетим это удивительное место, полное истории и духовности. Кроме того, мы увидим Казанскую Свято-Амвросиевскую пустынь, расположенную в поселке Шамордино. Это место также славится своей уникальной атмосферой и духовным наследием.

Мы также заедем в Клыково, где покоится матушка Сепфора, известная своим даром предсказания и исцеления от болезней. Ее жизнь и служение вдохновляют многих и сегодня.

Приглашаем вас в это незабываемое путешествие, которое подарит вам возможность прикоснуться к истории и культуре, а также насладиться красотой природы!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мужской монастырь Введенская Оптина Пустынь
  • Казанская Свято-Амвросиевская пустынь
  • Поселок Шамордино
  • При желании: Клыково - обитель матушки Сепфоры
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Калуга
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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