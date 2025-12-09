Мы посетим два удивительных святых места. Здесь хранится духовное наследие, укрепляется вера, и всегда есть место чуду. Вы узнаете об Оптинских старцах, современной жизни обителей и их многовековой истории. Побываете на святых источниках, увидите уникальные иконы и приложитесь к мощам. А ещё познакомитесь с Козельском и поймёте, почему его называют злым городом.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калуги
10:00–11:30 — посещение Казанской Амросиевской стравопигальной женской пустыни
12:00–14:00 — посещение Веденского стравопигального мужского монастыря Оптина пустынь
14:00–14:40 — обед в трапезной
14:40–16:00 — прогулка по Козельску
16:00 — выезд в Калугу
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Hyundai Grand Starex
- Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки в трапезной
- Можем организовать экскурсию для большего количества участников и на вашем транспорте. Детали — в личной переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
