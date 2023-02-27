Обзорная эскурсия по Калуге

Каменный мост и Свято-Троицкий кафедральный собор: обзорная экскурсия по Калуге

5
1 оценка
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Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города.

Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, увидите знаменитый Каменный мост, возведенный в стиле древнеримских виадуков.
Обзорная эскурсия по Калуге
Обзорная эскурсия по Калуге
Обзорная эскурсия по Калуге
Обзорная эскурсия по Калуге
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Что вас ожидает:

  • Исторический центр города
  • Старинные купеческие палаты и усадьбы
  • Каменный мост
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Река Ока
  • Гостиный двор
  • Дом Шамиля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города. Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, увидите знаменитый Каменный мост, возведенный в стиле древнеримских виадуков.
Побываете на территории бывшей деревянной крепости, посетите величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, с высокого берега полюбуетесь на красавицу Оку, пройдетесь вдоль уникального ансамбля Гостиного двора. И, конечно, посетите места, связанные с историей российской космонавтики.
Возможна также экскурсия на автомобиле или автобусе.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей истории космонавтики
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Завершение: ул. Королёва, 2, около музея истории космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 фев 2023

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