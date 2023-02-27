Об экскурсии

Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города. Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, увидите знаменитый Каменный мост, возведенный в стиле древнеримских виадуков.

Побываете на территории бывшей деревянной крепости, посетите величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, с высокого берега полюбуетесь на красавицу Оку, пройдетесь вдоль уникального ансамбля Гостиного двора. И, конечно, посетите места, связанные с историей российской космонавтики.

Возможна также экскурсия на автомобиле или автобусе.