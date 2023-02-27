Каменный мост и Свято-Троицкий кафедральный собор: обзорная экскурсия по Калуге
Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города.
Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, увидите знаменитый Каменный мост, возведенный в стиле древнеримских виадуков.
Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, увидите знаменитый Каменный мост, возведенный в стиле древнеримских виадуков.
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Что вас ожидает:
- Исторический центр города
- Старинные купеческие палаты и усадьбы
- Каменный мост
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Река Ока
- Гостиный двор
- Дом Шамиля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Главная часть обзорной экскурсии по Калуге – исторический центр города. Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, увидите знаменитый Каменный мост, возведенный в стиле древнеримских виадуков.
Побываете на территории бывшей деревянной крепости, посетите величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, с высокого берега полюбуетесь на красавицу Оку, пройдетесь вдоль уникального ансамбля Гостиного двора. И, конечно, посетите места, связанные с историей российской космонавтики.
Возможна также экскурсия на автомобиле или автобусе.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музей истории космонавтики
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)Завершение: ул. Королёва, 2, около музея истории космонавтики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Трифонова Анна
27 фев 2023
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