Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Калуги - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфортность прогулок.

Первое знакомство с Калугой обещает быть незабываемым.Индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по историческим улицам, где каждый уголок дышит многовековой историей.Гости увидят площадь Мира с памятником Циолковскому, посетят Государственный музей истории Космонавтики

и сделают фото у памятника Гагарину. В программе также каменные палаты купца Коробова, Свято-Троицкий собор и другие архитектурные жемчужины. Этот тур - идеальный способ погрузиться в уникальную атмосферу Калуги и узнать о её вкладе в космонавтику

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Калуге

Калуга — это древний город с историей более шести столетий, который подарит вам множество замечательных впечатлений. В этой экскурсии мы посетим самые интересные места и узнаем много нового!

Площадь Мира и космос

Начнем нашу прогулку с площади Мира. Здесь расположена «космическая застава», что символизирует вклад города в освоение космоса. Мы увидим памятник Константину Циолковскому — выдающемуся ученому и основоположнику космонавтики, а также второй герб Калуги.

Государственный музей истории Космонавтики

Далее мы направимся в Государственный музей истории Космонавтики, где сможете запечатлеть момент на фоне памятника Юрию Гагарину. Это важная точка в истории, и каждый посещающий музей почувствует дух эпохи.

Калужский «Восток»

Обязательно обратим внимание на калужский «Восток», дублера ракеты, на которой Гагарин совершил свой исторический полет. Это поистине вдохновляющее место!

Историческая архитектура

Прогуливаясь по городу, мы увидим:

Каменные палаты купца Коробова, где история и архитектура переплетаются;

Здание екатерининских Присутственных мест;

Роскошный дом Золотаревых;

Гостиный двор.

Достопримечательности Калуги

Не упустим возможность полюбоваться кафедральным собором калужской епархии, Свято-Троицким, и двухсотлетним фонтаном «Девушка с зонтиком». Завершим прогулку на Большом каменном мосту, высота которого достигает 160 метров.

Важная информация

При планировании экскурсии, особенно в праздничные дни, пожалуйста, учтите, что для бронирования требуется внести предоплату в размере 20% через сайт Спутник-8.