Экскурсия по Калуге, древнему городу, история 📖 которого насчитывает более шести столетий.

Мы осмотрим площадь Мира, «космическую заставу», предваряющую часть города, посвященную космосу. Увидим установленный на ней памятник Циолковскому, второй герб Калуги. Прогуляемся до Государственного музея истории Космонавтики. Сделаем памятные фото на фоне памятника Гагарину. Увидим калужский «Восток», дублера ракеты, на которой Гагарин совершил исторический полет.

Осмотрим каменные палаты купца Коробова. Пройдем мимо здания еще екатерининских Присутственных мест, роскошного дома Золотаревых и Гостиного двора. Полюбуемся кафедральным собором калужской епархии, Свято-Троицким. Увидим двухсотлетний фонтан ⛲, «Девушку с зонтиком» и 160-метровый виадук, Большой каменный мост.