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Классическая обзорная экскурсия по Калуге

5
4 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Калуги
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Классическая обзорная экскурсия по Калуге

Что вы увидите

  • Площадь Мира
  • памятник Циолковскому
  • Государственный музей истории Космонавтики
  • памятник Гагарину
  • ракету «Восток»
  • дом Золотаревых
  • кафедральный собор калужской епархии - Свято-Троицкий
  • фонтан «Девушау с зонтиком»
  • 160-метровый виадук
  • Большой каменный мост.
Экскурсия по Калуге, древнему городу, история 📖 которого насчитывает более шести столетий.
Мы осмотрим площадь Мира, «космическую заставу», предваряющую часть города, посвященную космосу. Увидим установленный на ней памятник Циолковскому, второй герб Калуги. Прогуляемся до Государственного музея истории Космонавтики. Сделаем памятные фото на фоне памятника Гагарину. Увидим калужский «Восток», дублера ракеты, на которой Гагарин совершил исторический полет.
Осмотрим каменные палаты купца Коробова. Пройдем мимо здания еще екатерининских Присутственных мест, роскошного дома Золотаревых и Гостиного двора. Полюбуемся кафедральным собором калужской епархии, Свято-Троицким. Увидим двухсотлетний фонтан ⛲, «Девушку с зонтиком» и 160-метровый виадук, Большой каменный мост.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание. Аренда легкового автомобиля - 700 руб. в час.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Классическая обзорная экскурсия по Калуге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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4 отзыва оставили туристы

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