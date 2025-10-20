Лучшее время для посещения Калуги - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также можно провести экскурсию, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Мира
Памятник Циолковскому
Государственный музей истории Космонавтики
Памятник Гагарину
Каменные палаты купца Коробова
Дом Золотаревых
Свято-Троицкий собор
Большой каменный мост
Описание экскурсии
Экскурсия по Калуге
Калуга — это древний город с историей более шести столетий, который подарит вам множество замечательных впечатлений. В этой экскурсии мы посетим самые интересные места и узнаем много нового!
Площадь Мира и космос
Начнем нашу прогулку с площади Мира. Здесь расположена «космическая застава», что символизирует вклад города в освоение космоса. Мы увидим памятник Константину Циолковскому — выдающемуся ученому и основоположнику космонавтики, а также второй герб Калуги.
Государственный музей истории Космонавтики
Далее мы направимся в Государственный музей истории Космонавтики, где сможете запечатлеть момент на фоне памятника Юрию Гагарину. Это важная точка в истории, и каждый посещающий музей почувствует дух эпохи.
Калужский «Восток»
Обязательно обратим внимание на калужский «Восток», дублера ракеты, на которой Гагарин совершил свой исторический полет. Это поистине вдохновляющее место!
Историческая архитектура
Прогуливаясь по городу, мы увидим:
Каменные палаты купца Коробова, где история и архитектура переплетаются;
Здание екатерининских Присутственных мест;
Роскошный дом Золотаревых;
Гостиный двор.
Достопримечательности Калуги
Не упустим возможность полюбоваться кафедральным собором калужской епархии, Свято-Троицким, и двухсотлетним фонтаном «Девушка с зонтиком». Завершим прогулку на Большом каменном мосту, высота которого достигает 160 метров.
Важная информация
При планировании экскурсии, особенно в праздничные дни, пожалуйста, учтите, что для бронирования требуется внести предоплату в размере 20% через сайт Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Площадь Мира
Памятник Циолковскому
Государственный музей истории Космонавтики
Памятник Гагарину
Ракета «Восток»
Дом Золотаревых
Свято-Троицкий собор
Фонтан «Девушка с зонтиком»
Большой каменный мост
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание. Аренда легкового автомобиля - 700 руб. в час
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
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И
Ирина
Лариса Геннадьевна замечательный экскурсовод. Погрузила нас с мужем в атмосферу древней и современной Калуги, очень интересно рассказывает. Время пролетело незаметно, так заслушались, что опоздали на следующее мероприятие. Также благодаря совету Ларисы Геннадьевны посетили музей стояния на Угре во Владимирском скиту и Свято-Тихонову пустынь.
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Е
ЕленаМаслова
Гид Лариса Геннадьевна невероятный экскурсовод! Кладезь информации, совершенно влюбленная в свое дело увлеченный человек! Вместо 2.5 часов мы провели вместе почти 4 часа и могли бы еще и еще случать читать дальшеуменьшить
ее! Столько интересных исторических фактов о Калуге и с такой любовью и нежностью нам рассказали. Мы безусловно влюбились в Калужскую землю и ее великих людей! И конечно мы поняли, что одного раза посетить Калугу мало! Приедем еще раз!!! Спасибо вам огромное!!!
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К
Ксения
Экскурсия была 28 июля 2024г. Прошлись от Музея Космонавтики до площади Старый торг - практически весь исторический центр Калуги. Огромное спасибо Ларисе Геннадиевне за ее вовлеченность в работу. Было очень читать дальшеуменьшить
интересно и очень емко. Неожиданно для себя поняли, что Калуга настолько богата историей! Работа агентства на 5 из 5, замена по погодным условиям прошла мгновенно. Работа гида на 6 из 5. Вся наша компания была без сил (в хорошем смысле) после экскурсии физически и морально, потому что информации было очень много и мы еще долго обсуждали услышанное и увиденное.
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К
Корнеенкова
Экскурсия была 28 июля 2024г. Прошлись от Музея Космонавтики до площади Старый торг - практически весь исторический центр Калуги. Огромное спасибо Ларисе Геннадиевне за ее вовлеченность в работу. Было очень читать дальшеуменьшить
интересно и очень емко. Неожиданно для себя поняли, что Калуга настолько богата историей! Работа агентства на 5 из 5, замена по погодным условиям прошла мгновенно. Работа гида на 6 из 5. Вся наша компания была без сил (в хорошем смысле) после экскурсии физически и морально, потому что информации было очень много и мы еще долго обсуждали услышанное и увиденное.
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Е
Елена
Экскурсия отличная! Увидели многое интересное в Калуге! Не могу сказать, что всё. Потому что Лариса Геннадьевна с такой любовью к городу и гостям, увлекательно и интересно провела экскурсию, что нам читать дальшеуменьшить
захотелось приехать ещё раз и узнать об этом замечательном городе еще больше! Огромное спасибо Гиду, считаем, что нам очень повезло! На одном дыхании, качественно, высокая компетенция, отличная речь, хорошее чувство юмора, знание психологии. Однозначно рекомендуем!
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Е
Елена
Мы с подругами увидели всё в Калуге, благодаря данной экскурсии. Узнали много исторических неизвестных фактов о Калуге, исторических событиях, которые прошли в Калуге, узнали много о исторических известных и неизвестных личностях, повлиявших на становление, оформление и жизнь Калуги. Посетили очень красивые и запоминающиеся места. Огромное спасибо Гиду с большой буквы Ларисе Геннадьевне. Отличный Экскурсовод и замечательны человек, который работает с душой.
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