Что вас ждет

Калуга — город купцов

Наша экскурсия начинается в купеческом центре Калуги на площади старый торг. Вы узнаете, как изменился город после приезда Екатерины II. Поговорим о формировании и развитии калужского купечества. Увидим, где жил самый богатый калужский купец — Золотарев. Рассмотрим архитектуру палат Коробова, Макарова и Гостиного двора. На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию.

Калуга историческая

Узнаем о первом летописном упоминании города. Увидим, где на балах танцевали калужские дворяне. Пройдемся по каменному мосту, который построен по принципу древнеримских виадуков. Побываем около дома, в котором девять лет со своей семьей жил легендарный имам Чечни и Дагестана — Шамиль. Расскажу, как благодаря Никите Хрущёву в Калуге появился первый мост через Оку.

Калуга — колыбель космонавтики

Погуляем по парку им. Циолковского и побываем на могиле ученого. Вы увидите памятник Юрию Гагарину, точная копия которого расположена в США у здания первой штаб-квартиры NASA. Рассмотрим баллистические и метеорологические ракеты. Около ракеты-носителя «Восток» поговорим о нештатных ситуациях первого космонавта. Наша экскурсия закончится на обзорной площадке первого в мире музея космонавтики.

Также по ходу экскурсии поделюсь советами для самостоятельного изучения города.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

фото на фоне достопримечательностей.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.