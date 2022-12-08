Пешком по Калуге - обзорная экскурсия

Приглашаю на непринужденную пешеходную экскурсию по Калуге

5
1 отзыв
Приглашаю на непринужденную пешеходную экскурсию по Калуге.

Мы полюбуемся купеческими домами, побываем на месте, где располагалась деревянная крепость, поговорим о шестивековой истории города и о людях, которые здесь жили. В конце прогулки вы сможете посетить первый в мире музей космонавтики.
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Старый торг
  • Гостинный двор
  • Памятник Ивану III
  • Здания присутственных мест
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Здание бывшего дворянского собрания
  • Мемориал жертвам репрессий
  • Каменный мост XVIII века
  • Палаты Макарова
  • Усадьба купца Золотарева
  • Палаты Коробовых
  • Дом, где 9 лет жил имам Чечни и Дагестана Шамиль
  • Скульптура «Связь времён»
  • Могила К. Э. Циолковского
  • Первый в мире музей космонавтики
  • Памятник Ю. Гагарину
  • Ракета «Восток»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Калуга — город купцов

Наша экскурсия начинается в купеческом центре Калуги на площади старый торг. Вы узнаете, как изменился город после приезда Екатерины II. Поговорим о формировании и развитии калужского купечества. Увидим, где жил самый богатый калужский купец — Золотарев. Рассмотрим архитектуру палат Коробова, Макарова и Гостиного двора. На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию.

Калуга историческая

Узнаем о первом летописном упоминании города. Увидим, где на балах танцевали калужские дворяне. Пройдемся по каменному мосту, который построен по принципу древнеримских виадуков. Побываем около дома, в котором девять лет со своей семьей жил легендарный имам Чечни и Дагестана — Шамиль. Расскажу, как благодаря Никите Хрущёву в Калуге появился первый мост через Оку.

Калуга — колыбель космонавтики

Погуляем по парку им. Циолковского и побываем на могиле ученого. Вы увидите памятник Юрию Гагарину, точная копия которого расположена в США у здания первой штаб-квартиры NASA. Рассмотрим баллистические и метеорологические ракеты. Около ракеты-носителя «Восток» поговорим о нештатных ситуациях первого космонавта. Наша экскурсия закончится на обзорной площадке первого в мире музея космонавтики.
Также по ходу экскурсии поделюсь советами для самостоятельного изучения города.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • фото на фоне достопримечательностей.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

В любой день в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фото на фоне достопримечательностей
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Ленина, 126
Завершение: ул. Академика Королева, 2
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
8 дек 2022
Увидели центр города, прошлись по парку, сходили к памятнику Циолковсого и Королева и к обелиску, где похоронен Циолковский и до музей космонавтики. Экскурсовод Очень понравилась, видно, что человек заинтересован своим делом, любит свой город, старается передать максимум своих знаний, в конце сделали небольшие подарки, что также очень приятно. Рекомендую настоятельно! Успехов в работе!

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