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Описание
Что вас ждет
Калуга — город купцов
Наша экскурсия начинается в купеческом центре Калуги на площади старый торг. Вы узнаете, как изменился город после приезда Екатерины II. Поговорим о формировании и развитии калужского купечества. Увидим, где жил самый богатый калужский купец — Золотарев. Рассмотрим архитектуру палат Коробова, Макарова и Гостиного двора. На обзорной площадке нам откроется живописный вид на Оку — главную торговую артерию.
Калуга историческая
Узнаем о первом летописном упоминании города. Увидим, где на балах танцевали калужские дворяне. Пройдемся по каменному мосту, который построен по принципу древнеримских виадуков. Побываем около дома, в котором девять лет со своей семьей жил легендарный имам Чечни и Дагестана — Шамиль. Расскажу, как благодаря Никите Хрущёву в Калуге появился первый мост через Оку.
Калуга — колыбель космонавтики
Погуляем по парку им. Циолковского и побываем на могиле ученого. Вы увидите памятник Юрию Гагарину, точная копия которого расположена в США у здания первой штаб-квартиры NASA. Рассмотрим баллистические и метеорологические ракеты. Около ракеты-носителя «Восток» поговорим о нештатных ситуациях первого космонавта. Наша экскурсия закончится на обзорной площадке первого в мире музея космонавтики.
Также по ходу экскурсии поделюсь советами для самостоятельного изучения города.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида,
фото на фоне достопримечательностей.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
В любой день в любое время
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Фото на фоне достопримечательностей
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Ленина, 126
Завершение: ул. Академика Королева, 2
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна Иванова
8 дек 2022
Увидели центр города, прошлись по парку, сходили к памятнику Циолковсого и Королева и к обелиску, где похоронен Циолковский и до музей космонавтики. Экскурсовод Очень понравилась, видно, что человек заинтересован своим делом, любит свой город, старается передать максимум своих знаний, в конце сделали небольшие подарки, что также очень приятно. Рекомендую настоятельно! Успехов в работе!