Приглашаю в автомобильное путешествие по Калуге — городу, ставшему вторым домом Константина Эдуардовича Циолковского. Именно его идеи подтолкнули человечество к воплощению мечты о полётах в космос.
За два часа вы увидите места, где он жил, работал и создавал свои проекты, ставшие основой для будущих космических открытий.
Описание экскурсии
Мы осмотрим знаковые места, связанные с жизнью и наследием учёного:
- здание Музея космонавтики и окружающую территорию
- экспозицию космической техники и легендарную ракету «Восток»
- парк Циолковского с могилой учёного
- дом-музей Циолковского — место, где рождались его идеи
- исторические здания, где он преподавал и вёл научную работу
- памятник «Встреча Королёва и Циолковского»
- мемориал в честь 600-летия Калуги
- и другие интересные локации
Я расскажу:
- как вышло, что титул «колыбели космонавтики» мог достаться вовсе не Калуге, а соседнему Боровску
- что стало причиной глухоты великого учёного и как он не позволил болезни остановить себя
- как прошли тяжёлые годы, когда открытия Циолковского могли остаться незамеченными
- каким учёный был вне лаборатории и почему калужане считали его чудаком
Поговорим о зарождении теории космонавтики и обсудим, как в голове простого школьного учителя появились мысли о ракетах и межпланетных полётах. Затронем тему внеземных цивилизаций и сравним предсказания Циолковского с тем, что уже сбылось.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на легковом автомобиле Chevrolet Aveo, в нём 3–4 пассажирских места: большее количество людей в машину не поместится
- У меня нет детского кресла, потому маленьких детей взять мы не сможем. Обязательно обратите на это внимание перед бронированием
- До или после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить дом-музей К. Э. Циолковского и Музей космонавтики (билеты оплачиваются отдельно)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 2365 туристов
Добрый день! Меня зовут Варвара, я коренная калужанка. Люблю свой город и хочу познакомить вас с его историей. Я весёлая, открытая, позитивная. На совместных прогулках мы получим много приятных впечатлений! Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми.
