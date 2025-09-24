Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:30
19 окт в 10:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 19:00
18 окт в 19:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По городу Циолковского - на автомобиле
Увидеть Калугу глазами мечтателя, который научил человечество смотреть в небо
Начало: У сквера Мира
Сегодня в 10:30
19 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААЛЕКСАНДР24 сентября 2025Всё прекрасно
- ЭЭльвира26 августа 2025отлично организованная экскурсия с гидом Варварой! Чувствуется, что Варвара знает и любит свой город, ответила на все вопросы, маршрут продуман, все отлично👍одного дня в Калуге нам не хватило, приедем еще!
- ЕЕкатерина30 июня 2025Экскурсия очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Варвара прекрасный рассказчик, дала много информации, отвечала на вопросы. За маршрут увидели основные
- ААлексей11 июня 2025Большое спасибо Варваре за содержательную и познавательную экскурсию, ответы на самые разные вопросы, доброжелательность и отличное настроение!
- ИИрина29 мая 2025Благодарим Варвару за приятную прогулку и интересный рассказ!
Отдельное спасибо за возможность встретиться в понедельник, когда закрыты музеи и экскурсия —
- ЕЕкатерина24 мая 2025Прекрасная экскурсия! Варвара рассказала нам о своём родном городе много такого, чего не найдешь в путеводителях! Живо, интересно, познавательно! 2
- ТТатьяна20 мая 2025Спасибо Варваре за прогулку, мы насладились рассказом об очаровательной Калуге, удобно было передвигаться на автомобиле и охватить побольше интересных мест! Мы искренне рекомендуем экскурсию в лице Варвары! 😻
- ЕЕлена17 мая 2025Экскурсия нам понравилась,было интересно и познавательно! Спасибо Варваре за этот замечательный день!
- ЕЕлена9 мая 2025Экскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Много интересных мест, особенно впечатлила набережная, магазин с вкусняшками.
- ААлександр6 апреля 2025У Варвары отлично спланированная и подготовленная экскурсия, при этом рассказывает с большой любовью к городу. Нам очень понравилось: и взрослым и детям! Большое спасибо за рекомендации мест, которые еще нужно посетить, часть посетили!!!
- ННаталья4 апреля 2025Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
- ААнна14 марта 2025Всем рекоменду экскурсию по Калуге и экскурсовода. Познавательно, легко, интересная информация. Было очень интересно и о Калуге с любовью!
- ММаргарита8 марта 2025С удовольствием прогулялись с Варварой по Калуге и узнали много интересного. Спасибо!
- ЮЮлия7 января 2025Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
- ААлёна30 декабря 2024Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
- ННадежда18 ноября 2024Так здорово, что мы встретились именно с Варварой. Она интересный эрудированный рассказчик, с чувством юмора и такта, Варвара подготовила маршрут неутомительный и достаточно насыщенный. Нам очень понравилась компания Варвары. Будем рекомендовать такого экскурсовода всем!
- ЛЛариса6 ноября 2024Очень понравилась экскурсия с Варварой! Интересно и познавательно. Варвара увлеченно и с любовью рассказывает о своем городе, с удовольствием отвечает на все вопросы.
- ААлександр30 октября 2024Друзья!
Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое
- ААнна23 октября 2024Мы с подругами получили огромное удовольствие от прогулки по вечерней Калуге. Огромное спасибо нашему гиду Варваре, очень приятной и улыбчивой девушке, мы вслушивались в каждое слово. Благодарим!
- ЮЮлия7 октября 2024Варвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от души.
