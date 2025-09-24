Мои заказы

Краеведческий музей

Найдено 3 экскурсии в категории «Краеведческий музей» в Калуге, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:30
19 окт в 10:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
Сегодня в 19:00
18 окт в 19:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
По городу Циолковского - на автомобиле
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По городу Циолковского - на автомобиле
Увидеть Калугу глазами мечтателя, который научил человечество смотреть в небо
Начало: У сквера Мира
Сегодня в 10:30
19 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АЛЕКСАНДР
    24 сентября 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Всё прекрасно
  • Э
    Эльвира
    26 августа 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    отлично организованная экскурсия с гидом Варварой! Чувствуется, что Варвара знает и любит свой город, ответила на все вопросы, маршрут продуман, все отлично👍одного дня в Калуге нам не хватило, приедем еще!
  • Е
    Екатерина
    30 июня 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Экскурсия очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Варвара прекрасный рассказчик, дала много информации, отвечала на вопросы. За маршрут увидели основные
    читать дальше

    дома купечества, много узнали о стилях архитектуры, попробовали Калужское тесто. Спасибо, что помогли раскрыть город и в таком легком формате познакомиться.

    Экскурсия очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Варвара прекрасный рассказчик, дала много информации, отвечала на вопросыЭкскурсия очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Варвара прекрасный рассказчик, дала много информации, отвечала на вопросыЭкскурсия очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Варвара прекрасный рассказчик, дала много информации, отвечала на вопросы
  • А
    Алексей
    11 июня 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Большое спасибо Варваре за содержательную и познавательную экскурсию, ответы на самые разные вопросы, доброжелательность и отличное настроение!
  • И
    Ирина
    29 мая 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Благодарим Варвару за приятную прогулку и интересный рассказ!
    Отдельное спасибо за возможность встретиться в понедельник, когда закрыты музеи и экскурсия —
    читать дальше

    один из лучших способов познакомиться с Калугой поближе.
    Узнали об истории города и этапах его роста, о занятиях жителей, о калужском следе в царской истории.
    Нашли новых космонавтиков, которых не заметили днём раньше во время самостоятельной прогулки.
    Заглянули в «Калужское тесто».
    Пришли к «шарику» и оценили панораму Оки.
    Маршрут хорошо продуман, подходит для первого знакомства с городом.
    Варвара — предупредительный и деликатный экскурсовод, дипломированный специалист по туризму. Спасибо! Детям 14 и 11 лет тоже понравилось.
    Предлагаю в содержание экскурсии добавить чуть больше информации о жизни Калуги в XXI веке: чем живут и дышат жители города, чем интересуются, где работают.

  • Е
    Екатерина
    24 мая 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасная экскурсия! Варвара рассказала нам о своём родном городе много такого, чего не найдешь в путеводителях! Живо, интересно, познавательно! 2
    читать дальше

    часа пролетели незаметно! С нами была девочка 12 лет, она сказала, что экскурсия с Варварой была самым запоминающимся событием в нашей трёхдневный поездке.
    Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Спасибо Варваре за прогулку, мы насладились рассказом об очаровательной Калуге, удобно было передвигаться на автомобиле и охватить побольше интересных мест! Мы искренне рекомендуем экскурсию в лице Варвары! 😻
  • Е
    Елена
    17 мая 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Экскурсия нам понравилась,было интересно и познавательно! Спасибо Варваре за этот замечательный день!
  • Е
    Елена
    9 мая 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Экскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Много интересных мест, особенно впечатлила набережная, магазин с вкусняшками.
    Экскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Много интересных мест, особенно впечатлила набережная, магазин с вкусняшкамиЭкскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Много интересных мест, особенно впечатлила набережная, магазин с вкусняшкамиЭкскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Много интересных мест, особенно впечатлила набережная, магазин с вкусняшками
  • А
    Александр
    6 апреля 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    У Варвары отлично спланированная и подготовленная экскурсия, при этом рассказывает с большой любовью к городу. Нам очень понравилось: и взрослым и детям! Большое спасибо за рекомендации мест, которые еще нужно посетить, часть посетили!!!
  • Н
    Наталья
    4 апреля 2025
    Сияй, вечерняя Калуга
    Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
  • А
    Анна
    14 марта 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    Всем рекоменду экскурсию по Калуге и экскурсовода. Познавательно, легко, интересная информация. Было очень интересно и о Калуге с любовью!
  • М
    Маргарита
    8 марта 2025
    О Калуге - с интересом и любовью
    С удовольствием прогулялись с Варварой по Калуге и узнали много интересного. Спасибо!
    С удовольствием прогулялись с Варварой по Калуге и узнали много интересного. Спасибо!С удовольствием прогулялись с Варварой по Калуге и узнали много интересного. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Сияй, вечерняя Калуга
    Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
  • А
    Алёна
    30 декабря 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
    Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли намВсё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам
  • Н
    Надежда
    18 ноября 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Так здорово, что мы встретились именно с Варварой. Она интересный эрудированный рассказчик, с чувством юмора и такта, Варвара подготовила маршрут неутомительный и достаточно насыщенный. Нам очень понравилась компания Варвары. Будем рекомендовать такого экскурсовода всем!
    Так здорово, что мы встретились именно с Варварой. Она интересный эрудированный рассказчик, с чувством юмора и
  • Л
    Лариса
    6 ноября 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Очень понравилась экскурсия с Варварой! Интересно и познавательно. Варвара увлеченно и с любовью рассказывает о своем городе, с удовольствием отвечает на все вопросы.
    Очень понравилась экскурсия с Варварой! Интересно и познавательно. Варвара увлеченно и с любовью рассказывает о своемОчень понравилась экскурсия с Варварой! Интересно и познавательно. Варвара увлеченно и с любовью рассказывает о своемОчень понравилась экскурсия с Варварой! Интересно и познавательно. Варвара увлеченно и с любовью рассказывает о своем
  • А
    Александр
    30 октября 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Друзья!
    Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое
    читать дальше

    удовольствие.
    Организатор экскурсии Варвара очень душевный и позитивный человек! Прогулка и рассказ проходили в удобном темпе, с легким и непринужденным общением.
    От всей нашей семьи, огромное Вам спасибо!

  • А
    Анна
    23 октября 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Мы с подругами получили огромное удовольствие от прогулки по вечерней Калуге. Огромное спасибо нашему гиду Варваре, очень приятной и улыбчивой девушке, мы вслушивались в каждое слово. Благодарим!
  • Ю
    Юлия
    7 октября 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Варвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от души.
    Варвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от душиВарвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от душиВарвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от душиВарвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от душиВарвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от душиВарвара отличный гид! Своим завораживающим голосом она провела 2 часовую экскурсию на одном дыхании! Интересный маршрут! Всем рекомендую от души

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Калуге - с интересом и любовью
  2. Сияй, вечерняя Калуга
  3. По городу Циолковского - на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Церковь Косьмы и Дамиана
  8. Дворец Золотарева
  9. Театральная улица
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в октябре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 6500. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Краеведческий музей», 186 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь