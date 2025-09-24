А АЛЕКСАНДР О Калуге - с интересом и любовью Всё прекрасно

Э Эльвира О Калуге - с интересом и любовью отлично организованная экскурсия с гидом Варварой! Чувствуется, что Варвара знает и любит свой город, ответила на все вопросы, маршрут продуман, все отлично👍одного дня в Калуге нам не хватило, приедем еще!

Е Екатерина О Калуге - с интересом и любовью дома купечества, много узнали о стилях архитектуры, попробовали Калужское тесто. Спасибо, что помогли раскрыть город и в таком легком формате познакомиться. Экскурсия очень понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Варвара прекрасный рассказчик, дала много информации, отвечала на вопросы. За маршрут увидели основные

А Алексей О Калуге - с интересом и любовью Большое спасибо Варваре за содержательную и познавательную экскурсию, ответы на самые разные вопросы, доброжелательность и отличное настроение!

Отдельное спасибо за возможность встретиться в понедельник, когда закрыты музеи и экскурсия — один из лучших способов познакомиться с Калугой поближе.

Узнали об истории города и этапах его роста, о занятиях жителей, о калужском следе в царской истории.

Нашли новых космонавтиков, которых не заметили днём раньше во время самостоятельной прогулки.

Заглянули в «Калужское тесто».

Пришли к «шарику» и оценили панораму Оки.

Маршрут хорошо продуман, подходит для первого знакомства с городом.

Варвара — предупредительный и деликатный экскурсовод, дипломированный специалист по туризму. Спасибо! Детям 14 и 11 лет тоже понравилось.

Предлагаю в содержание экскурсии добавить чуть больше информации о жизни Калуги в XXI веке: чем живут и дышат жители города, чем интересуются, где работают. Благодарим Варвару за приятную прогулку и интересный рассказ!

Е Екатерина О Калуге - с интересом и любовью часа пролетели незаметно! С нами была девочка 12 лет, она сказала, что экскурсия с Варварой была самым запоминающимся событием в нашей трёхдневный поездке.

Спасибо большое! Прекрасная экскурсия! Варвара рассказала нам о своём родном городе много такого, чего не найдешь в путеводителях! Живо, интересно, познавательно! 2

Т Татьяна О Калуге - с интересом и любовью Спасибо Варваре за прогулку, мы насладились рассказом об очаровательной Калуге, удобно было передвигаться на автомобиле и охватить побольше интересных мест! Мы искренне рекомендуем экскурсию в лице Варвары! 😻

Е Елена О Калуге - с интересом и любовью Экскурсия нам понравилась,было интересно и познавательно! Спасибо Варваре за этот замечательный день!

Е Елена О Калуге - с интересом и любовью Экскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. Много интересных мест, особенно впечатлила набережная, магазин с вкусняшками.

А Александр О Калуге - с интересом и любовью У Варвары отлично спланированная и подготовленная экскурсия, при этом рассказывает с большой любовью к городу. Нам очень понравилось: и взрослым и детям! Большое спасибо за рекомендации мест, которые еще нужно посетить, часть посетили!!!

Н Наталья Сияй, вечерняя Калуга Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!

А Анна О Калуге - с интересом и любовью Всем рекоменду экскурсию по Калуге и экскурсовода. Познавательно, легко, интересная информация. Было очень интересно и о Калуге с любовью!

М Маргарита О Калуге - с интересом и любовью С удовольствием прогулялись с Варварой по Калуге и узнали много интересного. Спасибо!

Ю Юлия Сияй, вечерняя Калуга Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.

А Алёна Сияй, вечерняя Калуга Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!

Н Надежда О Калуге - с интересом и любовью Так здорово, что мы встретились именно с Варварой. Она интересный эрудированный рассказчик, с чувством юмора и такта, Варвара подготовила маршрут неутомительный и достаточно насыщенный. Нам очень понравилась компания Варвары. Будем рекомендовать такого экскурсовода всем!

Л Лариса О Калуге - с интересом и любовью Очень понравилась экскурсия с Варварой! Интересно и познавательно. Варвара увлеченно и с любовью рассказывает о своем городе, с удовольствием отвечает на все вопросы.

Скажу честно, мы не пожалели нисколько! Вечерняя Калуга сама по себе красива. Подсветка зданий, деревьев, пешеходных зон, памятников вызывают эстетическое удовольствие.

Организатор экскурсии Варвара очень душевный и позитивный человек! Прогулка и рассказ проходили в удобном темпе, с легким и непринужденным общением.

От всей нашей семьи, огромное Вам спасибо! Друзья!

А Анна Сияй, вечерняя Калуга Мы с подругами получили огромное удовольствие от прогулки по вечерней Калуге. Огромное спасибо нашему гиду Варваре, очень приятной и улыбчивой девушке, мы вслушивались в каждое слово. Благодарим!