Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
4 мая в 09:00
7 мая в 09:00
13 800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
30 апр в 10:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
«Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Индивидуальная экскурсия по Калуге для ценителей стрит-арта. Узнайте, как современное искусство вписывается в исторический центр города
Начало: В сквере Чижевского
Сегодня в 11:00
4 мая в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 марта 2025Красивые и интересные места, комфортное авто и интересный рассказ гида - все что нужно. Отличная экскурсия.
- ММарина8 января 2025Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье! Посетили невероятно красивые места, фотографии которых еще очень долго будем пересматривать! Экскурсия получилась насыщенной: узнали
- ССветлана30 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Она проходила в теплой и дружелюбной атмосфере, спокойно и размеренно. Мы узнали много интересных фактов об истории становления
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Искусство и музеи»
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