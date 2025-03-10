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много нового о семье Гончаровых и не только, посетили все музеи и парки, увидели совершенно разные усадьбы, прогулялись по паркам, насладились видами реки Суходуб, пофантазировали в беседке Пушкина и Натальи, а еще очень приятным бонусом оказался музей бумаги Бузеон) Спасибо большое Натальи за атмосферу в поездке. Очень ответственный и позитивный гид. Экскурсия превзошла наша ожидания)