Искусство и музеи – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Калуге, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
4 мая в 09:00
7 мая в 09:00
13 800 ₽ за всё до 6 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
30 апр в 10:30
6000 ₽ за человека
«Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Индивидуальная экскурсия по Калуге для ценителей стрит-арта. Узнайте, как современное искусство вписывается в исторический центр города
Начало: В сквере Чижевского
Сегодня в 11:00
4 мая в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 марта 2025
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Красивые и интересные места, комфортное авто и интересный рассказ гида - все что нужно. Отличная экскурсия.
  • М
    Марина
    8 января 2025
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье! Посетили невероятно красивые места, фотографии которых еще очень долго будем пересматривать! Экскурсия получилась насыщенной: узнали
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    много нового о семье Гончаровых и не только, посетили все музеи и парки, увидели совершенно разные усадьбы, прогулялись по паркам, насладились видами реки Суходуб, пофантазировали в беседке Пушкина и Натальи, а еще очень приятным бонусом оказался музей бумаги Бузеон) Спасибо большое Натальи за атмосферу в поездке. Очень ответственный и позитивный гид. Экскурсия превзошла наша ожидания)

    Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!Спасибо большое за чудесную экскурсию Наталье!
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Экскурсия очень понравилась. Она проходила в теплой и дружелюбной атмосфере, спокойно и размеренно. Мы узнали много интересных фактов об истории становления
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    полотняного дела и его основателях. Поданный материал в виде лёгкого увлекательного рассказа не напрягает и легко запоминается Спасибо Наталье и Анне за проведенный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
  2. Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
  3. «Водил меня Серёга»: арт-прогулка по Калуге
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Церковь Косьмы и Дамиана
  7. Художественный Музей
  8. Палаты купцов Коробовых
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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