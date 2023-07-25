По Калужскому тракту

Экскурсионный тур «По Калужскому тракту» на 2 дня

4.7
3 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
По Калужскому тракту
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Что вас ожидает:

Предметы, побывавшие в космосе
Предметы, побывавшие в космосе
Полюбуемся ценными экспонатами, часть из которых была в космическом полёте
Один из древнейших монастырей
Один из древнейших монастырей
Оптина Пустынь — яркий светильник православной Руси, куда приезжали Гоголь, Тургенев, Достоевский и другие

Описание

Космическая Калуга и великий светильник Руси православной — вот как можно описать этот тур.

Вы не только прогуляетесь исторические места Калужской области и Калугу, сохранившую свою самобытность, но и полюбуетесь фресками в Боровске и посмотрите города воинской славы: Малоярославец и Козельск. А ещё увидите Каменный мост, построенный во времена Екатерины Второй, космические экспонаты и, конечно, святые места — Оптину Пустынь и крупнейший женский монастырь Европы.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей Космонавтики

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание)), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление на экскурсию.

Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!

Малоярославец — «Город воинской славы». Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.

Обед.

Переезд в Калугу.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды — символ купеческой Калуги, палаты Коробовых — первое каменное здание города, место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси.

Вы увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй, Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль, здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге.

Полюбуетесь усадьбой Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II. Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Музей истории Космонавтики (Новое здание).

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.

Размещение в гостинице.

Ужина по программе не предусмотрено.

Обзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей КосмонавтикиОбзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей Космонавтики
2 день

Оптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустынь

08:00 Завтрак, освобождение номеров.

09:00 Отправление на загородную экскурсию.

Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры. Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах. Оптина пустынь в середине XIX века стала одним из духовных центров России.

Именно сюда, к старцам, приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.

Козельск — город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Обед в уютном кафе города.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.

Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино. Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Это настоящее чудо архитектуры. Величавый 15-главый Казанский собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами и в то же время изяществом.

Он возведен по проекту С. Шервуда, сына академика В. Шервуда — автора здание Исторического музея в Москве. Двадцать один год провела в Шамординском монастыре сестра Л. Н. Толстого — Мария.

Отъезд в Москву.

Ориентировочное время прибытия 21:00.

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Оптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустыньОптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустыньОптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустыньОптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустыньОптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустынь

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга: Амбассадор, Best Western или Калуга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение9 790
Доплата за одноместное размещение1 200
Третий в номере9 690

Варианты проживания

Отель Амбассадор Калуга

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

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Гостиница Best Western Kaluga Hotel

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

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Гостиница Калуга

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Москва, метро Юго-Западная
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?

Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

Какой транспорт в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
25 июля 2023
Хорошая насыщенная экскурсионная программа.
Гид рассказывала очень много интересных историй. Посетили множество красивых мест! я под впечатлением от Оптиной пустыни и музей Космонавтики в Калуге.
Удобно, что в туре был включен обед. Он был сытный и вкусный.
Вечером было свободное время, чтобы погулять по Калуге.
Отель (Best Western) хороший, но из-за того, что в тот день была там свадьба, было очень шумно, дети гостей бегали по этажу до 12 ночи.
На мой взгляд лучше селить отдыхающих в другом отеле, чтобы была возможность нормально отдохнуть после поездки.
О
25 июля 2023
Быстро и легко забронировала тур. Ответили на все интересующие вопросы.
С
24 июня 2023
Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!
Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!

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