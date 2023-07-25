1 день

Обзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей Космонавтики

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание)), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление на экскурсию.

Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!

Малоярославец — «Город воинской славы». Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.

Обед.

Переезд в Калугу.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды — символ купеческой Калуги, палаты Коробовых — первое каменное здание города, место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси.

Вы увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй, Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль, здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге.

Полюбуетесь усадьбой Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II. Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Музей истории Космонавтики (Новое здание).

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.

Размещение в гостинице.

Ужина по программе не предусмотрено.