Экскурсионный тур «По Калужскому тракту» на 2 дня
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Описание
Космическая Калуга и великий светильник Руси православной — вот как можно описать этот тур.
Вы не только прогуляетесь исторические места Калужской области и Калугу, сохранившую свою самобытность, но и полюбуетесь фресками в Боровске и посмотрите города воинской славы: Малоярославец и Козельск. А ещё увидите Каменный мост, построенный во времена Екатерины Второй, космические экспонаты и, конечно, святые места — Оптину Пустынь и крупнейший женский монастырь Европы.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и музей Космонавтики
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная, (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание)), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
08:00 Отправление на экскурсию.
Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.
В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.
Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.
Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!
Малоярославец — «Город воинской славы». Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.
Обед.
Переезд в Калугу.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды — символ купеческой Калуги, палаты Коробовых — первое каменное здание города, место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси.
Вы увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй, Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль, здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге.
Полюбуетесь усадьбой Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II. Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Музей истории Космонавтики (Новое здание).
Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Размещение в гостинице.
Ужина по программе не предусмотрено.
Оптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустынь
08:00 Завтрак, освобождение номеров.
09:00 Отправление на загородную экскурсию.
Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры. Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах. Оптина пустынь в середине XIX века стала одним из духовных центров России.
Именно сюда, к старцам, приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.
Козельск — город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Обед в уютном кафе города.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.
Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино. Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского. Это настоящее чудо архитектуры. Величавый 15-главый Казанский собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами и в то же время изяществом.
Он возведен по проекту С. Шервуда, сына академика В. Шервуда — автора здание Исторического музея в Москве. Двадцать один год провела в Шамординском монастыре сестра Л. Н. Толстого — Мария.
Отъезд в Москву.
Ориентировочное время прибытия 21:00.
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга: Амбассадор, Best Western или Калуга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|9 790
|Доплата за одноместное размещение
|1 200
|Третий в номере
|9 690
Варианты проживания
Отель Амбассадор Калуга
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.
За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.
Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.
Гостиница Best Western Kaluga Hotel
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница Калуга
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
- Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание вне программы
- Место начала и завершения?
- Москва, метро Юго-Западная
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
- Какой транспорт в туре?
Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.
- Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Гид рассказывала очень много интересных историй. Посетили множество красивых мест! я под впечатлением от Оптиной пустыни и музей Космонавтики в Калуге.
Удобно, что в туре был включен обед. Он был сытный и вкусный.
Вечером было свободное время, чтобы погулять по Калуге.
Отель (Best Western) хороший, но из-за того, что в тот день была там свадьба, было очень шумно, дети гостей бегали по этажу до 12 ночи.
На мой взгляд лучше селить отдыхающих в другом отеле, чтобы была возможность нормально отдохнуть после поездки.