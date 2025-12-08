Калуга — город, где удивительные открытия, пророческие сны, знамения и необыкновенные мысли пришли на ум выдающемуся учёному — Константину Эдуардовичу Циолковскому.
Мы отправимся по местам, связанным с гением, увидим скульптуры, арт-объекты, барельефы и памятные доски. Остановимся у домов, в которых жил и работал отец космонавтики.
Мы отправимся по местам, связанным с гением, увидим скульптуры, арт-объекты, барельефы и памятные доски. Остановимся у домов, в которых жил и работал отец космонавтики.
Описание экскурсии
Мы раскроем для вас разные грани жизни великого учёного! Вы узнаете: каким был отец космонавтики в быту, чем увлекался, о чём мечтал, что предпочитал в еде, каких правил придерживался и что о нём говорили калужане.
По пути вы увидите знаковые места:
- Дом-музей Циолковского (внешний осмотр)
- Школу № 6 им. А. С. Пушкина и дом на Георгиевской улице, где жил учёный
- Золотую аллею и Дом дворянского собрания
- Здания бывших учебных заведений: епархиального училища, реального училища Шахмагонова и Калужского высшего начального училища
- Калужский театр кукол
- Губернскую земскую управу и мурал с портретом Циолковского
- Сквер Мира и памятник Циолковскому
- Дом Циолковского 1933–1935 годов
- Памятники и скульптуры города
- Парк Циолковского и его могилу
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле (в машине должно быть место для гида)
- Возможно арендовать транспорт или провести экскурсию для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
- По желанию дополнительно оплачиваются входные билеты в Дом-музей Циолковского: взрослые — 250 ₽, студенты и пенсионеры — 200 ₽, дети от 7 до 17 лет — 150 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
Завтра в 10:30
14 дек в 15:30
6300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.