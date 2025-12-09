Эта программа подойдёт тем, кто решил посетить Камчатку в межсезонье. И тем, кто хочет испытать невероятные эмоции от езды на мощном вездеходе. Вы подниметесь к подножию Авачинского и Корякского вулканов, насладитесь панорамами гор, погуляете у экструзии Верблюд и завершите день купанием в природных горячих источниках под открытым небом.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или 18000 ₽ за человека, если вас больше

от 44 000 ₽ за 1–2 человек или 18000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00 — стартуем в Петропавловске-Камчатском

Устроим короткую обзорную автоэкскурсию по городу и отправимся к началу вездеходной части приключения.

10:00 — пересаживаемся на вездеход на огромных колёсах и едем на Авачинский перевал к вулканам

Наш путь пройдёт по живописному руслу Сухой речки. Мы доедем до подножья экструзии Верблюд, погуляем по склону вулкана, насладимся видами. И устроим пикник в камчатском стиле: бутерброды с красной рыбой, овощи, травяной чай из камчатских дикоросов — вам понравится!

14:00 — отправляемся в термальные источники

Погреемся в термах прямо под открытым небом. Зарядимся энергией воды, которую подогревают вулканы.

16:00–17:00 — возвращаемся к месту проживания

Вы узнаете об образовании города на берегу Авачинской бухты, освоении Камчатки, особенностях строения окружающих нас вулканов. О цикле жизни дикого лосося и о животных, населяющих полуостров.

Организационные детали