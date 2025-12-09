Эта программа подойдёт тем, кто решил посетить Камчатку в межсезонье. И тем, кто хочет испытать невероятные эмоции от езды на мощном вездеходе.
Вы подниметесь к подножию Авачинского и Корякского вулканов, насладитесь панорамами гор, погуляете у экструзии Верблюд и завершите день купанием в природных горячих источниках под открытым небом.
Описание экскурсии
9:00 — стартуем в Петропавловске-Камчатском
Устроим короткую обзорную автоэкскурсию по городу и отправимся к началу вездеходной части приключения.
10:00 — пересаживаемся на вездеход на огромных колёсах и едем на Авачинский перевал к вулканам
Наш путь пройдёт по живописному руслу Сухой речки. Мы доедем до подножья экструзии Верблюд, погуляем по склону вулкана, насладимся видами. И устроим пикник в камчатском стиле: бутерброды с красной рыбой, овощи, травяной чай из камчатских дикоросов — вам понравится!
14:00 — отправляемся в термальные источники
Погреемся в термах прямо под открытым небом. Зарядимся энергией воды, которую подогревают вулканы.
16:00–17:00 — возвращаемся к месту проживания
Вы узнаете об образовании города на берегу Авачинской бухты, освоении Камчатки, особенностях строения окружающих нас вулканов. О цикле жизни дикого лосося и о животных, населяющих полуостров.
Организационные детали
- Наше путешествие проходит сначала на внедорожнике Toyota Land Cruiser, затем мы пересаживаемся на вездеход и преодолеваем на нём самое сложное бездорожье
- В стоимость включено: трансфер, питание, аренда туристического снаряжения
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, живу на Камчатке. Отправившись со мной и моей командой в путешествие, вы увидите самые интересные места полуострова, услышите много увлекательных историй и полакомитесь камчатскими деликатесами в красивейших местах. Мы поможем влюбиться в Камчатку и увезти её частичку в сердце с желанием возвращаться сюда вновь и вновь!
