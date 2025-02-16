А вы знали, что трансформеры — это не выдумка? На Камчатке живёт целая семья автоботов — суперпроходимых монстров на огромных пневмоколёсах, которые с лёгкостью доставят вас к Мутновскому вулкану, Мини-долине гейзеров и каньону Опасный. Ну что, готовы к путешествию в сердце вулканической жизни? Тогда берём самое необходимое — и вперёд за приключениями!

Описание экскурсии

Мини-долина гейзеров

Говорят, давным-давно место, куда мы едем, любили драконы, потому что даже в лютые морозы они могли погреть свои нежные лапки и крылышки у горячих термальных источников. В народе место называют Мини-долиной гейзеров, официально — Дачными горячими источниками. Вот туда мы и отправимся в первую очередь!

Каньон Опасный

Насладившись фантастическими видами долины, отправимся к каньону Опасный у подножия Мутновского вулкана. Каньон представляет собой вертикальный овраг глубиной не менее 80 м. Стены его поражают разнообразием оттенков и структур. Со смотровой площадки каньона в ясную погоду видно высоко поднимающиеся над вулканом столбы пара из кратера.

Примерный тайминг:

06:00 — сбор группы, переезд на автотранспорте к месту пересадки на вездеходы

07:30 — начало движения по маршруту с остановками на видовых площадках

11:30 — прибытие в Мини-долину гейзеров, инструктаж, пеший трек примерно 500 м

13:00 — возвращение к вездеходу, перекус и переезд к каньону Опасный.

14:00 — свободное время и обед (индивидуальный ланч-бокс)

15:30 — возвращение в Петропавловск-Камчатский

Организационные детали