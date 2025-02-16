К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах

Отправиться в любимые места драконов, где вода бьёт ключом и земля дышит горячим паром
А вы знали, что трансформеры — это не выдумка? На Камчатке живёт целая семья автоботов — суперпроходимых монстров на огромных пневмоколёсах, которые с лёгкостью доставят вас к Мутновскому вулкану, Мини-долине гейзеров и каньону Опасный.

Ну что, готовы к путешествию в сердце вулканической жизни? Тогда берём самое необходимое — и вперёд за приключениями!
К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
К подножию Мутновского вулкана - на камчатских автоботах
Ближайшие даты:
16
фев18
фев20
фев21
фев22
фев23
фев25
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мини-долина гейзеров

Говорят, давным-давно место, куда мы едем, любили драконы, потому что даже в лютые морозы они могли погреть свои нежные лапки и крылышки у горячих термальных источников. В народе место называют Мини-долиной гейзеров, официально — Дачными горячими источниками. Вот туда мы и отправимся в первую очередь!

Каньон Опасный

Насладившись фантастическими видами долины, отправимся к каньону Опасный у подножия Мутновского вулкана. Каньон представляет собой вертикальный овраг глубиной не менее 80 м. Стены его поражают разнообразием оттенков и структур. Со смотровой площадки каньона в ясную погоду видно высоко поднимающиеся над вулканом столбы пара из кратера.

Примерный тайминг:

06:00 — сбор группы, переезд на автотранспорте к месту пересадки на вездеходы
07:30 — начало движения по маршруту с остановками на видовых площадках
11:30 — прибытие в Мини-долину гейзеров, инструктаж, пеший трек примерно 500 м
13:00 — возвращение к вездеходу, перекус и переезд к каньону Опасный.
14:00 — свободное время и обед (индивидуальный ланч-бокс)
15:30 — возвращение в Петропавловск-Камчатский

Организационные детали

  • Мы заберём вас от места проживания при условии, что оно в Петропавловске-Камчатском (центр), г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный
  • В стоимость включены: трансфер, услуги гида, ланч-бокс
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Камчатки

Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
На машине
25 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Восемь вулканов с Мишенной сопки
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 334 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
На машине
скидка
10%
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вулкан Мутновский и термальные источники: индивидуальная экскурсия
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
от 5200046 800 за всё до 6 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
На машине
36 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
53 334 за всё до 4 чел.