Ну что, готовы к путешествию в сердце вулканической жизни? Тогда берём самое необходимое — и вперёд за приключениями!
Описание экскурсии
Мини-долина гейзеров
Говорят, давным-давно место, куда мы едем, любили драконы, потому что даже в лютые морозы они могли погреть свои нежные лапки и крылышки у горячих термальных источников. В народе место называют Мини-долиной гейзеров, официально — Дачными горячими источниками. Вот туда мы и отправимся в первую очередь!
Каньон Опасный
Насладившись фантастическими видами долины, отправимся к каньону Опасный у подножия Мутновского вулкана. Каньон представляет собой вертикальный овраг глубиной не менее 80 м. Стены его поражают разнообразием оттенков и структур. Со смотровой площадки каньона в ясную погоду видно высоко поднимающиеся над вулканом столбы пара из кратера.
Примерный тайминг:
06:00 — сбор группы, переезд на автотранспорте к месту пересадки на вездеходы
07:30 — начало движения по маршруту с остановками на видовых площадках
11:30 — прибытие в Мини-долину гейзеров, инструктаж, пеший трек примерно 500 м
13:00 — возвращение к вездеходу, перекус и переезд к каньону Опасный.
14:00 — свободное время и обед (индивидуальный ланч-бокс)
15:30 — возвращение в Петропавловск-Камчатский
Организационные детали
- Мы заберём вас от места проживания при условии, что оно в Петропавловске-Камчатском (центр), г. Елизово, пос. Паратунка, пос. Термальный
- В стоимость включены: трансфер, услуги гида, ланч-бокс
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽