Камчатка: путешествие на край Евразии

Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день

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Приглашаем в насыщенное путешествие на край света! Вы полюбуетесь инопланетными пейзажами с мыса Маячный, увидите с высоты несколько вулканов, оцените знаменитые скалы Три брата и погуляете по чёрному песку Халактырского пляжа. А ещё мы устроим пикник на океане с местными деликатесами и чаем с шиповником. Обещаем, что всё пройдёт весело, комфортно и душевно.
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
Камчатка: путешествие на край Евразии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Халактырский пляж и пикник на океане

Мы посетим Халактырский пляж с вулканическим чёрным песком. Промчимся вдоль океана на подготовленном джипе до устья реки Халактырка, где сфотографируемся на фоне кекура Останец, на котором живут чайки, бакланы и топорики. Если повезёт, увидим проплывающих косаток и сивучей. Далее совершим лёгкое восхождение на смотровую площадку Халактырской скалы. Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов. Затем устроим пикник на берегу океана. Я угощу вас бутербродами с местными деликатесами и чаем с шиповником, собранным прямо на этом пляже.

Мыс Маячный, Мишенная сопка и скалы Три брата

Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы: Малую, Среднюю и Лагерную.
Во время отлива сможем вплотную подойти к кекуру Чертов палец. Также заедем на смотровую площадку Три брата и мыс Маячный. Я покажу вам старейший действующий маяк Дальнего Востока и расскажу, что он пережил во время Русско-японской войны. Со скал, на которых расположен маяк, открываются ошеломительные виды на мыс Вертикальный и остров Старичков. А ещё вы сможете здесь свесить ноги на краю Евразии! В завершение мы посетим Мишенную сопку в центре города, где полюбуемся панорамой Петропавловска-Камчатского и вулканов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Пикник включён в стоимость
  • Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Петропавловск-Камчатский
Вулканы
Природа и пейзажи
Халактырский пляж
Популярные места
Мыс Маячный
Кекуры «Три брата»
Авачинская бухта
Гастрономические
Пляжи

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