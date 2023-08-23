Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
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Описание
Что вас ожидает
Халактырский пляж и пикник на океане
Мы посетим Халактырский пляж с вулканическим чёрным песком. Промчимся вдоль океана на подготовленном джипе до устья реки Халактырка, где сфотографируемся на фоне кекура Останец, на котором живут чайки, бакланы и топорики. Если повезёт, увидим проплывающих косаток и сивучей. Далее совершим лёгкое восхождение на смотровую площадку Халактырской скалы. Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов. Затем устроим пикник на берегу океана. Я угощу вас бутербродами с местными деликатесами и чаем с шиповником, собранным прямо на этом пляже.
Мыс Маячный, Мишенная сопка и скалы Три брата
Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы: Малую, Среднюю и Лагерную.
Во время отлива сможем вплотную подойти к кекуру Чертов палец. Также заедем на смотровую площадку Три брата и мыс Маячный. Я покажу вам старейший действующий маяк Дальнего Востока и расскажу, что он пережил во время Русско-японской войны. Со скал, на которых расположен маяк, открываются ошеломительные виды на мыс Вертикальный и остров Старичков. А ещё вы сможете здесь свесить ноги на краю Евразии! В завершение мы посетим Мишенную сопку в центре города, где полюбуемся панорамой Петропавловска-Камчатского и вулканов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Пикник включён в стоимость
- Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.