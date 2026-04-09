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Камчатка: путешествие на край Евразии (из Петропавловска)

Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Приглашаем в насыщенное путешествие на край света! Вы полюбуетесь завораживающими пейзажами с мыса Маячный, увидите с высоты несколько вулканов, оцените знаменитые скалы Три Брата и погуляете по чёрному песку Халактырского пляжа. А ещё мы устроим пикник на океане с местными деликатесами и чаем с шиповником. Гарантируем, что всё пройдёт интересно, комфортно и душевно.
5
24 отзыва
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Петропавловска)
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Петропавловска)
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Петропавловска)

Описание экскурсии

Халактырский пляж и пикник на океане

Мы посетим Халактырский пляж с вулканическим чёрным песком. Промчимся вдоль океана на подготовленном джипе до устья реки Халактырка, где сфотографируемся на фоне кекура Останец, на котором живут чайки, бакланы и топорики. Если повезёт, увидим проплывающих косаток и сивучей. Далее совершим лёгкое восхождение на смотровую площадку Халактырской скалы. Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов. Затем устроим пикник на берегу океана. Я угощу вас бутербродами с местными деликатесами и чаем с шиповником, собранным прямо на этом пляже.

Мыс Маячный, Мишенная сопка и скалы Три Брата

Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы: Малую, Среднюю и Лагерную.
Во время отлива сможем вплотную подойти к кекуру Чертов палец. Также заедем на смотровую площадку Три Брата и мыс Маячный. Я покажу вам старейший действующий маяк Дальнего Востока и расскажу, что он пережил во время Русско-японской войны. Со скал, на которых расположен маяк, открываются ошеломительные виды на мыс Вертикальный и остров Старичков. А ещё вы сможете здесь свесить ноги на краю Евразии! В завершение мы посетим Мишенную сопку в центре города, где полюбуемся панорамой Петропавловска-Камчатского и вулканов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Пикник включён в стоимость
  • Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавловске-Камчатском бесплатно, стоимость трансфера из других населенных пунктах оговаривается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1524 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
А
Океан и черный пляж очень вппчатлили. Ланч отличный.
Океан и черный пляж очень вппчатлили. Ланч отличный.
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А
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были покрыты одеялом из облаков, но маршрут подобран прекрасно, и ничего не помешало гиду провести для нас безумно интересную экскурсию. Спасибо!
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были
Мы очень благодарны Алексею за потрясающий день! Нам не совсем повезло с погодой, некоторые виды были
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Анна
прекрасные впечатления, прекрасный гид, прекрасные виды рекомендую от души 🤗
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Юлия
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на край Земли: понравился перечень локаций, включенных в тур.
Валентин встретил у гостиницы, заранее договорился о
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времени и дал рекомендации по подготовке. Порядок посещения обозначенных мест и Маршрут немного перестроил под погодные условия.
Во время поездки рассказывал увлекательные истории о Камчатке, отвечал на наши вопросы и рулил на экстремальной дороге. И самое важное, успевал фотографировать и снимать видео для нас.
Особенно впечатлил Халактырский пляж и Тихий океан своим масштабом и энергией, ну и пикником, который прилагался к поездке. Завершили экскурсию подъемом на смотровую площадку сопки Мишенной, несмотря на пасмурную погоду, виды были невероятными. Большое спасибо организатору за тур и от нас рекомендации для всех путешественников.

На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на+2
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
На Камчатку приехали в первый раз, поэтому искали экскурсии для новичков. Выбор пал на путешествие на
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А
Если мы еще раз запланируем посетить Камчатку, то несомненно я выберу Валентина в качестве гида!
Поставить 5 звезд это мизер по сравнению с тем, как все было прекрасно!

1. Валентин незабываемо рассказывает
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о всех местах, видно когда человек любит свою работу и свой край 2. Нам предоставили рекомендации по одежде и подготовке 3. Отношение на высоте, от воды в машине, до банального "как вы себя чувствуете""нужно ли сделать паузу или остановку?". Гид никогда не терял нас и всегда следил чтобы мы не кувыркнулись куда не нужно))
4. Валентин четко, громко и с улыбкой рассказывает всю программу. В машине всегда было слышно о чем идет разговор!
5. Обед и организация досуга - это не описать словами, за чай с шиповников готов брать билеты еще раз!
Вкуснейший обед, плед, столики, музыка и душевные беседы и рассказы!
6. Нет лишнего риска и всегда безопасность туриста на первом месте. Если вы устанете - вас подождут. Если беспокоитесь о чем-то - учтут.
7. Съемки красивых видов и непосредственно нас, Валентин всегда предлагал сфотографироваться в красивых местах, а выбор кадра сделан так, будто Валентин не гид, а профессиональный фотограф))
8. Экскурсия стоит каждого рубля!

В общем я советую всем данную экскурсию и только с Валентином!
От себя БОЛЬШОЕ СПАСИБО за такие эмоции и такую организацию!

P.S. Сколько фотографий мы не делали и не смотрели, ни одна не сравнится с реальными видами

Если мы еще раз запланируем посетить Камчатку, то несомненно я выберу Валентина в качестве гида!
Если мы еще раз запланируем посетить Камчатку, то несомненно я выберу Валентина в качестве гида!
Если мы еще раз запланируем посетить Камчатку, то несомненно я выберу Валентина в качестве гида!
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Роман
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите историю края и оставите хорошие воспоминания. С погодой нам не сильно повезло, но тем не менее впечатления необыкновенные — пурга, бушующий океан, человек против стихии 🌊
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите
Валентин — очень увлекательный рассказчик и хороший фотограф, с ним вы не соскучитесь в поездке, изучите
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Входит в следующие категории Камчатки

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