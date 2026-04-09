Описание экскурсии
Халактырский пляж и пикник на океане
Мы посетим Халактырский пляж с вулканическим чёрным песком. Промчимся вдоль океана на подготовленном джипе до устья реки Халактырка, где сфотографируемся на фоне кекура Останец, на котором живут чайки, бакланы и топорики. Если повезёт, увидим проплывающих косаток и сивучей. Далее совершим лёгкое восхождение на смотровую площадку Халактырской скалы. Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов. Затем устроим пикник на берегу океана. Я угощу вас бутербродами с местными деликатесами и чаем с шиповником, собранным прямо на этом пляже.
Мыс Маячный, Мишенная сопка и скалы Три Брата
Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы: Малую, Среднюю и Лагерную.
Во время отлива сможем вплотную подойти к кекуру Чертов палец. Также заедем на смотровую площадку Три Брата и мыс Маячный. Я покажу вам старейший действующий маяк Дальнего Востока и расскажу, что он пережил во время Русско-японской войны. Со скал, на которых расположен маяк, открываются ошеломительные виды на мыс Вертикальный и остров Старичков. А ещё вы сможете здесь свесить ноги на краю Евразии! В завершение мы посетим Мишенную сопку в центре города, где полюбуемся панорамой Петропавловска-Камчатского и вулканов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Пикник включён в стоимость
- Экскурсия проходит на джипе Land Cruiser 100 или минивэне Mitsubishi Delica
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Валентин встретил у гостиницы, заранее договорился о
Поставить 5 звезд это мизер по сравнению с тем, как все было прекрасно!
1. Валентин незабываемо рассказывает