По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке

Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан

Отправляемся на Камчатку, чтобы пройтись по чёрному вулканическому песку, вдохнуть бриз Тихого океана и прокатиться на санях за снегоходом мимо горных вершин.

Погрузимся в культуру коряков и насладимся национальными песнями и игрой на варгане, отдохнём от городской суеты в этнодеревне и попробуем традиционные блюда: лепёшки на костре и суп-шурпу из оленины. Передвигаться будем на внедорожнике — доберёмся до даже самых труднодоступных мест!
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Ближайшие даты:
15
янв
17
янв
21
янв
22
янв
24
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28
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно изменение программы из-за погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время прилёта рейсов из Москвы, остальные согласовываются отдельно
Завершение: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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