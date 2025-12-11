На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), вре...
31 мая в 08:00
28 июн в 08:00
160 000 ₽ за человека
Тур-приключение на Камчатке: главные места, треккинг и восхождение на вулкан
Взойти на вершину вулкана Горелый, погулять по Халактырскому пляжу, увидеть маяк и фумарольные поля
Начало: Аэропорт Елизово, 8:00
10 июн в 08:00
21 июн в 08:00
150 000 ₽ за человека
Активный отпуск на Камчатке: восхождение на вулкан, морская прогулка, сплав, баня
Покорить Горелый, порыбачить в океане, поискать китов, искупаться в источниках, отведать деликатесов
Начало: Аэропорт Елизово, 14:00
21 июн в 14:00
22 июн в 14:00
155 000 ₽ за человека
Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга
Взойти на вулкан Авачинский, пройти по лавовым полям, посидеть у костра и искупаться в источниках
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00-16:30
15 авг в 10:00
30 авг в 10:00
76 000 ₽ за человека
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
22 июн в 10:30
25 июн в 10:30
277 700 ₽ за человека
Экспедиция по Камчатке с восхождениями на вулканы, морской прогулкой и рыбалкой
Подняться на Горелый и Авачинский, с борта увидеть обитателей Тихого океана и сходить в вулканариум
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
6 июл в 10:30
18 июл в 10:30
188 800 ₽ за человека
