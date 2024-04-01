Путешествие на Малкинские термальные источники
Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой

Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Малкинские термальные источники, где вас ждет не только расслабление в лечебных ваннах с температурой около 38-40 градусов, но и захватывающие дух фотостопы у скульптур "Медведи" и "Начикинский олень".

Во время джип-тура вы также посетите дикий источник в посёлке Начики, отведаете знаменитые сокочинские пирожки и прогуляетесь вдоль завода "Малкинское" до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая. Это уникальная возможность увидеть поднимающегося лосося в период нереста.

Мы предлагаем комфортабельный транспорт Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный детскими автокреслами, для вашего удобства.

Обратите внимание, что билеты в термальный бассейн на территории турбазы и питание оплачиваются дополнительно.

Протяжённость маршрута составляет около 250 км, что позволяет насладиться красотами Камчатки в полной мере.

Не упустите шанс окунуться в мир неповторимых природных явлений и получить незабываемые впечатления от посещения Малкинских термальных источников
Путешествие на Малкинские термальные источники
Путешествие на Малкинские термальные источники
Путешествие на Малкинские термальные источники
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Описание

Что вас ожидает

Нескучная дорога к источникам. По пути мы сделаем фотостопы у двух скульптур: «Медведи» и «Начикинский олень». Посмотрим на дикий источник в посёлке Начики и перекусим знаменитыми сокочинскими пирожками. А также прогуляемся вдоль завода «Малкинское» до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая, с которого в нерест можно увидеть поднимающийся лосось.

Малкинские термальные источники. Вы сможете искупаться в диких горячих источниках на берегу реки Ключёвка. А также в термальном бассейне на территории туристической базы.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута около 250 км
  • Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (детские автокресла имеются)
  • Билеты в термальный бассейн на территории турбазы не включены в стоимость — 300-500 руб. с человека
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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