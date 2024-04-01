Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Малкинские термальные источники, где вас ждет не только расслабление в лечебных ваннах с температурой около 38-40 градусов, но и захватывающие дух фотостопы у скульптур "Медведи" и "Начикинский олень".
Во время джип-тура вы также посетите дикий источник в посёлке Начики, отведаете знаменитые сокочинские пирожки и прогуляетесь вдоль завода "Малкинское" до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая. Это уникальная возможность увидеть поднимающегося лосося в период нереста.
Мы предлагаем комфортабельный транспорт Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный детскими автокреслами, для вашего удобства.
Обратите внимание, что билеты в термальный бассейн на территории турбазы и питание оплачиваются дополнительно.
Протяжённость маршрута составляет около 250 км, что позволяет насладиться красотами Камчатки в полной мере.
Не упустите шанс окунуться в мир неповторимых природных явлений и получить незабываемые впечатления от посещения Малкинских термальных источников
Во время джип-тура вы также посетите дикий источник в посёлке Начики, отведаете знаменитые сокочинские пирожки и прогуляетесь вдоль завода "Малкинское" до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая. Это уникальная возможность увидеть поднимающегося лосося в период нереста.
Мы предлагаем комфортабельный транспорт Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный детскими автокреслами, для вашего удобства.
Обратите внимание, что билеты в термальный бассейн на территории турбазы и питание оплачиваются дополнительно.
Протяжённость маршрута составляет около 250 км, что позволяет насладиться красотами Камчатки в полной мере.
Не упустите шанс окунуться в мир неповторимых природных явлений и получить незабываемые впечатления от посещения Малкинских термальных источников
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Нескучная дорога к источникам. По пути мы сделаем фотостопы у двух скульптур: «Медведи» и «Начикинский олень». Посмотрим на дикий источник в посёлке Начики и перекусим знаменитыми сокочинскими пирожками. А также прогуляемся вдоль завода «Малкинское» до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая, с которого в нерест можно увидеть поднимающийся лосось.
Малкинские термальные источники. Вы сможете искупаться в диких горячих источниках на берегу реки Ключёвка. А также в термальном бассейне на территории туристической базы.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута около 250 км
- Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport (детские автокресла имеются)
- Билеты в термальный бассейн на территории турбазы не включены в стоимость — 300-500 руб. с человека
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 1202 туристов
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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