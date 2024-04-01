Приглашаем вас в увлекательное путешествие на Малкинские термальные источники, где вас ждет не только расслабление в лечебных ваннах с температурой около 38-40 градусов, но и захватывающие дух фотостопы у скульптур "Медведи" и "Начикинский олень". Во время джип-тура вы также посетите дикий источник в посёлке Начики, отведаете знаменитые сокочинские пирожки и прогуляетесь вдоль завода "Малкинское" до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая. Это уникальная возможность увидеть поднимающегося лосося в период нереста. Мы предлагаем комфортабельный транспорт Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный детскими автокреслами, для вашего удобства. Обратите внимание, что билеты в термальный бассейн на территории турбазы и питание оплачиваются дополнительно. Протяжённость маршрута составляет около 250 км, что позволяет насладиться красотами Камчатки в полной мере. Не упустите шанс окунуться в мир неповторимых природных явлений и получить незабываемые впечатления от посещения Малкинских термальных источников

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Описание

Что вас ожидает

Нескучная дорога к источникам. По пути мы сделаем фотостопы у двух скульптур: «Медведи» и «Начикинский олень». Посмотрим на дикий источник в посёлке Начики и перекусим знаменитыми сокочинскими пирожками. А также прогуляемся вдоль завода «Малкинское» до 70-метрового подвесного моста через реку Быстрая, с которого в нерест можно увидеть поднимающийся лосось.

Малкинские термальные источники. Вы сможете искупаться в диких горячих источниках на берегу реки Ключёвка. А также в термальном бассейне на территории туристической базы.

Организационные детали