Приглашаем вас в путешествие на парусно-моторной яхте в бухту Русская! По пути полюбуемся «норвежскими фьордами», сопками, вулканами и бескрайними просторами Тихого океана. Сделаем остановку у мыса Кекурного, где обосновали своё лежбище сивучи. Если повезёт, встретим китов и касаток. Рыбалка и вкусный обед на борту — также в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наша прогулка начнётся с Морского вокзала. Пройдём вдоль берегов Авачинской бухты к воротам (выходу в Тихий океан) и полюбуемся скалами Три Брата — главной достопримечательностью бухты.
- Далее направимся в бухту Русская — одну из самых красивых на юго-восточном побережье Камчатки. Узкая, с длинными крутыми берегами, она напоминает норвежский фьорд. По пути нам откроются завораживающие виды берегов, скал, сопок, вулканов и бескрайние просторы Тихого океана, где можно повстречать китов и косаток.
- На входе в Русскую остановимся у мыса Кекурного, понаблюдаем за представителями семейства тюленей — сивучами. Здесь они обосновали своё лежбище. Нередкими гостями становятся и бурые медведи. В период нереста лосося косолапые часто посещают берега бухты.
- Зайдём в бухту, достанем удочки, наживу и порыбачим. А после пообедаем, в том числе свежесваренным крабом и бутербродами с лососем и сыром.
Во время прогулки гид расскажет вам, как была открыта Авачинская бухта и какую роль она играла во время Второй мировой войны. А также познакомит с местными достопримечательностями и богатым животным миром.
Организационные детали
- В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту
- Можно с детьми с 14 лет
- Если у вас есть склонность к морской болезни, не забудьте заранее (за 2 часа до прогулки) выпить таблетку от укачивания. Также рекомендуем не есть жареные блюда перед экскурсией.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другой день при неблагоприятных погодных условиях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 24 туристов
Мы команда профессионалов в парусном деле. Устраиваем как короткие, так и более длительные путешествия. По вашему желанию можем составить индивидуальный маршрут.Задать вопрос
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