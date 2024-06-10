Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие на парусно-моторной яхте в бухту Русская! По пути полюбуемся «норвежскими фьордами», сопками, вулканами и бескрайними просторами Тихого океана. Сделаем остановку у мыса Кекурного, где обосновали своё лежбище сивучи. Если повезёт, встретим китов и касаток. Рыбалка и вкусный обед на борту — также в программе!

Алексей Ваш представитель на Камчатке Написать вопросОбычно отвечает за 22 минуты Групповая экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-16 человек Можно с детьми Да Когда ежедневно в 07:00 19 000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Tripster

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Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00

Описание экскурсии Что вас ожидает Наша прогулка начнётся с Морского вокзала . Пройдём вдоль берегов Авачинской бухты к воротам (выходу в Тихий океан) и полюбуемся скалами Три Брата — главной достопримечательностью бухты.

. Пройдём вдоль берегов Авачинской бухты к воротам (выходу в Тихий океан) и полюбуемся скалами Три Брата — главной достопримечательностью бухты. Далее направимся в бухту Русская — одну из самых красивых на юго-восточном побережье Камчатки. Узкая, с длинными крутыми берегами, она напоминает норвежский фьорд. По пути нам откроются завораживающие виды берегов, скал, сопок, вулканов и бескрайние просторы Тихого океана, где можно повстречать китов и косаток.

— одну из самых красивых на юго-восточном побережье Камчатки. Узкая, с длинными крутыми берегами, она напоминает норвежский фьорд. По пути нам откроются завораживающие виды берегов, скал, сопок, вулканов и бескрайние просторы Тихого океана, где можно повстречать китов и косаток. На входе в Русскую остановимся у мыса Кекурного , понаблюдаем за представителями семейства тюленей — сивучами. Здесь они обосновали своё лежбище. Нередкими гостями становятся и бурые медведи. В период нереста лосося косолапые часто посещают берега бухты.

, понаблюдаем за представителями семейства тюленей — сивучами. Здесь они обосновали своё лежбище. Нередкими гостями становятся и бурые медведи. В период нереста лосося косолапые часто посещают берега бухты. Зайдём в бухту, достанем удочки, наживу и порыбачим. А после пообедаем, в том числе свежесваренным крабом и бутербродами с лососем и сыром. Во время прогулки гид расскажет вам, как была открыта Авачинская бухта и какую роль она играла во время Второй мировой войны. А также познакомит с местными достопримечательностями и богатым животным миром. Организационные детали В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту

Можно с детьми с 14 лет

Если у вас есть склонность к морской болезни, не забудьте заранее (за 2 часа до прогулки) выпить таблетку от укачивания. Также рекомендуем не есть жареные блюда перед экскурсией.

Прогулка может быть отменена или перенесена на другой день при неблагоприятных погодных условиях

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00 Выбрать дату

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Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Стандартный билет 19 000 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 07:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.