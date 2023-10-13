Камчатка — мощнейшее место силы, где вы совершите удивительное путешествие к самому себе. Я — преподаватель йоги, и проведу для вас простую и интересную практику с тибетскими поющими чашами. Уютно расположившись на пляже под тёплым пледом, вы заглянете внутрь себя и познакомитесь с собой настоящими. А после наградой станут чай из дикоросов и красная икра.

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Описание

Что вас ожидает

Нескучная дорога и чёрный пляж

Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место. По дороге я расскажу о Камчатке, ландшафтах, флоре и фауне здешних мест. О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край.

По прибытии вы познакомитесь с местом, почувствуете мощь Тихого океана, полной грудью вдыхая солёный воздух, и ощутите босыми ногами чёрный вулканический песок.

Практика расслабления с поющими чашами (30–40 минут)

Мы выполним подготовительные дыхательные упражнения, а затем я проведу для вас виброакустическую практику погружения в состояние полного расслабления с помощью тибетских поющих чаш. Вы будете комфортно лежать на тёплых ковриках, укрывшись пледами и положив специальные подушечки на глаза, слушать звуки чаш и исследовать свой внутренний космос.

Пикник с красной икрой

По окончании сессии у вас будет время, чтобы переварить полученный опыт или просто побродить по пляжу и окрестным ягодникам, собирая шиповник и шикшу. А потом вы отведаете чай из камчатских дикоросов, натуральный мёд и бутерброды с красной икрой.

Организационные детали