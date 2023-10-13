Узнать самого себя на виброакустической практике на берегу океана
Уютно расположившись на пляже под тёплым пледом, вы заглянете внутрь себя и познакомитесь с собой настоящими. А после наградой станут чай из дикоросов и красная икра.
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Описание
Что вас ожидает
Нескучная дорога и чёрный пляж
Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место. По дороге я расскажу о Камчатке, ландшафтах, флоре и фауне здешних мест. О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край.
По прибытии вы познакомитесь с местом, почувствуете мощь Тихого океана, полной грудью вдыхая солёный воздух, и ощутите босыми ногами чёрный вулканический песок.
Практика расслабления с поющими чашами (30–40 минут)
Мы выполним подготовительные дыхательные упражнения, а затем я проведу для вас виброакустическую практику погружения в состояние полного расслабления с помощью тибетских поющих чаш. Вы будете комфортно лежать на тёплых ковриках, укрывшись пледами и положив специальные подушечки на глаза, слушать звуки чаш и исследовать свой внутренний космос.
Пикник с красной икрой
По окончании сессии у вас будет время, чтобы переварить полученный опыт или просто побродить по пляжу и окрестным ягодникам, собирая шиповник и шикшу. А потом вы отведаете чай из камчатских дикоросов, натуральный мёд и бутерброды с красной икрой.
Организационные детали
- В случае плохой погоды я предложу перенести/отменить тур или провести его в локации с шатрами
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica
- Если среди путешественников будут беременные, пожалуйста, сообщите заранее — я подготовлю подушки и болстеры для удобной практики
- Присутствие детей на практике не является препятствием, однако ответственность за их поведение лежит на родителях
- Если вы хотите провести более глубокую практику (контактную, когда чаши располагаются на вашем теле) в маленькой группе (до 3 человек), пожалуйста, пишите заранее. У этого метода есть противопоказания. Все детали — в переписке.
- Я предоставляю коврики, пледы и подушечки на глаза. Пожалуйста, возьмите с собой тёплую одежду, шапочку и перчатки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.