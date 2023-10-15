Лучшие месяцы для этого мероприятия - с июня по сентябрь. В это время года Камчатка особенно красива, и можно наслаждаться природой в полной мере, не беспокоясь о холоде.

Представьте себя на берегу могучего Тихого океана, где вас окружает не только величественная природа Камчатки, но и атмосфера полного спокойствия и гармонии.Под руководством опытного преподавателя йоги вы совершите путешествие внутрь

себя с помощью тибетских поющих чаш. Эта экскурсия предлагает не только уникальный опыт релаксации, но и возможность насладиться красотами Камчатки, почувствовать силу Тихого океана и отведать местные деликатесы: чай из дикоросов и бутерброды с красной икрой. Это не просто экскурсия, это путешествие к себе, которое оставит в вашей душе яркие впечатления и спокойствие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нескучная дорога и чёрный пляж

Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место. По дороге я расскажу о Камчатке, ландшафтах, флоре и фауне здешних мест. О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край.

По прибытии вы познакомитесь с местом, почувствуете мощь Тихого океана, полной грудью вдыхая солёный воздух, и ощутите босыми ногами чёрный вулканический песок.

Практика расслабления с поющими чашами (30–40 минут)

Мы выполним подготовительные дыхательные упражнения, а затем я проведу для вас виброакустическую практику погружения в состояние полного расслабления с помощью тибетских поющих чаш. Вы будете комфортно лежать на тёплых ковриках, укрывшись пледами и положив специальные подушечки на глаза, слушать звуки чаш и исследовать свой внутренний космос.

Пикник с красной икрой

По окончании сессии у вас будет время, чтобы переварить полученный опыт или просто побродить по пляжу и окрестным ягодникам, собирая шиповник и шикшу. А потом вы отведаете чай из камчатских дикоросов, натуральный мёд и бутерброды с красной икрой.

Организационные детали