Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Представьте себя на берегу могучего Тихого океана, где вас окружает не только величественная природа Камчатки, но и атмосфера полного спокойствия и гармонии.
Под руководством опытного преподавателя йоги вы совершите путешествие внутрь читать дальшеуменьшить
себя с помощью тибетских поющих чаш.
Эта экскурсия предлагает не только уникальный опыт релаксации, но и возможность насладиться красотами Камчатки, почувствовать силу Тихого океана и отведать местные деликатесы: чай из дикоросов и бутерброды с красной икрой.
Это не просто экскурсия, это путешествие к себе, которое оставит в вашей душе яркие впечатления и спокойствие
Лучшие месяцы для этого мероприятия - с июня по сентябрь. В это время года Камчатка особенно красива, и можно наслаждаться природой в полной мере, не беспокоясь о холоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тихий океан
Чёрный вулканический песок
Ягодники с шиповником и шикшой
Описание экскурсии
Нескучная дорога и чёрный пляж
Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место. По дороге я расскажу о Камчатке, ландшафтах, флоре и фауне здешних мест. О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край.
По прибытии вы познакомитесь с местом, почувствуете мощь Тихого океана, полной грудью вдыхая солёный воздух, и ощутите босыми ногами чёрный вулканический песок.
Практика расслабления с поющими чашами (30–40 минут) Мы выполним подготовительные дыхательные упражнения, а затем я проведу для вас виброакустическую практику погружения в состояние полного расслабления с помощью тибетских поющих чаш. Вы будете комфортно лежать на тёплых ковриках, укрывшись пледами и положив специальные подушечки на глаза, слушать звуки чаш и исследовать свой внутренний космос.
Пикник с красной икрой
По окончании сессии у вас будет время, чтобы переварить полученный опыт или просто побродить по пляжу и окрестным ягодникам, собирая шиповник и шикшу. А потом вы отведаете чай из камчатских дикоросов, натуральный мёд и бутерброды с красной икрой.
Организационные детали
В случае плохой погоды я предложу перенести/отменить тур или провести его в локации с шатрами
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica
Если среди путешественников будут беременные, пожалуйста, сообщите заранее — я подготовлю подушки и болстеры для удобной практики
Присутствие детей на практике не является препятствием, однако ответственность за их поведение лежит на родителях
Если вы хотите провести более глубокую практику (контактную, когда чаши располагаются на вашем теле) в маленькой группе (до 3 человек), пожалуйста, пишите заранее. У этого метода есть противопоказания. Все детали — в переписке.
Я предоставляю коврики, пледы и подушечки на глаза. Пожалуйста, возьмите с собой тёплую одежду, шапочку и перчатки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 29 туристов
Привет, я Андрей! Я инструктор по йоге, медитативным и телесно-ориентированным практикам с большим стажем, пармастер, массажист. Вырос на Камчатке и искренне люблю свой край. Я опытный путешественник, в моём послужном читать дальшеуменьшить
списке около 30 стран, гора Эльбрус (5642), перевал Дролма Ла (5660), несколько вулканов Камчатки. Уже несколько лет я провожу экскурсии по интересным природным местам Камчатки, предлагая гостям свои знания и опыт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии на «Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши»