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Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши

Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Представьте себя на берегу могучего Тихого океана, где вас окружает не только величественная природа Камчатки, но и атмосфера полного спокойствия и гармонии.

Под руководством опытного преподавателя йоги вы совершите путешествие внутрь
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себя с помощью тибетских поющих чаш.

Эта экскурсия предлагает не только уникальный опыт релаксации, но и возможность насладиться красотами Камчатки, почувствовать силу Тихого океана и отведать местные деликатесы: чай из дикоросов и бутерброды с красной икрой.

Это не просто экскурсия, это путешествие к себе, которое оставит в вашей душе яркие впечатления и спокойствие

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Мощь Тихого океана
  • 🧘‍♂️ Йога и поющие чаши
  • 🍯 Чай из дикоросов и мёд
  • 🍞 Бутерброды с красной икрой
  • 🏞️ Уединение на природе
  • 🚐 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для этого мероприятия - с июня по сентябрь. В это время года Камчатка особенно красива, и можно наслаждаться природой в полной мере, не беспокоясь о холоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши

Что можно увидеть

  • Тихий океан
  • Чёрный вулканический песок
  • Ягодники с шиповником и шикшой

Описание экскурсии

Нескучная дорога и чёрный пляж

Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место. По дороге я расскажу о Камчатке, ландшафтах, флоре и фауне здешних мест. О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край.

По прибытии вы познакомитесь с местом, почувствуете мощь Тихого океана, полной грудью вдыхая солёный воздух, и ощутите босыми ногами чёрный вулканический песок.

Практика расслабления с поющими чашами (30–40 минут)
Мы выполним подготовительные дыхательные упражнения, а затем я проведу для вас виброакустическую практику погружения в состояние полного расслабления с помощью тибетских поющих чаш. Вы будете комфортно лежать на тёплых ковриках, укрывшись пледами и положив специальные подушечки на глаза, слушать звуки чаш и исследовать свой внутренний космос.

Пикник с красной икрой

По окончании сессии у вас будет время, чтобы переварить полученный опыт или просто побродить по пляжу и окрестным ягодникам, собирая шиповник и шикшу. А потом вы отведаете чай из камчатских дикоросов, натуральный мёд и бутерброды с красной икрой.

Организационные детали

  • В случае плохой погоды я предложу перенести/отменить тур или провести его в локации с шатрами
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica
  • Если среди путешественников будут беременные, пожалуйста, сообщите заранее — я подготовлю подушки и болстеры для удобной практики
  • Присутствие детей на практике не является препятствием, однако ответственность за их поведение лежит на родителях
  • Если вы хотите провести более глубокую практику (контактную, когда чаши располагаются на вашем теле) в маленькой группе (до 3 человек), пожалуйста, пишите заранее. У этого метода есть противопоказания. Все детали — в переписке.
  • Я предоставляю коврики, пледы и подушечки на глаза. Пожалуйста, возьмите с собой тёплую одежду, шапочку и перчатки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 29 туристов
Привет, я Андрей! Я инструктор по йоге, медитативным и телесно-ориентированным практикам с большим стажем, пармастер, массажист. Вырос на Камчатке и искренне люблю свой край. Я опытный путешественник, в моём послужном
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списке около 30 стран, гора Эльбрус (5642), перевал Дролма Ла (5660), несколько вулканов Камчатки. Уже несколько лет я провожу экскурсии по интересным природным местам Камчатки, предлагая гостям свои знания и опыт.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.
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