Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши

Узнать самого себя на виброакустической практике на берегу океана

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Камчатка — мощнейшее место силы, где вы совершите удивительное путешествие к самому себе. Я — преподаватель йоги, и проведу для вас простую и интересную практику с тибетскими поющими чашами.

Уютно расположившись на пляже под тёплым пледом, вы заглянете внутрь себя и познакомитесь с собой настоящими. А после наградой станут чай из дикоросов и красная икра.
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нескучная дорога и чёрный пляж

Мы отправимся на берег Тихого океана к оборудованным благами цивилизации точкам, но найдём там тихое уединённое место. По дороге я расскажу о Камчатке, ландшафтах, флоре и фауне здешних мест. О вулканах и океане, циклонах и гейзерах, медведях, рыбе и людях, которые населяют наш удивительный край.

По прибытии вы познакомитесь с местом, почувствуете мощь Тихого океана, полной грудью вдыхая солёный воздух, и ощутите босыми ногами чёрный вулканический песок.

Практика расслабления с поющими чашами (30–40 минут)
Мы выполним подготовительные дыхательные упражнения, а затем я проведу для вас виброакустическую практику погружения в состояние полного расслабления с помощью тибетских поющих чаш. Вы будете комфортно лежать на тёплых ковриках, укрывшись пледами и положив специальные подушечки на глаза, слушать звуки чаш и исследовать свой внутренний космос.

Пикник с красной икрой

По окончании сессии у вас будет время, чтобы переварить полученный опыт или просто побродить по пляжу и окрестным ягодникам, собирая шиповник и шикшу. А потом вы отведаете чай из камчатских дикоросов, натуральный мёд и бутерброды с красной икрой.

Организационные детали

  • В случае плохой погоды я предложу перенести/отменить тур или провести его в локации с шатрами
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica
  • Если среди путешественников будут беременные, пожалуйста, сообщите заранее — я подготовлю подушки и болстеры для удобной практики
  • Присутствие детей на практике не является препятствием, однако ответственность за их поведение лежит на родителях
  • Если вы хотите провести более глубокую практику (контактную, когда чаши располагаются на вашем теле) в маленькой группе (до 3 человек), пожалуйста, пишите заранее. У этого метода есть противопоказания. Все детали — в переписке.
  • Я предоставляю коврики, пледы и подушечки на глаза. Пожалуйста, возьмите с собой тёплую одежду, шапочку и перчатки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Набережная
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