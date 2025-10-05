Индивидуальная
до 7 чел.
Очарование ночного Петропавловска
Романтическая экскурсия ночью: закат над бухтой, вулканы и прогулка по черному песку. История и природа Камчатки в одном туре
Начало: Петропавловск камчатский
«Обзорная экскурсия ночью — это романтическое и даже мистическое приключение: вместо музеев и шумной площади — закат над Авачинской бухтой, шелест прибоя, прогулка на вершину сопки и монументы, окутанные тенями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Камчатке: от черного песка Халактырского пляжа до заката в Охотском море. Впечатления на весь день
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Заглянем в мультимедийный интерактивный музей «Вулканариум», где вы узнаете о природе и особенностях камчатских вулканов»
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: Ежедневно, по договоренности
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Насладитесь видами Тихого океана и вулканов Камчатки. Мыс Маячный и скалы Три брата ждут вас для незабываемого приключения
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю Евразийского континента
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно, по договоренности
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: По договоренности
34 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Туристический трансфер по Камчатке
Начало: Место встречи после бронирования по договоренности
Расписание: В любой день, в любое время
40 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ААлексей5 октября 2025Благодарим Владислава за великолепно проведенную экскурсию! Всё было очень здорово, познавательно и интересно. И очень красиво!
Организация очень чёткая - время,
- ЮЮлия22 сентября 2025Отличная легкая прогулочная экскурсия. Огромное спасибо гиду, узнали очень много о городе и крае в целом.
- ММарина19 сентября 2025Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите все знания об этом
- ММихаил7 сентября 202506.09.2025. Экскурсия по Малой долине гейзеров прекрасно организована. Группа из четырех человек. Владислав - пунктуальный, вежливый, искромётный профессионал, владеющий разносторонней информацией. Помогал на маршруте, не торопил.
- ООльга7 сентября 2025Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво. По дороге мы искупались
- ААлина4 сентября 2025Экскурсия очень понравилась, хоть и не удалось увидеть ни закат, ни рассвет из-за облачности, но гид в этом не виноват.
- ААнна31 августа 2025Владислав, большое спасибо за прекрасно проведённый день! Отличные места, много интересной информации про Камчатку и её дары, вкусный обед с прекрасным видом! Везде успели и были всегда первые, практически в полном одиночестве с природой!
- ЕЕлена30 июля 2025Петропавловск очаровал своей к нам расположенностью, не оправдав прогнозы синоптиков. Погода в июне с 16 по 21 июня - солнечно
- ССергей21 июля 2025Вчера с семьей посетили данную экскурсию. Большое спасибо Владиславу за увлекательное путешествие по Камчатке. В соответствии с нашими пожеланиями он
- ММихаил14 июня 2025Рекомендую Владислава как отличного организатора и гида. Он подстраивает экскурсию под изменяющиеся погодные условия, охватывая максимально возможное количество местных достопримечательностей.
