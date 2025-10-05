Мои заказы

Музеи и искусство Камчатки

Найдено 8 экскурсий в категории «Музеи» на Камчатке, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Очарование ночного Петропавловска
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Очарование ночного Петропавловска
Романтическая экскурсия ночью: закат над бухтой, вулканы и прогулка по черному песку. История и природа Камчатки в одном туре
Начало: Петропавловск камчатский
«Обзорная экскурсия ночью — это романтическое и даже мистическое приключение: вместо музеев и шумной площади — закат над Авачинской бухтой, шелест прибоя, прогулка на вершину сопки и монументы, окутанные тенями»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
На машине
12 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Камчатке: от черного песка Халактырского пляжа до заката в Охотском море. Впечатления на весь день
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Заглянем в мультимедийный интерактивный музей «Вулканариум», где вы узнаете о природе и особенностях камчатских вулканов»
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: Ежедневно, по договоренности
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Начало: По согласованию
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Насладитесь видами Тихого океана и вулканов Камчатки. Мыс Маячный и скалы Три брата ждут вас для незабываемого приключения
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
На краю Евразийского континента
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На краю Евразийского континента
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно, по договоренности
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
22 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: По договоренности
34 000 ₽ за человека
Туристический трансфер по Камчатке
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Туристический трансфер по Камчатке
Начало: Место встречи после бронирования по договоренности
Расписание: В любой день, в любое время
40 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 октября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Благодарим Владислава за великолепно проведенную экскурсию! Всё было очень здорово, познавательно и интересно. И очень красиво!
    Организация очень чёткая - время,
    читать дальше

    место, питание, маршрут.
    Информация обо всем, начиная от истории и заканчивая ботаникой и геологией. Очень приятно открывать новые места в сопровождении человека искренне любящего свой край и интересующегося всем, что его касается.
    Особенно здорово, что Владислав отлично знает окрестности, как может знать только местный житель. Самые живописные места, виды и маленькие секреты природы:))
    Отличный маршрут, отличный гид, огромное спасибо за открытие Камчатки!

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Очарование ночного Петропавловска
    Отличная легкая прогулочная экскурсия. Огромное спасибо гиду, узнали очень много о городе и крае в целом.
    Отличная легкая прогулочная экскурсия. Огромное спасибо гиду, узнали очень много о городе и крае в целом
  • М
    Марина
    19 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите все знания об этом
    читать дальше

    удивительном крае. Маршрут очень интересно составлен. Встретив умопомраченный рассвет, подкрепившись ягодами, побывав на Малкинских источниках, попробовав целебной воды, искупавшись в термальном источнике, увидев, как рыба пришла на нерест, мы приехали на суровоый берег Охотского моря. Вот это путешествие- незабываемое, омолаживающее. Это надо увидеть и попробовать.
    Огромное спасибо Владиславу за это путешествие по родному краю! За то, что так любит свой Край и бережет его- большая благодарность.
    Помогай Вам Бог!

  • М
    Михаил
    7 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    06.09.2025. Экскурсия по Малой долине гейзеров прекрасно организована. Группа из четырех человек. Владислав - пунктуальный, вежливый, искромётный профессионал, владеющий разносторонней информацией. Помогал на маршруте, не торопил.
  • О
    Ольга
    7 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво. По дороге мы искупались
    читать дальше

    в термальных источниках, посмотрели на берёзу Эрмана (обхватить её смогли только вчетвером), полюбовались на озеро Медвежья чаша. Владислав много рассказывал о природе края. Получилась насыщенная интересная поездка.

  • А
    Алина
    4 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Экскурсия очень понравилась, хоть и не удалось увидеть ни закат, ни рассвет из-за облачности, но гид в этом не виноват.
    читать дальше

    Владислав оказался приятным в общении молодым человеком. Показал и рассказал очень много всего интересного, охотно и подробно отвечал на все наши вопросы не только в тему экскурсии, но и о жизни на Камчатке в целом. Впечатления после поездки осталось самые лучшие.

  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Владислав, большое спасибо за прекрасно проведённый день! Отличные места, много интересной информации про Камчатку и её дары, вкусный обед с прекрасным видом! Везде успели и были всегда первые, практически в полном одиночестве с природой!
  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    Очарование ночного Петропавловска
    Петропавловск очаровал своей к нам расположенностью, не оправдав прогнозы синоптиков. Погода в июне с 16 по 21 июня - солнечно
    читать дальше

    22-25 и лишь небольшие дожди ночью только освежали воздух.
    Экскурсовод - водитель, несмотря на то, что довез до всех обещанных локаций, не совсем оправдал название экскурсии - ночной. И по стоимости можно найти аналогичную экскурсию дешевле.

  • С
    Сергей
    21 июля 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Вчера с семьей посетили данную экскурсию. Большое спасибо Владиславу за увлекательное путешествие по Камчатке. В соответствии с нашими пожеланиями он
    читать дальше

    составил маршрут поездки, чтобы максимально охватить знаковые для нас места. Владислав замечательный рассказчик и опытный гид, любящий свой родной край. Наша длительная дорога прошла на одном дыхании, была наполнена впечатлениями и общением с хорошим человеком. От души благодарим!
    Семья Томиловых Санкт-Петербург.

  • М
    Михаил
    14 июня 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Рекомендую Владислава как отличного организатора и гида. Он подстраивает экскурсию под изменяющиеся погодные условия, охватывая максимально возможное количество местных достопримечательностей.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Очарование ночного Петропавловска;
  2. Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря;
  3. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому;
  4. Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники;
  5. Мыс Маячный и скалы Три брата.
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Вулканы;
  2. Халактырский пляж;
  3. Авачинская бухта;
  4. Вулкан Мутновский;
  5. Мыс Маячный;
  6. Вилючинский водопад;
  7. Набережная;
  8. Самое главное;
  9. Памятник «Здесь начинается Россия»;
  10. Гора Морозная.
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в январе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 19 000 до 53 334. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий на Камчатке на 2026 год по теме «Музеи», 72 ⭐ отзыва, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март