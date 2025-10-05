читать дальше

удивительном крае. Маршрут очень интересно составлен. Встретив умопомраченный рассвет, подкрепившись ягодами, побывав на Малкинских источниках, попробовав целебной воды, искупавшись в термальном источнике, увидев, как рыба пришла на нерест, мы приехали на суровоый берег Охотского моря. Вот это путешествие- незабываемое, омолаживающее. Это надо увидеть и попробовать.

Огромное спасибо Владиславу за это путешествие по родному краю! За то, что так любит свой Край и бережет его- большая благодарность.

Помогай Вам Бог!