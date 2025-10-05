Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Камчатке: от черного песка Халактырского пляжа до заката в Охотском море. Впечатления на весь день
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От сопки до океана: окрестности Петропавловска
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 10:00
11 дек в 06:00
от 29 700 ₽
33 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 октября 2025Благодарим Владислава за великолепно проведенную экскурсию! Всё было очень здорово, познавательно и интересно. И очень красиво!
Организация очень чёткая - время,
- ММарина19 сентября 2025Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите все знания об этом
- ММихаил7 сентября 202506.09.2025. Экскурсия по Малой долине гейзеров прекрасно организована. Группа из четырех человек. Владислав - пунктуальный, вежливый, искромётный профессионал, владеющий разносторонней информацией. Помогал на маршруте, не торопил.
- ООльга7 сентября 2025Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво. По дороге мы искупались
- ААлина4 сентября 2025Экскурсия очень понравилась, хоть и не удалось увидеть ни закат, ни рассвет из-за облачности, но гид в этом не виноват.
- ААнна31 августа 2025Владислав, большое спасибо за прекрасно проведённый день! Отличные места, много интересной информации про Камчатку и её дары, вкусный обед с прекрасным видом! Везде успели и были всегда первые, практически в полном одиночестве с природой!
- ССергей21 июля 2025Вчера с семьей посетили данную экскурсию. Большое спасибо Владиславу за увлекательное путешествие по Камчатке. В соответствии с нашими пожеланиями он
- ММихаил14 июня 2025Рекомендую Владислава как отличного организатора и гида. Он подстраивает экскурсию под изменяющиеся погодные условия, охватывая максимально возможное количество местных достопримечательностей.
- ММарина11 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Можно скорректировать маршрут в зависимости от того, были ли ранее в том или ином месте. Владислав очень интересный рассказчик.
- ААлександра30 мая 2025Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому что это очень душевный,
- ААлексей8 апреля 2025Отлично провели время, насыщенная экскурсия с потрясающими видами и с честным, порядочным гидом))
- ШШульгина26 сентября 2024Владислав потрясающий экскурсовод, мы столько всего услышали интересного!
Это очень классная экскурсия, мы проехали по местам с потрясающими видами, спасибо нашему гиду за чуткость и комфорт на протяжении всего дня!
Это восторг!
- ЛЛюдмила21 августа 2024Замечательный гид,
- профессиональный, внимательный, интеллигентный, с любовью к людям!
- ООльга27 июля 2024Ездили с Владиславом на экскурсию. Получили море эмоций и позитива. Владислав очень эрудированный, выдал нам много интересной и познавательной информации
- РРенат23 июля 2024Нам все очень понравилось. Редкий маршрут с посещением берега Охотского моря и расположенного там поселка Октябрьский отлично дополнили Халатырский пляж, Мишенная сопка, а в конце поездки релакс в термальных источниках. Владиславу спасибо за экскурсию.
- ППолина20 июля 2024Отличная экскурсия! Пример того, как за один день можно узнать больше о вулканах - визитной карточке Камчатки, глядя с одного
- ИИрина13 июля 2024Все очень понравилось, интересная и информативная экскурсия! Отдельное спасибо высокой компетенции гида и его готовности подстроиться под клиента!)
- ЭЭдуард8 июля 2024Все понравилось. По ходу экскурсии меняли как хотели маршрут. Где хотели останавливались. Накупались. Все,что хотели распросили. Дорога показалась не утомительной. Рекомендую.
- ССтанислав10 июня 2024Отличная экскурсия, Владислав замечательный рассказчик, всё интересно, полное погружение!
- ССветлана10 июня 2024Большое спасибо Владиславу за прекрасную экскурсию. Он учёл все наши пожелания и даже больше. Очень много интересного рассказал о Камчатке,
