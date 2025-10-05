читать дальше

показал такие места, о которых мы даже не знали. А пряники, которыми он нас угощал, мы на следующий день по всему Петропавловск-Камчатскому искали))) Отдельное спасибо за видео, которое он нам прислал. Во многом благодаря этой экскурсии и рассказам Владислава, по прилёту домой мы купили билеты опять на Камчатку, т. к. очень захотелось узнать и увидеть ещё больше) Ведь, как оказалось, она такая разная и неповторимая. Спасибо, Владислав!