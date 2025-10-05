Мои заказы

Гора Морозная – экскурсии на Камчатке

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Морозная» на Камчатке, цены от 16 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Камчатке
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от 60 000 ₽ за всё до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
На машине
12 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Погрузитесь в уникальное путешествие по Камчатке: от черного песка Халактырского пляжа до заката в Охотском море. Впечатления на весь день
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
53 334 ₽ за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
На машине
3.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От сопки до океана: окрестности Петропавловска
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
На машине
6 часов
-
10%
51 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 10:00
11 дек в 06:00
от 29 700 ₽33 000 ₽ за всё до 6 чел.
10 природных чудес за день: конная прогулка на Камчатке (всё включено)
Конные прогулки
7 часов
Групповая
до 14 чел.
10 природных чудес за день: конная прогулка на Камчатке (всё включено)
Осень, лошади, вулканы и горячие источники
Начало: От вашего отеля
26 мая в 09:00
2 июн в 09:00
21 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 октября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Благодарим Владислава за великолепно проведенную экскурсию! Всё было очень здорово, познавательно и интересно. И очень красиво!
    Организация очень чёткая - время,
    место, питание, маршрут.
    Информация обо всем, начиная от истории и заканчивая ботаникой и геологией. Очень приятно открывать новые места в сопровождении человека искренне любящего свой край и интересующегося всем, что его касается.
    Особенно здорово, что Владислав отлично знает окрестности, как может знать только местный житель. Самые живописные места, виды и маленькие секреты природы:))
    Отличный маршрут, отличный гид, огромное спасибо за открытие Камчатки!

  • М
    Марина
    19 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Знакомство с Камчаткой - только с гидом Владиславом. Это очень эрудированый и профессиональный гид. Вы получите все знания об этом
    удивительном крае. Маршрут очень интересно составлен. Встретив умопомраченный рассвет, подкрепившись ягодами, побывав на Малкинских источниках, попробовав целебной воды, искупавшись в термальном источнике, увидев, как рыба пришла на нерест, мы приехали на суровоый берег Охотского моря. Вот это путешествие- незабываемое, омолаживающее. Это надо увидеть и попробовать.
    Огромное спасибо Владиславу за это путешествие по родному краю! За то, что так любит свой Край и бережет его- большая благодарность.
    Помогай Вам Бог!

  • М
    Михаил
    7 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    06.09.2025. Экскурсия по Малой долине гейзеров прекрасно организована. Группа из четырех человек. Владислав - пунктуальный, вежливый, искромётный профессионал, владеющий разносторонней информацией. Помогал на маршруте, не торопил.
  • О
    Ольга
    7 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Нам не повезло с погодой - был дождь. Владислав предложил замену - поездку на озеро Толмачёво. По дороге мы искупались
    в термальных источниках, посмотрели на берёзу Эрмана (обхватить её смогли только вчетвером), полюбовались на озеро Медвежья чаша. Владислав много рассказывал о природе края. Получилась насыщенная интересная поездка.

  • А
    Алина
    4 сентября 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Экскурсия очень понравилась, хоть и не удалось увидеть ни закат, ни рассвет из-за облачности, но гид в этом не виноват.
    Владислав оказался приятным в общении молодым человеком. Показал и рассказал очень много всего интересного, охотно и подробно отвечал на все наши вопросы не только в тему экскурсии, но и о жизни на Камчатке в целом. Впечатления после поездки осталось самые лучшие.

  • А
    Анна
    31 августа 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Владислав, большое спасибо за прекрасно проведённый день! Отличные места, много интересной информации про Камчатку и её дары, вкусный обед с прекрасным видом! Везде успели и были всегда первые, практически в полном одиночестве с природой!
  • С
    Сергей
    21 июля 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Вчера с семьей посетили данную экскурсию. Большое спасибо Владиславу за увлекательное путешествие по Камчатке. В соответствии с нашими пожеланиями он
    составил маршрут поездки, чтобы максимально охватить знаковые для нас места. Владислав замечательный рассказчик и опытный гид, любящий свой родной край. Наша длительная дорога прошла на одном дыхании, была наполнена впечатлениями и общением с хорошим человеком. От души благодарим!
    Семья Томиловых Санкт-Петербург.

  • М
    Михаил
    14 июня 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Рекомендую Владислава как отличного организатора и гида. Он подстраивает экскурсию под изменяющиеся погодные условия, охватывая максимально возможное количество местных достопримечательностей.
  • М
    Марина
    11 июня 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Экскурсия очень понравилась. Можно скорректировать маршрут в зависимости от того, были ли ранее в том или ином месте. Владислав очень интересный рассказчик.
  • А
    Александра
    30 мая 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Отличная экскурсия, отличный гид. С Владиславом у нас была первая экскурсия по камчатке, остались довольны, потому что это очень душевный,
    умный и приятный человек, по которому чувствуешь любовь к природе камчатки. Маршрут долгий и насыщенный, по пути останавливались в интересных местах, гид обо всем рассказывал. Владислав хорошо разбирается в природе и устройстве своего края, на это невозможно было не обратить внимание, во время всей поездки он постоянно что-то рассказывал, отвечал на вопросы, создавалась такое впечатление, что он знает вообще все про Камчатку. Однозначно рекомендую гида и его экскурсии

  • А
    Алексей
    8 апреля 2025
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Отлично провели время, насыщенная экскурсия с потрясающими видами и с честным, порядочным гидом))
  • Ш
    Шульгина
    26 сентября 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Владислав потрясающий экскурсовод, мы столько всего услышали интересного!
    Это очень классная экскурсия, мы проехали по местам с потрясающими видами, спасибо нашему гиду за чуткость и комфорт на протяжении всего дня!
    Это восторг!
  • Л
    Людмила
    21 августа 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Замечательный гид,
    - профессиональный, внимательный, интеллигентный, с любовью к людям!
  • О
    Ольга
    27 июля 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Ездили с Владиславом на экскурсию. Получили море эмоций и позитива. Владислав очень эрудированный, выдал нам много интересной и познавательной информации
    о Камчатке. Прокатил по красивейшим локациям. На вулкане делали остановку-перекус, что тоже очень необычновосхитительнозапоминающееся, покатались по снежнику. Вобщем позитивные эмоции от экскурсии надолго останутся в памяти.

  • Р
    Ренат
    23 июля 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Нам все очень понравилось. Редкий маршрут с посещением берега Охотского моря и расположенного там поселка Октябрьский отлично дополнили Халатырский пляж, Мишенная сопка, а в конце поездки релакс в термальных источниках. Владиславу спасибо за экскурсию.
  • П
    Полина
    20 июля 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Отличная экскурсия! Пример того, как за один день можно узнать больше о вулканах - визитной карточке Камчатки, глядя с одного
    из них на бескрайний океан, посмотреть на птенцов чайки и баклана, запечатлеть в памяти лучшие ракурсы маяка и "трех братьев". Владислав учел все пожелания, сформировав оптимальный маршрут с учетом погоды, комфорта и интересов. Ну и, пожалуй,"Вишенкой" этого дня стали термальные источники, после которых мы вернулись расслабленными, уставшими и очень довольными. Спасибо за такой насыщенный день!

  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Все очень понравилось, интересная и информативная экскурсия! Отдельное спасибо высокой компетенции гида и его готовности подстроиться под клиента!)
  • Э
    Эдуард
    8 июля 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Все понравилось. По ходу экскурсии меняли как хотели маршрут. Где хотели останавливались. Накупались. Все,что хотели распросили. Дорога показалась не утомительной. Рекомендую.
  • С
    Станислав
    10 июня 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Отличная экскурсия, Владислав замечательный рассказчик, всё интересно, полное погружение!
  • С
    Светлана
    10 июня 2024
    Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
    Большое спасибо Владиславу за прекрасную экскурсию. Он учёл все наши пожелания и даже больше. Очень много интересного рассказал о Камчатке,
    показал такие места, о которых мы даже не знали. А пряники, которыми он нас угощал, мы на следующий день по всему Петропавловск-Камчатскому искали))) Отдельное спасибо за видео, которое он нам прислал. Во многом благодаря этой экскурсии и рассказам Владислава, по прилёту домой мы купили билеты опять на Камчатку, т. к. очень захотелось узнать и увидеть ещё больше) Ведь, как оказалось, она такая разная и неповторимая. Спасибо, Владислав!

