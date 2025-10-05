читать дальше

умный и приятный человек, по которому чувствуешь любовь к природе камчатки. Маршрут долгий и насыщенный, по пути останавливались в интересных местах, гид обо всем рассказывал. Владислав хорошо разбирается в природе и устройстве своего края, на это невозможно было не обратить внимание, во время всей поездки он постоянно что-то рассказывал, отвечал на вопросы, создавалась такое впечатление, что он знает вообще все про Камчатку. Однозначно рекомендую гида и его экскурсии