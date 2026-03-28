Это не просто маршрут, а серия идеальных локаций для фото в лучших декорациях Камчатки.
Мы побываем на Мишенной сопке, погуляем по Халактырскому пляжу с чёрным песком, устроим пикник с морепродуктами у океана.
А пока вы будете впитывать магию природы, гид-фотограф поймает вас в объектив с самых выгодных ракурсов.
Описание фото-прогулки
Выезд из отеля и подъём на Мишенную сопку
Заберём вас на джипе повышенной проходимости и поедем на сопку. Вас ждут три смотровые площадки (до 382 м высоты) с видом 360° на Южно-Быстринский хребет, Ганальские востряки, Авачинскую бухту, залив, устье Авачи, озёра, кекуры и весь Петропавловск на 20 км. Здесь — первая фотосессия с 9 вулканами на фоне.
Халактырский пляж и чёрный песок
Переезд к океану: вы проедете по титано-магнетитовому чёрному песку, пройдётесь босиком и окунётесь в Тихий океан (по желанию). А мы поймаем вас в объектив с лучших ракурсов.
Смотровая на Халактырских скалах и пикник
Поднимемся на скалы — к панорамам океана и пляжа. Кульминация — пикник с камчатскими деликатесами прямо на линии прибоя: крабы, рыба, морепродукты — с фото и видео.
Организационные детали
- Снимаем на iPhone 16 PRO MAX
- Сразу после поездки мы отправим вам около 100 фото в оригинале
- За дополнительную плату можно заказать квадросъёмку и короткометражный фильм по отснятым материалам — подробности в переписке
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Надежда — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 61 туриста
Я родилась и выросла на Камчатке, люблю и хорошо знаю свой родной край. Готова поделиться с вами этими знаниями и любовью. Со мной и членами нашей команды гидов-экскурсоводов вам будет интересно, комфортно, вкусно и безопасно.
