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пляжа, организовала место для рисования, пока мы фотографировались на пляже. Объясняла все доступно, подсказывала. У дочки так здорово получились, даже не скажешь, что ребенок рисовал. Часть картины сделали черным песком - настоящая память о Камчатке!

Анастасия взяла с собой вкусный чай и пирожки, чтобы мы сделали небольшой перерыв.

Вид океана и сопок очень вдохновляет. Мы раньше ходили на похожие мастер-классы в студиях, но на природе совсем другое ощущение!

Анастасия также рассказала много интересного про Камчатку, посоветовала, куда еще сходить. Очень советуем данную активность тем, кто хочет никуда не спешить и наслаждаться Тихим океаном!