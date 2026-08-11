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Индивидуальная
Лучший выборРисуем на Тихом
Погрузитесь в мир искусства на Камчатке, рисуя на берегу Тихого океана. Насладитесь природой и создайте уникальный пейзаж под руководством опытного мастера
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: берег Тихого океана, мастер-классы по сабражу и винам, фудпейринг. Незабываемое путешествие с гидом-сомелье
23 авг в 11:00
29 авг в 11:00
от 28 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо Александре и Андрею за прекрасно проведенное время. Всё получилось.
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А
Нам очень все понравилось. И стол, и напитки, и вид шикарный. Елена рассказывает все с таким увлечением - приятно слушать! Рекомендуем))
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В
Заказывала экскурсию для себя и дочки 7 лет. У нас была художница Анастасия. Все было волшебно! Анастасия довезла нас до
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Е
Спасибо большое за организацию такого время провождения! Краски, холст и пейзаж - все что надо для гармонии! Рисовать на берегу
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А
Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!
На комфортном автомобиле нас привезли на уютный
На комфортном автомобиле нас привезли на уютный
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Ю
Полный восторг!!!
Зарядились позитивом и САМИ первый раз написали картину!!!
Александра очень приятный человек и терпеливый учитель.
Однозначно рекомендую ВСЕМ!
Зарядились позитивом и САМИ первый раз написали картину!!!
Александра очень приятный человек и терпеливый учитель.
Однозначно рекомендую ВСЕМ!
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У
Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
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У
Я не рисовала раньше, но под чутким руководством художника получилась чудесная картина💛
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Мне очень понравилось!
Потрясающая природа вокруг, океан, чайки, ветер - вдохновение приходит как-то само собой. Мастера подсказывают, объясняют и помогают исправить
Потрясающая природа вокруг, океан, чайки, ветер - вдохновение приходит как-то само собой. Мастера подсказывают, объясняют и помогают исправить
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А
Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу точно сказать, что это
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Всего 12 отзывов на Камчатке в категории "Мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Мастер-классы" можно забронировать 2 экскурсии от 8000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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