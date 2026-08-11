Интересные программы мастер-классы Камчатки

Найдено 2 экскурсии в категории «Мастер-классы» на Камчатке, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Рисуем на Тихом
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Рисуем на Тихом
Погрузитесь в мир искусства на Камчатке, рисуя на берегу Тихого океана. Насладитесь природой и создайте уникальный пейзаж под руководством опытного мастера
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
от 8000 ₽ за человека
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
На машине
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: берег Тихого океана, мастер-классы по сабражу и винам, фудпейринг. Незабываемое путешествие с гидом-сомелье
23 авг в 11:00
29 авг в 11:00
от 28 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Татьяна
Рисуем на Тихом
Спасибо Александре и Андрею за прекрасно проведенное время. Всё получилось.
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А
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
Нам очень все понравилось. И стол, и напитки, и вид шикарный. Елена рассказывает все с таким увлечением - приятно слушать! Рекомендуем))
Нам очень все понравилось. И стол, и напитки, и вид шикарный. Елена рассказывает все с таким увлечением - приятно слушать! Рекомендуем))
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В
Рисуем на Тихом
Заказывала экскурсию для себя и дочки 7 лет. У нас была художница Анастасия. Все было волшебно! Анастасия довезла нас до
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пляжа, организовала место для рисования, пока мы фотографировались на пляже. Объясняла все доступно, подсказывала. У дочки так здорово получились, даже не скажешь, что ребенок рисовал. Часть картины сделали черным песком - настоящая память о Камчатке!
Анастасия взяла с собой вкусный чай и пирожки, чтобы мы сделали небольшой перерыв.
Вид океана и сопок очень вдохновляет. Мы раньше ходили на похожие мастер-классы в студиях, но на природе совсем другое ощущение!
Анастасия также рассказала много интересного про Камчатку, посоветовала, куда еще сходить. Очень советуем данную активность тем, кто хочет никуда не спешить и наслаждаться Тихим океаном!

Заказывала экскурсию для себя и дочки 7 лет. У нас была художница Анастасия. Все было волшебно!
Заказывала экскурсию для себя и дочки 7 лет. У нас была художница Анастасия. Все было волшебно!
Заказывала экскурсию для себя и дочки 7 лет. У нас была художница Анастасия. Все было волшебно!
Заказывала экскурсию для себя и дочки 7 лет. У нас была художница Анастасия. Все было волшебно!
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Е
Рисуем на Тихом
Спасибо большое за организацию такого время провождения! Краски, холст и пейзаж - все что надо для гармонии! Рисовать на берегу
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океана для меня стало арт терапией! Организаторы молодцы, помогли справится с неуверенностью и боязнью взять кисти в руки!! Все очень душевно и комфотрно!

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А
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!

На комфортном автомобиле нас привезли на уютный
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пляж с красивыми пейзажами, накрыли потрясающий стол разнообразных закусок.

Елена подробно рассказала, как открывать и дегустировать вино; как сочетать вкусы и закуски; погрузила в историю происхождения игристого; а главное - научила открывать вино саблей. Море эмоций и впечатлений и определенно одна из самых запоминающихся и необычных «экскурсий» на Камчатке. Спасибо!

Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!
Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!
Волшебная экскурсия и погружение в мир игристых вин и необычных сочетаний вместе с Еленой!
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Ю
Рисуем на Тихом
Полный восторг!!!
Зарядились позитивом и САМИ первый раз написали картину!!!
Александра очень приятный человек и терпеливый учитель.
Однозначно рекомендую ВСЕМ!
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У
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
Весело и с пользой провели время, впервые открыли игристое шпагой, а с погодой невероятно повезло!
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У
Рисуем на Тихом
Я не рисовала раньше, но под чутким руководством художника получилась чудесная картина💛
Я не рисовала раньше, но под чутким руководством художника получилась чудесная картина💛
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Анастасия
Рисуем на Тихом
Мне очень понравилось!
Потрясающая природа вокруг, океан, чайки, ветер - вдохновение приходит как-то само собой. Мастера подсказывают, объясняют и помогают исправить
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откровенные "косяки".
Всё необходимое у организаторов с собой, можно выбрать и форму холста, и оттенки красок, и инструменты.
Плед, складные стулья и чаёк были в комплекте:)
Атмосфера 10/10. Рекомендую!

Мне очень понравилось!
Мне очень понравилось!
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А
Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+)
Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу точно сказать, что это
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одно из самых запоминающихся событий в моем отпуске. Елена и ее супруг Богдан создали вкусную, уютную и незабываемую атмосферу на берегу Тихого Океана. Приправленную полетами Военных Вертолетов «это бонус случайный» и шумом волн, я получил возможность открыть бутылку шампанского, изготовленного по классической технологии, ощутить комплексный и нестандартный вкус сопровождавших закусок и сохранить тепло внутри. Огромное спасибо за такую возможность. Оно точно того стоит. Если отдыхать после экскурсий в ресторанах Вам надоело, напишите Елене и она позаботиться о том, чтобы Вам было интересно, полезно и пузырьково.

Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу
Совершенно случайным образом попал на данное мероприятие. Путешествие на Камчатку и не предполагало сабраж… но могу
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Всего 12 отзывов на Камчатке в категории "Мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Рисуем на Тихом;
  2. Сабраж на берегу Тихого океана с сомелье (18+).
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Халактырский пляж;
  3. Авачинская бухта;
  4. Мыс Маячный;
  5. Вулкан Мутновский;
  6. Набережная;
  7. Вилючинский водопад;
  8. Гора Морозная;
  9. Памятник «Здесь начинается Россия».
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в августе 2026
Сейчас на Камчатке в категории "Мастер-классы" можно забронировать 2 экскурсии от 8000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2026 год по теме «Мастер-классы», 12 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь