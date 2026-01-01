Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

В самый разгар лета 2026 года мы подготовили для вас обновленный вариант авторского тура на Камчатку. Вы увидите все самое лучшее, что вмещает в себя слово Камчатка.

При этом, каждый вечер, после насыщенной программы, вы будете возвращаться в чистые, уютные отели, с туалетом и душем в каждом номере. Фото мест проживания вы увидите в галерее тура или в разделе Места Проживания.

Никаких палаток, хостелов, арендных квартир, коттеджей с туалетами на этаже. Все достойно, комфортно и приватно.

Все наши отели расположены в Паратунской гео-термальной зоне и оборудованы бассейнами с термальной водой, где вы сможете отдохнуть вечером, после насыщенной программы. Разумеется, для наших гостей это бесплатно!

С 2014 по 2019 год мы провели десятки групп из Сша, Европы, Азии и Австралии по этому маршруту. Все гости отмечают, что ни один день тура не похож на другой. Благодаря такой выверенной программе вы не переплачиваете за похожие дни.

Если, вдруг, вы хотите тур на 7-9-11-15… и так далее дней, просто скажите, мы вам все организуем.

Почему Мы?

Во-первых, наш тур прекрасно подходит для первого посещения Камчатки. Вы, действительно, увидите все самое лучшее, что есть на Камчатке, не выпадая из комфортных условий проживания. Все наши группы размещаются по 2 человека, в чистых, уютных номерах, с душем и туалетом в каждом номере. В каждом отеле для вас подготовлен термальный бассейн для отдыха вечером или утром…

Во-вторых, наш тур идеально сбалансирован совместив в себе минимум пешей активности, при максимуме зрительных впечатлений. Мы хорошо понимаем, что вы ждете ярких эмоций, а не монотонных изнуряющих нагрузок. Мы очень бережно подошли к планированию маршрута и включили только один день, когда вам потребуется воля и целеустремленность, при восхождении на вулкан! Побывать на Камчатке и не забраться на вулкан? Ну, хоть на один…

Какие варианты размещения есть в туре?

При заездах по субботам:

-1 человек в стандартном номере (без подселения): +40000 за тур;

-2 человека в стандартном номере. По цене стандартного размещения для двух человек;

-3 человека в стандартном номере с дополнительной раскладной кроватью: по цене стандартного размещения трех человек;

Фото номеров смотрите в разделе Размещение.

При заездах по понедельникам:

-1 человек в стандартном номере (без подселения): +35000 за тур;

-2 человека в стандартном номере. По цене стандартного размещения для двух человек;

-2 человека в семейном номере площадью 40м2-доплата 15000 рублей с человека за тур;

-3 человека в семейном номере площадью 40м2-по цене стандартного размещения трех человек;

Семейный трехместный номер имеет площадь 40м2, оборудован одной большой (не раздвигается) и одной стандартной кроватью.

Фото номеров смотрите в разделе Размещение.