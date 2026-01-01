Описание тура
В самый разгар лета 2026 года мы подготовили для вас обновленный вариант авторского тура на Камчатку. Вы увидите все самое лучшее, что вмещает в себя слово Камчатка.
При этом, каждый вечер, после насыщенной программы, вы будете возвращаться в чистые, уютные отели, с туалетом и душем в каждом номере. Фото мест проживания вы увидите в галерее тура или в разделе Места Проживания.
Никаких палаток, хостелов, арендных квартир, коттеджей с туалетами на этаже. Все достойно, комфортно и приватно.
Все наши отели расположены в Паратунской гео-термальной зоне и оборудованы бассейнами с термальной водой, где вы сможете отдохнуть вечером, после насыщенной программы. Разумеется, для наших гостей это бесплатно!
С 2014 по 2019 год мы провели десятки групп из Сша, Европы, Азии и Австралии по этому маршруту. Все гости отмечают, что ни один день тура не похож на другой. Благодаря такой выверенной программе вы не переплачиваете за похожие дни.
Если, вдруг, вы хотите тур на 7-9-11-15… и так далее дней, просто скажите, мы вам все организуем.
Почему Мы?
Во-первых, наш тур прекрасно подходит для первого посещения Камчатки. Вы, действительно, увидите все самое лучшее, что есть на Камчатке, не выпадая из комфортных условий проживания. Все наши группы размещаются по 2 человека, в чистых, уютных номерах, с душем и туалетом в каждом номере. В каждом отеле для вас подготовлен термальный бассейн для отдыха вечером или утром…
Во-вторых, наш тур идеально сбалансирован совместив в себе минимум пешей активности, при максимуме зрительных впечатлений. Мы хорошо понимаем, что вы ждете ярких эмоций, а не монотонных изнуряющих нагрузок. Мы очень бережно подошли к планированию маршрута и включили только один день, когда вам потребуется воля и целеустремленность, при восхождении на вулкан! Побывать на Камчатке и не забраться на вулкан? Ну, хоть на один…
Какие варианты размещения есть в туре?
При заездах по субботам:
-1 человек в стандартном номере (без подселения): +40000 за тур;
-2 человека в стандартном номере. По цене стандартного размещения для двух человек;
-3 человека в стандартном номере с дополнительной раскладной кроватью: по цене стандартного размещения трех человек;
Фото номеров смотрите в разделе Размещение.
При заездах по понедельникам:
-1 человек в стандартном номере (без подселения): +35000 за тур;
-2 человека в стандартном номере. По цене стандартного размещения для двух человек;
-2 человека в семейном номере площадью 40м2-доплата 15000 рублей с человека за тур;
-3 человека в семейном номере площадью 40м2-по цене стандартного размещения трех человек;
Семейный трехместный номер имеет площадь 40м2, оборудован одной большой (не раздвигается) и одной стандартной кроватью.
Фото номеров смотрите в разделе Размещение.
Программа тура по дням
Здравствуй, Камчатка
День 1
Наш тур на Камчатку начинается!
У вас целых 4 варианта прибытия на Камчатку.
От выбора того или иного времени прилета будет зависеть логистика и распорядок первых часов после приземления. Просим внимательно ознакомиться с каждым из предложенных вариантов. Останутся вопросы, задайте их нам в мессенджерах, через сайт.
Также сообщаем, что по многолетней практике, билеты на сезон 2026 года поступят в продажу в конце декабря 2025 года. Ожидаемая цена, 30-35тр за билет туда и обратно.
Вариант 1 Прибытие за день или два до тура. Отличный вариант для тех, кто хочет отдохнуть после перелета и адаптироваться к дальневосточному часовому поясу. Если вы останавливаетесь в отелях, указанных ниже, мы заберем вас из них, в день прилета основного состава.
Если ваш выбор пал на другие отели, вам будет необходимо самостоятельно прибыть для встречи с группой и гидами на стоянку аэропорта к 13:30. Также, по согласованию с гидами, вы можете приехать на такси к месту проведения приветственного фуршета. Адрес проведения мероприятия вам будет известен заранее от координатора группы или от гидов, с которыми вы будете держать связь через групповой чат в Whatsapp (а теперь возможно и в новом мессенджере Max).
Гостиницы, из которых мы заберем всех, прилетевших заранее, гостей:
Камчадар, Елизово, ул. Магистральная, 35, +79147835036
Aэро-Отель, Елизово, ул. Магистральная, 44В, +79638334400
Отель-Парк, Елизово, ул. Магистральная, 55, +79622914444
Сопка, Елизово, ул. Магистральная, 12А, +79004430949
Вариант 2 Прилет утренним рейсом. Обычно, утренние рейсы прилетают в интервале c 9 до 12 часов. Если вы решили прилететь утренним рейсом, у вас будет 2 варианта.
Вариант первый-дождаться в аэропорту группового трансфера, который состоится в 14:00.
Вариант второй-вызвать Яндекс-такси и ухать в отель на ранее заселение. Каждый, из четырех отелей, в которых мы размещаем группы в сезоне 2025 года, готов вас заселить, начиная с 10 часов утра. Разумеется бесплатно. Далее, из отеля, вам придется самостоятельно прибыть на такси к месту проведения приветственного фуршета. Адрес отеля и места проведения мероприятия вам будет известен заранее от координатора группы или от гидов, с которыми вы будете держать связь через групповой чат в Whatsapp.
Вариант 3 Самый оптимальный. Минимум ожидания и дополнительных телодвижений. Вы прилетаете в 13:10 рейсом Аэрофлота. Сразу после получения багажа вы попадаете в заботливые руки наших гидов, которые встречают вас в аэропорту и отправляетесь к месту проведения приветственного фуршета, групповым трансфером, в 14:00. Связь с гидами вы будете держать через групповой чат в Whatsapp.
Вариант 4 Послеобеденные рейсы в 15 часов и позже. На групповой трансфер вы уже не успеваете. Вам придется заказать Яндекс-такси и, по согласованию с гидами, приехать на место проведения фуршета, или в гостиницу. Адрес отеля и места проведения мероприятия вам будет известен заранее от координатора группы или от гидов, с которыми вы будете держать связь через групповой чат в Whatsapp.
Итак, мы приглашаем вас на приветственный фуршет с морепродуктами и традиционными камчатскими угощениями. Сегодня мы решили зажечь, чтобы не дать вам уснуть до вечера. Именно так вам будет легче адаптироваться к дальневосточному часовому поясу. Проверено!
Знакомство группы, раздача наших фирменных сувениров. Трансфер в отель. Долгожданный отдых и сон.
Пакет питания: фуршет с морепродуктами и традиционными камчатскими блюдами
Морской поход в бухту Русская
День 4
Ранним утром отправляемся в порт и заходим на борт двух океанских яхт. Cегодня мы запланировали 10-ти часовой морской поход в бухту Русская. Завтрак, обед и ранний ужин наш повар приготовит на борту яхты.
Цель минимум-насладиться морским простором и увидеть колонию ластоногих.
Цель максимум-напроситься на свидание с китами и косатками. Желающие cмогут испытать удачу на морской рыбалке и добудут рыбу для нашего обеда и ужина. Возвращение в порт около 16-17 часов. Отдых в отеле.
Внимание! Большинство наших коллег, в целях экономии, предлагают более короткий выход в море, всего лишь на 4-5 часов, а не на 9-10, как предлагаем мы. Такой, укороченный маршрут обычно ограничен островом Старичков. В коротком морском походе нет шансов увидеть китов и касаток. Именно поэтому, мы не стали экономить и организовали выход в море максимальной протяженности и длительности.
Вместе с тем, бронируя океанскую экскурсию максимальной продолжительности, мы стремимся не допустить неоправданного удорожания тура. Для этого, мы бронируем на лодках количество мест в точном соответствии с размером набранной группы. Лишние, не занятые нашей группой места на каждой лодке судовладельцы могут продать на сторону. Таким образом, на данной экскурсии, возможно подселение нескольких сторонних человек. Надеемся на ваше понимание.
Также, в августе 2025 года пришла новость, что Ространснадзор собирается запретить в сезоне 2026 года выход на прогулочных катерах более 10 пассажиров на одной лодке. Если эта инициатива превратится в утвержденное правило, судовладельцы катеров ожидаемо поднимут цену на данную экскурсию на 4-5 тысяч рублей с человека. В таком случае возможно взымание доплаты на месте. Информируем вас о такой ситуации заранее.
Пакет питания: завтрак, обед, ранний ужин (все перечисленные приемы пищи будут на яхте)
Ваш первый Вулкан
День 3
Ранний завтрак. Отправляемся на нашем вездеходе по горному серпантину, через Вилючинский перевал к вулканам.
Подъем на вулкан Горелый проходит по маркированной тропе. Это маршрут не имеет категории в туристической классификации и вам не понадобится специальное снаряжение или альпинистские навыки. Тем не менее, подъем на вулкан потребует от вас целеустремленности и упорства, ведь это не прогулка по парку, а небольшое восхождение, с набором высоты 800 метров от точки старта, с длиной маршрута 6 километров в одну сторону.
Наши горные гиды проведут вас к изумительной кальдере с бирюзовым озером. Мы пройдем маршрут в спокойном темпе за 2,5-3,5 часа, с остановками на отдых и глоток ароматного чая. На вершине поздравим вас с первым вулканом в жизни.
Важно! Подъем на вулкан и ваши впечатления от подъема чувствительны к погодным условиям. При низкой облачности или тумане вы будете видеть вокруг себя лишь молоко облака. В таком случае инструктор может принять решение заменить подъем на вулкан Горелый на экскурсию в Малую Долину гейзеров. Надеемся на ваше понимание.
Малая Долина Гейзеров (или Дачные термальные источники), по геологическим признакам является отрогом большой кальдеры вулкана Мутновский, хоть и располагается на расстоянии нескольких километров от кратера вулкана. Малая долина гейзеров славится активной фумарольной деятельностью.
После возвращения к вездеходам вас ждет полевой обед: рис, гречка или пюре, куриная котлета, салат, морс или компот. Быстро восстанавливаем силы и возвращаемся в гостиницу, где вас ждет купание в термальном бассейне.
Пакет питания: завтрак, полевой обед
Сплав на рафтах
День 2
Отправляемся… отправляемся… на сплав, на наших новых рафтах. Пока мы едем к месту начала сплава, наши сотрудники уже готовят снаряжение на берегу, собирают и надувают рафты, проверяют рыболовные снасти и обязательные спасательные жилеты.
После подробного инструктажа по технике безопасности рассаживаемся удобно и отправляемся к нашим новым приключениям. Спокойная, нерестовая река, как дорога, будет петлять вдоль долины, а за каждым поворотом открываются красивейшие виды на вулканы. На пути, у нас есть шанс увидеть медведей-рыбаков, которые караулят на мелях своего лосося. Мы видим их не каждый раз, но шанс довольно большой.
Сделаем остановку в самом красивом и, конечно, как мы обещали, повар приготовит вкуснейшую уху с дымком.
После высадки мы отправимся на Малкинские термальные источники. Не забываем взять плавки и купальники. Возвращение в отель.
Пакет питания: завтрак, обед.
Халактырский пляж и баня на берегу Тихого океана
День 6
Сегодня предпоследний день нашего путешествия по Камчатке и душа просит чего-то легкого, воздушного… Мы отправляемся на черный лавовый Халактырский пляж. Погуляем по лавовому песку, помочим ножки в океанской волне. Для смелых и неугомонных есть доступные опции на выбор:
-Забежать с разгона в Тихий океан одетым? Пожалуйста.
-Мечтали получить урок серфинга? Без проблем!
-Хотели покататься на лошадях? Организуем!
-Устроить персональную или коллективную фото-сессию с фотографом? Нет ничего проще!
-Заказать крабов в соседнем ресторане и есть их на берегу? Легко!
А на закуску мы предлагаем вам погрузиться в такое несказанное удовольствие, что даже читать про это радостно!
Баня и парная на берегу Тихого океана! Распарившись, можно томно потягивать травяной чай в комнате отдыха или сбегать окунуться в Тихий океан! Это прото огонь, огнище! Как родиться заново. Как почувствовать себя ребенком и не хотеть возвращаться обратно! Достойный план на сегодня, чтобы запомнить этот день надолго?
P.S. Баня в нашем распоряжении на 3 часа. Мы все уже организовали и оплатили. Другие опции, такие, как серфинг, лошади, фотографы, крабы, еда из ресторана требуют предварительного заказа, за день-два, и дополнительной оплаты.
P.P.S. В бане разрешен легкий алкоголь. Все крепкое строго запрещено. Почему? Потому, что мы заботимся о вас и вашем здоровье! Рядом океан, один раз гости уже пытались переплыть в Японию))). Еле догнали!)))
Пакет питания: завтрак
День импровизации
День 5
Камчатка настолько разнообразна, что мы заложили этот день на реализацию ваших собственных планов. Меню этого дня может выглядеть примерно так:
-Урок серфинга на Халактырском пляже
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (медведи) - 105000 рублей с человека
-Вертолетная экскурсия в долину Гейзеров и кальдеру вулкана Узон (гейзеры, вулканы) - 105000 рублей с человека
-Экскурсия в музей вулканологии (очень интересно, особенно, с экскурсоводом) - от 2000 рублей-Экскурсия в краеведческий музей - от 500 рублей
-Конная прогулка
-Экскурсия на озеро Толмачево
-Квадроциклы
-Поход на рыбный рынок - стоимость не имеет исчисления)))
-День Spa процедур в отеле со Spa программой
-Рыбный ресторан
-Фотосессия местным фотографом
-Поваляться в термальном бассейне
Вам лишь останется выбрать ваше направление
Пакет питания: завтрак.
Домой
День 7
Наше путешествие по Камчатке завершается! В 12:30, групповой трансфер доставит вас на рыбный рынок, а к 14 часам дня, в аэропорт. Для вылетающих утренними рейсами, самостоятельный трансфер в аэропорт. Слезы расставания! До свидания, Камчатка!
Пакет питания: завтрак.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в уютной гостинице, с термальным горячим бассейном на 6 ночей. Стандартное размещение в двухместных номерах 16м2 с двумя раздельными кроватями и санузлом
- Трехместное размещение в семейном номере 35м2 с 1 двуспальной кроватью и одной стандартной, для пар с ребенком (для заездов по понедельникам)
- Однодневный сплав по реке, с рыбалкой и ухой от нашего повара
- Групповая экскурсия на Халактырский пляж и баня на берегу Тихого океана
- Групповое восхождение на вулкан Горелый или групповая экскурсия в Малую долину гейзеров
- Питание согласно программы. Включенный пакет питания указан в конце описания каждого дня
- Все групповые трансферы по программе
- Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
- Регистрация всех групп в Мчс
- Приветственный фуршет в ресторане с традиционными камчатскими угощениями
- Посещение и купание в горячих источниках
- Морской поход в бухту Русская на свидание с китами и касатками, морская рыбалка обратите внимание, мы включили в программу самый длинный 9-10 часовой морской поход. Большинство организаторов, в целях экономии, включают в программу 4-6 часовой поход, который ограничен островом Старичков. В таком походе вы не сможете увидеть китов
- Сопровождение группы нашими лучшими гидами-экскурсоводами и инструкторами-проводниками
- Помощь в подборе отеля, если вы решили прилететь на день-два раньше, или улететь позже (список отелей вы можете увидеть в описании первого дня тура)
Что не входит в цену
- Перелет до а/п Петропавловска-Камчатского
- Одноместное размещение в двухместном номере 16м2, с двумя раздельными кроватями и санузлом +35000 рублей для заездов по воскресеньям и понедельникам, +40000 рублей по субботам
- Персональные расходы и траты
- Алкогольные напитки
- Все остальное, что не перечислено в параграфе Включено
О чём нужно знать до поездки
Список вещей, который должен у вас быть: Солнцезащитный крем с фактором 40-60, солнечные очки, средства от комаров, средства от укачивания на морской части тура, термос для чая, небольшой городской или походный рюкзак на 15-25л (чтобы на восхождении или на сплаве положить бутылку воды и куртку с дождевиком), дождевик (по желанию плюс туристические гамаши), термобелье, тапочки для отеля, полотенце для термального бассейна или источников, трекинговая обувь на рифленой подошве с высоким голеностопом, купальник/плавки для горячих источников, майки, флиска, баф на шею, куртка-ветрозащита, легкая пуховка, туристическая сидушка, средства личной гигиены, личные лекарства, тёплые шерстяные носки, которые вы наденете под резиновые сапоги (сапоги выдадим на сплаве), личные лекарства, паспорт, полис омс, лёгкий головной убор, шапка, перчатки х/б или флисовые, деньги на сувениры, рыбные деликатесы и питание, не выключенное в стоимость тура.