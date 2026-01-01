-
2026: киты, вулканы, медведи, баня на берегу океана. Вау
В самый разгар лета 2026 года мы подготовили для вас обновлённый вариант авторского тура
«В самый разгар лета 2026 года мы подготовили для вас обновленный вариант авторского тура на Камчатку»
22 июн в 10:00
29 июн в 10:00
от 165 000 ₽
225 000 ₽ за человека
VIP-гастротур: изыски от шеф-поваров, морская прогулка с рыбалкой и мастер-класс
Устроить трапезу в открытом океане, попариться в бане и попробовать высокую кухню Камчатки
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 16:00
«После обеда — возвращение в отель, отдых и ужин в ресторане авторской кухни с видом на сопки»
23 июн в 10:00
11 июл в 10:00
242 000 ₽ за человека
8 дней - Комфорт-тур по Камчатке - Уникальное путешествие для вас, всё включено
Авторский тур «Ренессанс-1»: вся уникальность Камчатки
«Авторский тур Ренессанс 1 Вся уникальность Камчатки - в этом туре»
28 сен в 10:00
21 сен в 10:00
от 150 000 ₽ за человека
