На 8 дней – туры на Камчатке

Найдено 5 туров в категории «На 8 дней» на Камчатке, цены от 104 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Романтический тур по Камчатке
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900 за человека
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На 8 дней»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
  2. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
  3. Романтический тур по Камчатке
  4. Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
  5. 3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На 8 дней" можно забронировать 5 авторских туров от 104 900 до 148 900.
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