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Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На 8 дней»
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