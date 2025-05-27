Океан эмоций и вкусов на Камчатке: вулканы, термы, морепродукты
Покорить Горелый, понежиться в горячих источниках, полакомиться крабами, икрой, красной рыбой и ухой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 12:00
«Затем на джипах поедем к водопаду Спокойный, часть пути преодолеем пешком»
18 сен в 12:00
212 000 ₽ за человека
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), вре...
«Также доедем к водопаду Снежный барс на ручье Спокойном»
3 авг в 10:00
17 авг в 10:00
155 000 ₽ за человека
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
«На джипе мы поедем на юг полуострова, где много интересных локаций: потухшая сопка Вилючинская, действующие вулканы Горелый и Мутновский, каньон Опасный, Дачные горячие источники, водопады»
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
40 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария27 мая 2025Какие афигеные виды! Мы искали гида, который знает все знаковые места! И сможет нам сделать незабываемое путешествие! Все было супер! Если вам нужен гид нескучный, спортивный позитивный - то к Юле смело обращайтесь!
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Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водопады»
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