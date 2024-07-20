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Авторский тур
2 дня
Своей компанией к вулканам Камчатки: восхождение на Горелый и треккинг у подножия Мутновского
Исследовать юг полуострова на джипе, рассмотреть вблизи действующие вулканы и переночевать в палатке
Начало: Петропавловск-Камчатский или село Паратунка, место...
20 июля в 10:00
27 июля в 10:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Кратер вулкана Горелый»
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