Love story на Камчатке: романтичный фототур для пары
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
21 дек в 12:00
28 дек в 12:00
125 000 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками
Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
22 дек в 09:00
29 дек в 09:00
71 000 ₽ за человека
