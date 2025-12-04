Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
-
10%
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
9 дек в 12:00
11 дек в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
Джип-тур по Камчатке с активностями, этнопогружением и гастроизысками
Покататься на снегоходах и собаках, познакомиться с культурой коряков и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 9:00
16 дек в 09:00
22 дек в 09:00
71 000 ₽ за человека
