6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
84 900₽ за человека
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
22 дек в 12:00
29 дек в 12:00
85 000₽ за человека
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
3 янв в 10:00
24 июн в 10:00
225 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег20 марта 2023В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В январе»
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Сколько стоит тур на Камчатке в ноябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 84 900 до 225 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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