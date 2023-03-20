В январе – туры на Камчатке

Найдено 3 тура в категории «В январе» на Камчатке, цены от 84 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
На машине
Джиппинг
На снегоходах
1 отзыв
6 дней
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, время пр...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
84 900 за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
На машине
На снегоходах
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
22 дек в 12:00
29 дек в 12:00
85 000 за человека
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
На автобусе
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
3 янв в 10:00
24 июн в 10:00
225 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    20 марта 2023
    По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
    В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше
    читать дальше

    чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
  2. Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
  3. Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Вулкан Мутновский
  2. Халактырский пляж
  3. Набережная
  4. Авачинская бухта
Сколько стоит тур на Камчатке в ноябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 84 900 до 225 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте тур на Камчатке на 2024 год по теме «В январе», 1 ⭐ отзыв, цены от 84900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам