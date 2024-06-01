7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«В этом северном краю всё особенное: климат, природа, еда»
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
185 000₽ за человека
9 дней
Большое путешествие на Камчатку: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
«Ещё вас ждёт пикник с морепродуктами и шампанским на берегу Тихого океана, перекус, приготовленный на лавовых трещинах, и питание во время круиза на катере»
7 сен в 10:00
17 сен в 10:00
220 000₽ за человека
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
«К каждому блюду уже подобран идеальный напиток, максимально раскрывающий вкус еды: игристое, вино, пиво местного производства и травяной чай с дикими ягодами»
10 сен в 10:00
198 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур на Камчатке в августе 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 185 000 до 220 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Камчатки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024