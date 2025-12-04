Экспедиция по Камчатке с восхождениями на вулканы, морской прогулкой и рыбалкой
Подняться на Горелый и Авачинский, с борта увидеть обитателей Тихого океана и сходить в вулканариум
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
6 июл в 10:30
18 июл в 10:30
188 800 ₽ за человека
Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, ...
8 дек в 14:00
15 дек в 14:00
80 000 ₽ за человека
10%
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
9 дек в 12:00
11 дек в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
26 дек в 10:00
19 фев в 10:00
40 000 ₽ за человека
