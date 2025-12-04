К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
«Нас ждут купания в горячих источниках под открытым небом при желании, прогулка по чёрному песку Халактырского пляжа и встреча с суровым, но чарующим Тихим океаном»
26 дек в 10:00
19 фев в 10:00
40 000 ₽ за человека
Вулканы, гейзеры и шум океана: активное путешествие по природным чудесам Камчатки
Увидеть пляж с чёрным песком, пройти по лавовым полям и отправиться на прогулку по Авачинской бухте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
«Пройдёте пешком по лавовым полям у подножия Авачинского вулкана и побываете на чёрном пляже Тихого океана»
23 июн в 10:30
6 июл в 10:30
131 600 ₽ за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
16 авг в 08:00
140 000 ₽ за человека
