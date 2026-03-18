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За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня

Встретить рассвет у океана с игристым, увидеть вулканы, прокатиться на упряжке и искупаться в термах
Приглашаем вас не просто в путешествие, а в настоящее приключение в поисках лучших ракурсов.

Из отпуска вы заберёте не только множество впечатлений, но и серию снимков, а ещё короткий фильм, снятый
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с дрона. Мы поможем разработать индивидуальные сцены для съёмки: от романтической до приключенческой.

Как насчёт фотографии с шампанским на фоне океанских вод, раскрашенных рассветным солнцем? Или милого кадра с хаски? А ещё вы увидите впечатляющие огнедышащие горы, Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком и Авачинскую бухту.

Побываете в этнодеревне, послушаете национальные песни, прокатитесь на собачьей упряжке, расслабитесь в горячих термальных источниках и попробуете блюда традиционной кухни.

5
10 отзывов
За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня
За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня
За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять с собой тёплые вещи, очки и хорошее настроение.

Программа может быть расширена по вашему желанию: восхождение на вулканы, морская прогулка, посещение других природных объектов и др.

Программа тура по дням

1 день

Арт-объект «Здесь начинается Россия», Авачинская бухта и Никольская сопка

Встретим вас в аэропорту. Первой остановкой станет арт-объект «Здесь начинается Россия» — символ полуострова и отправная точка маршрута. На фоне панорамы пяти вулканов увидим каменных исполинов — медведицу с медвежонком. Здесь сделаем стартовые кадры и почувствуем масштаб этой земли.

Продолжим путь в столицу края. Прогуляемся по набережной Авачинской бухты и поднимемся на Никольскую сопку, откуда откроются виды на город, бухту и вулканы. Во время пути нас будут ждать лёгкие перекусы и горячие напитки.

Арт-объект «Здесь начинается Россия», Авачинская бухта и Никольская сопкаАрт-объект «Здесь начинается Россия», Авачинская бухта и Никольская сопкаАрт-объект «Здесь начинается Россия», Авачинская бухта и Никольская сопкаАрт-объект «Здесь начинается Россия», Авачинская бухта и Никольская сопкаАрт-объект «Здесь начинается Россия», Авачинская бухта и Никольская сопка
2 день

Рассвет у Тихого океана с шампанским и Малкинские термальные источники

Уже в 6:00 отправимся на берег Тихого океана. На чёрном вулканическом песке Халактырского пляжа встретим первые лучи солнца над бескрайней гладью. Нас ждут шампанское и безалкогольные напитки для детей, а также фотосессия на фоне рассвета. Профессиональная съёмка с квадрокоптера запечатлеет парящие кадры над волнами. После устроим перекус с горячим чаем, кофе и какао для детей прямо на пляже.

Когда солнце поднимется над океаном, отправимся к Малкинским термальным источникам. Искупаемся в природных горячих бассейнах с видом на заснеженные хребты и прогуляемся по долине. Пообедаем с невероятными видами. А ещё сделаем для вас съёмку с квадрокоптера.

В течение дня предусмотрены лёгкие перекусы, фрукты, печенье и горячие напитки.

Рассвет у Тихого океана с шампанским и Малкинские термальные источникиРассвет у Тихого океана с шампанским и Малкинские термальные источникиРассвет у Тихого океана с шампанским и Малкинские термальные источникиРассвет у Тихого океана с шампанским и Малкинские термальные источники
3 день

Рынок, этнодеревня «Кайныран» и концерт с национальными песнями, питомник хаски и купание в термах

Утро проведём на одном из самых атмосферных рынков Петропавловска-Камчатского. Здесь можно купить деликатесы, ремесленные изделия и сувениры. Во время прогулки предусмотрен лёгкий перекус с горячими напитками.

Свободное время для самостоятельного обеда в городе (не включено в стоимость). Продолжим программу в 14:00. Отправимся в этнодеревню «Кайныран», где услышим живой концерт с национальными песнями и игрой на варгане. Во время ужина попробуем шурпу из оленины и травяной чай, а съёмка с квадрокоптера среди аутентичных построек сохранит атмосферу этого места.

Далее нас ждёт визит в питомник хаски. Познакомимся с дружелюбными собаками, прокатимся на упряжке и проведём фотосессию с ними.

Завершим день купанием в термальных источниках «Зеленовские озёрки». Тёплая минеральная вода под открытым небом подарит расслабление после насыщенного дня.

Рынок, этнодеревня «Кайныран» и концерт с национальными песнями, питомник хаски и купание в термахРынок, этнодеревня «Кайныран» и концерт с национальными песнями, питомник хаски и купание в термахРынок, этнодеревня «Кайныран» и концерт с национальными песнями, питомник хаски и купание в термахРынок, этнодеревня «Кайныран» и концерт с национальными песнями, питомник хаски и купание в термах
4 день

Финальная фотосессия и отъезд

Устроим короткую финальную фотосессию в одной из городских локаций с видом на вулканы — чтобы завершить путешествие красивыми кадрами и сохранить атмосферу Камчатки в памяти.

После съёмки отправимся в аэропорт Петропавловска-Камчатского.

Финальная фотосессия и отъездФинальная фотосессия и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды, лёгкие перекусы и горячие напитки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги профессионального гида-сопровождающего
  • Профессиональная съёмка с квадрокоптера в ключевых локациях
  • Разработка индивидуальных сцен для съёмки: от романтичных моментов до динамичных приключенческих кадров
  • Обработка материалов и создание готового продукта - короткого фильма и серии фотографий
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание - зимой от 7000 ₽ за сутки, летом от 10 000 ₽ за сутки
  • Завтраки и ужины
  • Дополнительные активности по желанию
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 618 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
2
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А
Путешествие запомнилось великолепными кадрами, снятыми с дрона. Оператор отлично управлялся с техникой, создавая красивые виды вулканов и бухты. В итоге получил видео высокого качества, которое приятно показать друзьям и близким. Такое впечатление останется надолго!
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А
Нам действительно понравилось, что к нам отнеслись с вниманием и учли наши пожелания — мы не хотели слишком много позировать, поэтому сделали упор на кадры с естественным общением и прогулками. В итоге получилось очень комфортно и непринужденно. Особенно впечатлила поездка на снегоходах к вулкану, которая добавила драйва и ярких эмоций!
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И
Иван настоящий мастер своего дела! За время путешествия он делился с нами удивительными историями о каждом месте, будь то легенды, геология или повседневные факты. Благодаря этому наши снимки стали не просто красивыми кадрами, а частью живого рассказа о Камчатке. Мы очень благодарны за такой опыт!
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С
Снежная пустота, мчащая собачья упряжка и затем погружение в тёплый источник…. невероятное сочетание, которое запомнилось надолго! Особенно впечатляло, что всё происходящее снимал дрон. Когда показали видео с высоты, мы были поражены ракурсом на наше путешествие, который мы вряд ли смогли бы увидеть сами.
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А
Хочется выразить благодарность Ивану и всем, кто помогал нам в путешествии! Его умение замечать мелочи впечатляет. Будь то лишайник на камне или отражение вулкана в воде… каждый момент запомнился по-новому. Благодаря ему Камчатка предстала перед нами в совершенно ином свете, и это отлично видно на наших снимках! 📷
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А
Мы ехали сюда именно ради таких кадров, о которых обычно только фантазируешь! Проснуться и встретить рассвет на черном песке с бокалом игристого — это было просто сказка. Потом целый день вокруг такие пейзажи, что казалось, успеть сменить объективы — уже само приключение. Благодарны всей команде за терпение и за то, что подсказали нам самые классные места для фотографий.
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такие тёплые и вдохновляющие слова! 🙏 Для меня большая радость, что вы ехали на Камчатку именно ради
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таких кадров, о которых обычно только фантазируют, и мы смогли сделать эту фантазию реальностью. Рассвет с бокалом игристого на чёрном песке — это, пожалуй, одна из самых красивых историй, которые можно увезти с полуострова.

Я всегда рад подсказать те самые места, тот самый свет, тот самый ракурс, чтобы каждый кадр становился маленьким произведением искусства. И когда вы говорите, что смена объективов была уже приключением — я чувствую, что мы были на одной волне. Спасибо, что доверились мне и команде. Буду рад видеть вас снова, чтобы создавать новые волшебные истории!

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Тур входит в следующие категории Камчатки

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