Утро проведём на одном из самых атмосферных рынков Петропавловска-Камчатского. Здесь можно купить деликатесы, ремесленные изделия и сувениры. Во время прогулки предусмотрен лёгкий перекус с горячими напитками.

Свободное время для самостоятельного обеда в городе (не включено в стоимость). Продолжим программу в 14:00. Отправимся в этнодеревню «Кайныран», где услышим живой концерт с национальными песнями и игрой на варгане. Во время ужина попробуем шурпу из оленины и травяной чай, а съёмка с квадрокоптера среди аутентичных построек сохранит атмосферу этого места.

Далее нас ждёт визит в питомник хаски. Познакомимся с дружелюбными собаками, прокатимся на упряжке и проведём фотосессию с ними.

Завершим день купанием в термальных источниках «Зеленовские озёрки». Тёплая минеральная вода под открытым небом подарит расслабление после насыщенного дня.