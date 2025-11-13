Джип-тур по дикой Камчатке: вулканы, источники, пикники на природе (всё включено)
Подобраться к подножию Шивелуча и Анауна, отдохнуть в термах и бассейне, полакомиться деликатесами
Начало: Ваше место проживания в Петропавловске-Камчатском,...
18 июн в 08:00
23 июн в 08:00
135 000 ₽ за человека
Активный отпуск на Камчатке: восхождение на вулкан, морская прогулка, сплав, баня
Покорить Горелый, порыбачить в океане, поискать китов, искупаться в источниках, отведать деликатесов
Начало: Аэропорт Елизово, 14:00
21 июн в 14:00
22 июн в 14:00
155 000 ₽ за человека
10%
На джипе по Камчатке: восхождения, рыбалка, сплав и обеды на свежем воздухе (мини-группа)
Покорить вулканы, выйти в океан, отдохнуть в источниках, полакомиться ухой из своего улова и крабами
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), вре...
31 мая в 08:00
28 июн в 08:00
144 000 ₽
160 000 ₽ за человека
