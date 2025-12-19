Встречаемся и на комфортном внедорожнике отправляемся в путешествие. Первой остановкой станет знаковый арт-объект «Здесь начинается Россия» — один из символов полуострова на фоне панорамы пяти вулканов. Здесь сделаем первые кадры вашей love story.

Далее исследуем столицу Камчатского края. Прогулка пройдёт по набережной Авачинской бухты, где даже в холодное время ощущается дыхание океана, а рассказы гида оживят историю этих мест. Затем поднимемся на Никольскую сопку — одну из самых значимых обзорных точек города. С высоты откроются впечатляющие виды на Петропавловск-Камчатский, бухту и дымящиеся вулканы, которые станут идеальным фоном для фотографий.

Для желающих вечером будет возможность посетить интерактивный музей «Вулканариум» и глубже погрузиться в тему вулканизма Камчатки (за дополнительную плату). День завершим размещением в отеле и отдыхом. Ужин вы выберете самостоятельно, ориентируясь на свои предпочтения.