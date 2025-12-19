Мои заказы

Love story на Камчатке: романтичный фототур для пары

Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Это не просто поездка, а ваша личная love story, разыгранная на фоне своенравной и первозданной природы.

Дымящиеся вулканы, бескрайние снежные просторы и суровый Тихий океан станут неповторимой декорацией вашего романа, а
читать дальше

съёмка с квадрокоптера превратит каждое мгновение в кинематографический кадр.

Этот тур создан для пар, которые любят приключения и хотят запечатлеть свои чувства там, где земля дышит огнём и ветром.

Вас ждут прогулки по пляжам, бухтам и мысам, посещение этнодеревни с национальными песнями, игрой на варгане и кулинарным мастер-классом, катание на упряжке в сопровождении опытного каюра и снегоходное путешествие по Авачинскому перевалу.

Вы попробуете традиционные блюда, а с собой увезёте не просто фото и видео, а настоящий артефакт ваших отношений — визуальную историю, которая будет выглядеть как сцены из большого кино о любви.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется тёплая ветро- и влагозащитная одежда, термобельё, непромокаемая обувь, купальные принадлежности для термальных источников, защитные очки, солнцезащитный крем и личная аптечка. Для съёмки рекомендуем взять нарядную одежду.

Программа тура по дням

1 день

Начало вашей истории на краю России и первые кадры

Встречаемся и на комфортном внедорожнике отправляемся в путешествие. Первой остановкой станет знаковый арт-объект «Здесь начинается Россия» — один из символов полуострова на фоне панорамы пяти вулканов. Здесь сделаем первые кадры вашей love story.

Далее исследуем столицу Камчатского края. Прогулка пройдёт по набережной Авачинской бухты, где даже в холодное время ощущается дыхание океана, а рассказы гида оживят историю этих мест. Затем поднимемся на Никольскую сопку — одну из самых значимых обзорных точек города. С высоты откроются впечатляющие виды на Петропавловск-Камчатский, бухту и дымящиеся вулканы, которые станут идеальным фоном для фотографий.

Для желающих вечером будет возможность посетить интерактивный музей «Вулканариум» и глубже погрузиться в тему вулканизма Камчатки (за дополнительную плату). День завершим размещением в отеле и отдыхом. Ужин вы выберете самостоятельно, ориентируясь на свои предпочтения.

2 день

Халактырский пляж, мыс Маячный, Три Брата, обед в бухте

Утром встретим рассвет на побережье Тихого океана. Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком станет выразительной декорацией. Мы поднимем бокалы с шампанским и устроим профессиональную фотосъёмку, в том числе с использованием квадрокоптера. Прогулка по тематическим зонам пляжа позволит сделать эффектные и запоминающиеся фотографии.

Продолжим поездкой к Халактырскому озеру. Здесь вы сможете понаблюдать за лебедями и сделать редкие кадры с грациозными птицами. Затем поднимемся на сопку Мишенную, откуда открывается панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, Авачинскую бухту и окружающие вулканы.

Далее маршрут приведёт нас к мысу Маячному — одному из исторических форпостов Камчатки, а также к легендарным скалам-кекурам Три Брата. Здесь пройдёт профессиональная фотосъёмка на фоне отвесных скал с птичьими гнёздами и каменистого побережья.

Обед будет организован на берегу бухты Большая или Малая Лагерная. Вас ждёт согревающий чай и лёгкие закуски под шум прибоя и крики чаек. Вечером вы вернётесь в отель, где сможете отдохнуть и поужинать самостоятельно.

3 день

В сердце огненных гор: термальные источники и вулканические панорамы

Этот день посвятим путешествию к подножию одного из самых красивых вулканов Камчатки — Вилючинского — высотой 2173 метра. По живописному горному серпантину мы поднимемся на Вилючинский перевал, расположенный на высоте около 900 метров над уровнем моря. В ясную погоду отсюда открывается редкая панорама сразу девяти вулканов, застывших в величественном молчании. Именно здесь пройдёт одна из ключевых съёмок вашей love story с использованием квадрокоптера.

В пути гид расскажет об особенностях камчатского вулканизма, природе полуострова и его обитателях. В окружении первозданных ландшафтов будет организован романтический пикник с горячим чаем и закусками, где вы сможете продолжить фотосессию на фоне исполинских гор.

Во второй половине дня поедем к диким Верхне-Паратунским термальным источникам, расположенным на склонах сопки Горячей. После несложного подъёма вас ждёт купание в природных бассейнах с тёплой водой, панорамные виды на Паратунскую долину и древние вулканические конусы, а также съёмка с квадрокоптера.

4 день

Традиции коренных народов и ездовые собаки

Сегодня вы познакомитесь с культурным наследием Камчатки. Посетим этнодеревню «Кайныран», где погрузимся в традиции коренных народов полуострова. Вас ждёт живой концерт с национальными песнями, игрой на варгане и сценками из жизни охотников, знакомство с традиционными жилищами и ремёслами коряков, мастер-класс по приготовлению лепёшек и национальный обед с шурпой из оленины и травяным чаем по старинным рецептам. Здесь также будет проведена съёмка с квадрокоптера, позволяющая передать масштаб и атмосферу этнографического комплекса.

Днём отправимся в питомник ездовых собак. Вы узнаете историю каюрства, а после инструктажа по управлению упряжкой вас ждёт захватывающая поездка по специально подготовленной трассе в сопровождении опытного каюра. Завершит программу фотосессия с хаски и маламутами, а съёмка с дрона добавит динамики кадрам среди заснеженных просторов.

Вечером посетим турбазу «Зелёновские озёрки», где вы сможете расслабиться в радоновых термальных источниках с температурой воды +38–40 °C, отдохнуть под открытым небом и насладиться зимними пейзажами Камчатки.

5 день

Финальный аккорд: снегоходное путешествие по Авачинскому перевалу

В этот день отправимся в снегоходное путешествие по Авачинскому перевалу, позволяющее прочувствовать всю мощь и красоту зимней Камчатки. Вы сможете выбрать формат поездки: комфортное передвижение в нартах за снегоходом либо самостоятельное управление снегоходом при наличии водительского удостоверения (за дополнительную плату).

Маршрут пройдёт через самые живописные места перевала с панорамами Авачинского и Корякского вулканов, уникальную вулканическую экструзию Верблюд и лавовую падь — застывшие потоки лавы, создающие фантастические пейзажи. На протяжении всего пути будет проведена финальная съёмка вашей love story с квадрокоптера: динамичные кадры движения по снежным просторам, романтические фотографии на фоне вулканов и парящие видео над лавовыми образованиями.

После становимся в горном кафе, чтобы согреться горячими блюдами и напитками, а также поделиться впечатлениями.

6 день

Посещение рынка, трансфер в аэропорт

После завтрака в отеле посетим местный рынок. Здесь вы сможете приобрести камчатские сувениры, красную икру и деликатесы, выбрать изделия коренных народов полуострова и сделать последние памятные фотографии. Гид поможет с выбором качественных товаров и подскажет проверенные места для покупок.

Затем будет организован комфортабельный трансфер в аэропорт с перевозкой багажа и сопровождением до регистрации на рейс.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание125 000 ₽
1-местное проживание140 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в гостинице, обеды на маршрутах
  • Транспортное сопровождение по маршруту
  • Работа организатора тура
  • Профессиональная съёмка с квадрокоптера в ключевых локациях
  • Разработка индивидуальных сцен для пары
  • Обработка материалов
  • Готовый результат: короткий фильм и серия фотографий
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Обеды вне программы, ужины
  • Дополнительные активности и опции
  • 1-местное размещение - 15 000 ₽
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 502 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

