Дымящиеся вулканы, бескрайние снежные просторы и суровый Тихий океан станут неповторимой декорацией вашего романа, а
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется тёплая ветро- и влагозащитная одежда, термобельё, непромокаемая обувь, купальные принадлежности для термальных источников, защитные очки, солнцезащитный крем и личная аптечка. Для съёмки рекомендуем взять нарядную одежду.
Программа тура по дням
Начало вашей истории на краю России и первые кадры
Встречаемся и на комфортном внедорожнике отправляемся в путешествие. Первой остановкой станет знаковый арт-объект «Здесь начинается Россия» — один из символов полуострова на фоне панорамы пяти вулканов. Здесь сделаем первые кадры вашей love story.
Далее исследуем столицу Камчатского края. Прогулка пройдёт по набережной Авачинской бухты, где даже в холодное время ощущается дыхание океана, а рассказы гида оживят историю этих мест. Затем поднимемся на Никольскую сопку — одну из самых значимых обзорных точек города. С высоты откроются впечатляющие виды на Петропавловск-Камчатский, бухту и дымящиеся вулканы, которые станут идеальным фоном для фотографий.
Для желающих вечером будет возможность посетить интерактивный музей «Вулканариум» и глубже погрузиться в тему вулканизма Камчатки (за дополнительную плату). День завершим размещением в отеле и отдыхом. Ужин вы выберете самостоятельно, ориентируясь на свои предпочтения.
Халактырский пляж, мыс Маячный, Три Брата, обед в бухте
Утром встретим рассвет на побережье Тихого океана. Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком станет выразительной декорацией. Мы поднимем бокалы с шампанским и устроим профессиональную фотосъёмку, в том числе с использованием квадрокоптера. Прогулка по тематическим зонам пляжа позволит сделать эффектные и запоминающиеся фотографии.
Продолжим поездкой к Халактырскому озеру. Здесь вы сможете понаблюдать за лебедями и сделать редкие кадры с грациозными птицами. Затем поднимемся на сопку Мишенную, откуда открывается панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, Авачинскую бухту и окружающие вулканы.
Далее маршрут приведёт нас к мысу Маячному — одному из исторических форпостов Камчатки, а также к легендарным скалам-кекурам Три Брата. Здесь пройдёт профессиональная фотосъёмка на фоне отвесных скал с птичьими гнёздами и каменистого побережья.
Обед будет организован на берегу бухты Большая или Малая Лагерная. Вас ждёт согревающий чай и лёгкие закуски под шум прибоя и крики чаек. Вечером вы вернётесь в отель, где сможете отдохнуть и поужинать самостоятельно.
В сердце огненных гор: термальные источники и вулканические панорамы
Этот день посвятим путешествию к подножию одного из самых красивых вулканов Камчатки — Вилючинского — высотой 2173 метра. По живописному горному серпантину мы поднимемся на Вилючинский перевал, расположенный на высоте около 900 метров над уровнем моря. В ясную погоду отсюда открывается редкая панорама сразу девяти вулканов, застывших в величественном молчании. Именно здесь пройдёт одна из ключевых съёмок вашей love story с использованием квадрокоптера.
В пути гид расскажет об особенностях камчатского вулканизма, природе полуострова и его обитателях. В окружении первозданных ландшафтов будет организован романтический пикник с горячим чаем и закусками, где вы сможете продолжить фотосессию на фоне исполинских гор.
Во второй половине дня поедем к диким Верхне-Паратунским термальным источникам, расположенным на склонах сопки Горячей. После несложного подъёма вас ждёт купание в природных бассейнах с тёплой водой, панорамные виды на Паратунскую долину и древние вулканические конусы, а также съёмка с квадрокоптера.
Традиции коренных народов и ездовые собаки
Сегодня вы познакомитесь с культурным наследием Камчатки. Посетим этнодеревню «Кайныран», где погрузимся в традиции коренных народов полуострова. Вас ждёт живой концерт с национальными песнями, игрой на варгане и сценками из жизни охотников, знакомство с традиционными жилищами и ремёслами коряков, мастер-класс по приготовлению лепёшек и национальный обед с шурпой из оленины и травяным чаем по старинным рецептам. Здесь также будет проведена съёмка с квадрокоптера, позволяющая передать масштаб и атмосферу этнографического комплекса.
Днём отправимся в питомник ездовых собак. Вы узнаете историю каюрства, а после инструктажа по управлению упряжкой вас ждёт захватывающая поездка по специально подготовленной трассе в сопровождении опытного каюра. Завершит программу фотосессия с хаски и маламутами, а съёмка с дрона добавит динамики кадрам среди заснеженных просторов.
Вечером посетим турбазу «Зелёновские озёрки», где вы сможете расслабиться в радоновых термальных источниках с температурой воды +38–40 °C, отдохнуть под открытым небом и насладиться зимними пейзажами Камчатки.
Финальный аккорд: снегоходное путешествие по Авачинскому перевалу
В этот день отправимся в снегоходное путешествие по Авачинскому перевалу, позволяющее прочувствовать всю мощь и красоту зимней Камчатки. Вы сможете выбрать формат поездки: комфортное передвижение в нартах за снегоходом либо самостоятельное управление снегоходом при наличии водительского удостоверения (за дополнительную плату).
Маршрут пройдёт через самые живописные места перевала с панорамами Авачинского и Корякского вулканов, уникальную вулканическую экструзию Верблюд и лавовую падь — застывшие потоки лавы, создающие фантастические пейзажи. На протяжении всего пути будет проведена финальная съёмка вашей love story с квадрокоптера: динамичные кадры движения по снежным просторам, романтические фотографии на фоне вулканов и парящие видео над лавовыми образованиями.
После становимся в горном кафе, чтобы согреться горячими блюдами и напитками, а также поделиться впечатлениями.
Посещение рынка, трансфер в аэропорт
После завтрака в отеле посетим местный рынок. Здесь вы сможете приобрести камчатские сувениры, красную икру и деликатесы, выбрать изделия коренных народов полуострова и сделать последние памятные фотографии. Гид поможет с выбором качественных товаров и подскажет проверенные места для покупок.
Затем будет организован комфортабельный трансфер в аэропорт с перевозкой багажа и сопровождением до регистрации на рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|125 000 ₽
|1-местное проживание
|140 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в гостинице, обеды на маршрутах
- Транспортное сопровождение по маршруту
- Работа организатора тура
- Профессиональная съёмка с квадрокоптера в ключевых локациях
- Разработка индивидуальных сцен для пары
- Обработка материалов
- Готовый результат: короткий фильм и серия фотографий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Обеды вне программы, ужины
- Дополнительные активности и опции
- 1-местное размещение - 15 000 ₽