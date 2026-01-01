Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле
Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, ...
«Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского, побываете в музее «Вулканариум» и узнаете о «огненном сердце» полуострова»
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
80 000 ₽ за человека
В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт
Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 и...
«После обеда — интерактивный музей «Вулканариум»»
23 янв в 12:00
24 янв в 12:00
179 100 ₽
199 000 ₽ за человека
К символам Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле
Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Начало: Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
«В Петропавловске-Камчатском познакомитесь с историей края и посетите «Вулканариум» — музей, где оживает «огненное сердце» полуострова»
23 янв в 10:00
24 янв в 10:00
40 000 ₽ за человека
