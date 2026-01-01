На Камчатку с вулканологом: VIP-экспедиция с прогулкой на вертолёте, рыбалкой, баней и деликатесами
Покорить Узон и Горелый, пообедать на Халактырском пляже и склоне вулкана и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
«Встретимся и поедем на Халактырский пляж, где будет организован обед с крабами, горячая баня с нырянием в Тихий океан и чай из камчатских трав»
16 авг в 10:00
720 000 ₽ за человека
-
5%
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, днём...
«По программе также запланирован горячий обед и перекусы во время треккинга»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
210 900 ₽
222 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Камчатке: столица, топовые локации, вкусы
Пообедать на Халактырском пляже, искупаться в Малкинских термах и понаблюдать за фумаролами
Начало: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатско...
«Съездим на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком, поднимемся на скалу и пообедаем на берегу Тихого океана»
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
130 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «С обедом»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур на Камчатке в феврале 2026
Сейчас на Камчатке в категории "С обедом" можно забронировать 3 тура от 130 000 до 720 000 со скидкой до 5%.
Забронируйте тур на Камчатке на 2026 год по теме «С обедом», цены от 130000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель