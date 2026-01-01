Вы станете настоящими восходителями и подниметесь на вершину вулкана Горелый, полюбуетесь горными
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту. Вечером соберёмся вместе за приветственным ужином, а затем вы сможете расслабиться в горячих бассейнах.
Знакомство с Камчаткой
После завтрака поедем на джипах к горе Верблюд, с которой открываются виды на вулканы Авачинский и Корякский. По пути вас ждут удивительные пейзажи, а во время обеда полюбуемся вулканами ещё раз. Вечером можно будет расслабиться в горячих источниках.
Подъём на вулкан Горелый
Позавтракаем и поедем к вулкану Горелый, высота которого 1829 метров. Сегодня станем настоящими восходителями! Подъём займёт около 2,5-3 часов, а затем погуляем по кратерам вулкана, сделаем фотографии и спустимся. Обратный путь продлится около 1,5 часов.
Свободный день
Резервный день на случай непогоды. Сегодня вы сможете за доплату заказать экскурсии на вулкан Баранского, отправиться на морскую прогулку, сходить в музей или просто отдохнуть.
Горный массив Вачкажец
Утром поедем к массиву Вачкажец. Осмотрим цирки потухшего вулкана, полюбуемся горным озером, водопадом и бескрайними альпийскими лугами. Здесь нас ждёт обед с невероятными видами. Вечером вернёмся в ваш отель.
Путешествие к Тихому океану и катание на сапах
Позавтракаем и отправимся к Тихому океану. Наши вещи оставим водителям, а сами устроим прогулку на сапах по реке сквозь заросли джунглей. По речке дойдём до океана. Пообедаем прямо на берегу, а затем заселимся в глэмпинг. Вечером посидим у костра. Желающие смогут попариться в бане.
Прогулка верхом и возвращение в Петропавловск-Камчатский
Целый день проведём у океана. Желающие смогут за доплату заказать урок сёрфинга. После обеда прогуляемся в окрестностях верхом, а вечером отправимся в Петропавловск-Камчатский. У вас будет время, чтобы пройтись по магазинам и улочкам города.
Морская прогулка и рыбалка
После завтрака отправимся на морскую прогулку. Побываем в Авачинской бухте, полюбуемся скалой Три брата, островом Старичков и посетим мыс Кекурный. Если повезёт, даже встретим косаток и сивучей. А ещё устроим рыбалку и насладимся обедом из морепродуктов.
Отъезд
Наш отпуск завершён. Сегодня отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|246 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 4 обеда
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Все экскурсии и активности по программе
- Входные билеты
- Морская прогулка
- Прогулка на сапах
- Сопровождение фотографа и ведущего
- Услуги местных гидов
- Оформление пропусков
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Обучение сёрфингу (по желанию)
- Посещение бани
- Страховка