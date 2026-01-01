Океан впечатлений на Камчатке с фотографом: треккинги, спа, обед с видом на горы и ночь в глэмпинге

Покататься на сапе и джипах, отправиться в морскую прогулку и подняться на вулкан
Вас ждёт незабываемое путешествие туда, где высятся действующие и давно спящие вулканы, шумит Тихий океан и простираются альпийские луга.

Вы станете настоящими восходителями и подниметесь на вершину вулкана Горелый, полюбуетесь горными
озёрами и отдохнёте у Тихого океана. Вас ждёт катание на сапах, морская прогулка с рыбалкой и вкуснейшим обедом из морепродуктов.

А ещё с нами поедет профессиональный фотограф, поэтому качественные и красивые снимки вам обеспечены.

Океан впечатлений на Камчатке с фотографом: треккинги, спа, обед с видом на горы и ночь в глэмпинге

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту. Вечером соберёмся вместе за приветственным ужином, а затем вы сможете расслабиться в горячих бассейнах.

2 день

Знакомство с Камчаткой

После завтрака поедем на джипах к горе Верблюд, с которой открываются виды на вулканы Авачинский и Корякский. По пути вас ждут удивительные пейзажи, а во время обеда полюбуемся вулканами ещё раз. Вечером можно будет расслабиться в горячих источниках.

3 день

Подъём на вулкан Горелый

Позавтракаем и поедем к вулкану Горелый, высота которого 1829 метров. Сегодня станем настоящими восходителями! Подъём займёт около 2,5-3 часов, а затем погуляем по кратерам вулкана, сделаем фотографии и спустимся. Обратный путь продлится около 1,5 часов.

4 день

Свободный день

Резервный день на случай непогоды. Сегодня вы сможете за доплату заказать экскурсии на вулкан Баранского, отправиться на морскую прогулку, сходить в музей или просто отдохнуть.

5 день

Горный массив Вачкажец

Утром поедем к массиву Вачкажец. Осмотрим цирки потухшего вулкана, полюбуемся горным озером, водопадом и бескрайними альпийскими лугами. Здесь нас ждёт обед с невероятными видами. Вечером вернёмся в ваш отель.

6 день

Путешествие к Тихому океану и катание на сапах

Позавтракаем и отправимся к Тихому океану. Наши вещи оставим водителям, а сами устроим прогулку на сапах по реке сквозь заросли джунглей. По речке дойдём до океана. Пообедаем прямо на берегу, а затем заселимся в глэмпинг. Вечером посидим у костра. Желающие смогут попариться в бане.

7 день

Прогулка верхом и возвращение в Петропавловск-Камчатский

Целый день проведём у океана. Желающие смогут за доплату заказать урок сёрфинга. После обеда прогуляемся в окрестностях верхом, а вечером отправимся в Петропавловск-Камчатский. У вас будет время, чтобы пройтись по магазинам и улочкам города.

8 день

Морская прогулка и рыбалка

После завтрака отправимся на морскую прогулку. Побываем в Авачинской бухте, полюбуемся скалой Три брата, островом Старичков и посетим мыс Кекурный. Если повезёт, даже встретим косаток и сивучей. А ещё устроим рыбалку и насладимся обедом из морепродуктов.

9 день

Отъезд

Наш отпуск завершён. Сегодня отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник246 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Входные билеты
  • Морская прогулка
  • Прогулка на сапах
  • Сопровождение фотографа и ведущего
  • Услуги местных гидов
  • Оформление пропусков
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Обучение сёрфингу (по желанию)
  • Посещение бани
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана
Светлана — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 39 туристов
Я активный самостоятельный путешественник, в моей копилке более 60 стран. Обожаю океан и горы и все, что с ними связано. Плаваю и ныряю с китами, катаю фрирайд в Альпах, живу в Красной Поляне, Сочи. Люблю путешествия, приключения и знакомства с новыми людьми. Ценю комфорт и яркие эмоции.

