Покорим массив, напоминающий лежащего верблюда, и по застывшим потокам лавы поднимемся к лазурному озеру на вершине Горелого.
Вблизи понаблюдаем за обитателями суши и воды — тюленями, птицами, хаски, оленями, если повезёт — встретим китов и медведей.
Из жаркой бани прыгнем прямо в Тихий океан, с катера увидим скалы Три Брата и остров Старичков и порыбачим, познакомимся и погадаем на рунах с коренными жителями.
А также вдоволь насладимся камчатскими деликатесами: отведаем крабов на Халактырском пляже, на борту пообедаем уловом с пылу с жару и попробуем ещё много вкусного в окружении невероятных пейзажей.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Программа тура по дням
1 день
Отдых на Халактырском пляже с баней, крабами и чаем
Встретимся и поедем на Халактырский пляж, где будет организован обед с крабами, горячая баня с нырянием в Тихий океан и чай из камчатских трав. Уже сегодня освежающий бриз и волны смоют суету и положат начало нашей экспедиции.
2 день
Вертолётная прогулка к вулкану Узон с фуршетом
На весь день отправимся на вертолётную прогулку (при хорошей погоде возможна замена дней программы). Облетим вулканы, высадимся на их склоны и насладимся фуршетом на свежем воздухе. Увидим впечатляющую кальдеру Узона — жемчужины Кроноцкого заповедника, озеро Дальнее, фумарольные поля и реки.
3 день
Треккинг на гору Верблюд с обедом на склоне вулкана
После завтрака выезжаем к месту старта — сегодня по плану покорение горы Верблюд. С вершины открывается потрясающий вид на вулканы Авачинский, Корякский, Жупановский, долину реки Налычево. Обедаем в туристическом домике на склоне и возвращаемся в отель отдыхать.
4 день
Морская прогулка к скалам Три Брата, рыбалка и обед из свежего улова
В программе этого дня — поездка на катере к скалам Три Брата и острову Старичков. Вы сможете порыбачить с борта, а потом попробовать тут же приготовленный улов — едим с пылу с жару. Насладимся освежающим бризом и яркими вкусами блюд, понаблюдаем за птичьими базарами и лежбищами тюленей и вернёмся в отель.
5 день
Восхождение на вулкан Горелый
На джипах едем к вулкану Горелый, по пути останавливаясь в интересных местах. Например, у родника Заячий ключ, где можно попробовать воду с ионами серебра, у моста через реку Паратунку на фоне Вилючинского вулкана, на смотровой перевала с панорамой долины. Взобравшись на Горелый, полюбуемся видами с высоты, красноватыми кратерами и яркими озёрами.
6 день
Наблюдение за медведями или треккинг к горному массиву Вачкажец
Приключения продолжаются! При достаточном скоплении медведей мы отправимся на Начикинское озеро и понаблюдаем за животными с лодки. При неблагоприятных для этого условиях устроим треккинг среди заповедных водоёмов и лесов горного массива Вачкажец.
7 день
День в этнодеревне с национальными обрядами, гаданием на древних рунах, встречами с хаски и оленями
Проведём день в этнодеревне «Танынаут». Тут для нас запланирована программа с национальными обрядами, рассказами о флоре и фауне Камчатки, традиционных костюмах, быте. Вы познакомитесь с коренными жителями полуострова, погадаете на древних рунах. А также встретитесь с дружелюбными хаски и милыми оленями.
8 день
Возвращение домой
Пришло время прощаться. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
720 000 ₽
1-местное проживание
807 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды, фуршеты
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экспертом
Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
Ужины
Трансферы от/до аэропорта
1-местное проживание
Медицинская страховка
Минимальное количество участников - 8 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир, читать дальшеуменьшить
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!
Тур входит в следующие категории Камчатки
Похожие туры на «На Камчатку с вулканологом: VIP-экспедиция с прогулкой на вертолёте, рыбалкой, баней и деликатесами»