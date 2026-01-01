На Камчатку с вулканологом: VIP-экспедиция с прогулкой на вертолёте, рыбалкой, баней и деликатесами

Покорить Узон и Горелый, пообедать на Халактырском пляже и склоне вулкана и понаблюдать за медведями
Едем в край огнедышащих исполинов с их знатоком — вулканологом Сергеем Самойленко, который расскажет самое интересное о подпирающих небо конусах.

А их в нашем путешествии будет много! На вертолёте доберёмся к
кальдере Узона, где клубится пар, бурлят грязевые котлы, бьют кислотные источники.

Покорим массив, напоминающий лежащего верблюда, и по застывшим потокам лавы поднимемся к лазурному озеру на вершине Горелого.

Вблизи понаблюдаем за обитателями суши и воды — тюленями, птицами, хаски, оленями, если повезёт — встретим китов и медведей.

Из жаркой бани прыгнем прямо в Тихий океан, с катера увидим скалы Три Брата и остров Старичков и порыбачим, познакомимся и погадаем на рунах с коренными жителями.

А также вдоволь насладимся камчатскими деликатесами: отведаем крабов на Халактырском пляже, на борту пообедаем уловом с пылу с жару и попробуем ещё много вкусного в окружении невероятных пейзажей.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Программа тура по дням

1 день

Отдых на Халактырском пляже с баней, крабами и чаем

Встретимся и поедем на Халактырский пляж, где будет организован обед с крабами, горячая баня с нырянием в Тихий океан и чай из камчатских трав. Уже сегодня освежающий бриз и волны смоют суету и положат начало нашей экспедиции.

2 день

Вертолётная прогулка к вулкану Узон с фуршетом

На весь день отправимся на вертолётную прогулку (при хорошей погоде возможна замена дней программы). Облетим вулканы, высадимся на их склоны и насладимся фуршетом на свежем воздухе. Увидим впечатляющую кальдеру Узона — жемчужины Кроноцкого заповедника, озеро Дальнее, фумарольные поля и реки.

3 день

Треккинг на гору Верблюд с обедом на склоне вулкана

После завтрака выезжаем к месту старта — сегодня по плану покорение горы Верблюд. С вершины открывается потрясающий вид на вулканы Авачинский, Корякский, Жупановский, долину реки Налычево. Обедаем в туристическом домике на склоне и возвращаемся в отель отдыхать.

4 день

Морская прогулка к скалам Три Брата, рыбалка и обед из свежего улова

В программе этого дня — поездка на катере к скалам Три Брата и острову Старичков. Вы сможете порыбачить с борта, а потом попробовать тут же приготовленный улов — едим с пылу с жару. Насладимся освежающим бризом и яркими вкусами блюд, понаблюдаем за птичьими базарами и лежбищами тюленей и вернёмся в отель.

5 день

Восхождение на вулкан Горелый

На джипах едем к вулкану Горелый, по пути останавливаясь в интересных местах. Например, у родника Заячий ключ, где можно попробовать воду с ионами серебра, у моста через реку Паратунку на фоне Вилючинского вулкана, на смотровой перевала с панорамой долины. Взобравшись на Горелый, полюбуемся видами с высоты, красноватыми кратерами и яркими озёрами.

6 день

Наблюдение за медведями или треккинг к горному массиву Вачкажец

Приключения продолжаются! При достаточном скоплении медведей мы отправимся на Начикинское озеро и понаблюдаем за животными с лодки. При неблагоприятных для этого условиях устроим треккинг среди заповедных водоёмов и лесов горного массива Вачкажец.

7 день

День в этнодеревне с национальными обрядами, гаданием на древних рунах, встречами с хаски и оленями

Проведём день в этнодеревне «Танынаут». Тут для нас запланирована программа с национальными обрядами, рассказами о флоре и фауне Камчатки, традиционных костюмах, быте. Вы познакомитесь с коренными жителями полуострова, погадаете на древних рунах. А также встретитесь с дружелюбными хаски и милыми оленями.

8 день

Возвращение домой

Пришло время прощаться. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении720 000 ₽
1-местное проживание807 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, фуршеты
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экспертом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Трансферы от/до аэропорта
  • 1-местное проживание
  • Медицинская страховка
  • Минимальное количество участников - 8 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

