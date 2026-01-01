кальдере Узона, где клубится пар, бурлят грязевые котлы, бьют кислотные источники.



Покорим массив, напоминающий лежащего верблюда, и по застывшим потокам лавы поднимемся к лазурному озеру на вершине Горелого.



Вблизи понаблюдаем за обитателями суши и воды — тюленями, птицами, хаски, оленями, если повезёт — встретим китов и медведей.



Из жаркой бани прыгнем прямо в Тихий океан, с катера увидим скалы Три Брата и остров Старичков и порыбачим, познакомимся и погадаем на рунах с коренными жителями.



А также вдоволь насладимся камчатскими деликатесами: отведаем крабов на Халактырском пляже, на борту пообедаем уловом с пылу с жару и попробуем ещё много вкусного в окружении невероятных пейзажей.